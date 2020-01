UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan 2019: Umsatz 6'203 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6'224 Mio) EBITDA 1'275 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'300 Mio) EBITDA-Marge 20,6 Prozent (AWP-Konsens: 20,9%) Reingewinn 702 Mio Fr. (AWP-Konsens: 734 Mio) Dividende 62,00 Fr. (AWP-Konsens: 63,27; 2018: 60,00 Fr.) Mittelfristziele bestätigt - Roche: Tecentriq-Kombination erreicht Ziele bei Urothelkrebs nicht Kadcyla für neue Indikation bei Brustkrebs in der Schweiz zugelassen - CFT 2019: Umsatz 924,1 Mio Fr. (VJ 884,7 Mio) - Coltene 2019: Nettoumsatz 273,8 Mio Fr. (VJ 204,0 Mio) EBIT-Marge 2019 von 11,6% erwartet Dividende von 3 Fr. je Aktie beantragt Mittelfristziele bestätigt - HBM 9 Mte 2019/20: Gewinn 265,7 Mio Fr. (VJ 81 Mio) - SFS 2019: Umsatz 1'781 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'789 Mio) Bereinigter EBIT dürfte rund 239 Mio Fr erreichen (2018: 243 Mio) EBIT-Marge bei 13,4% erwartet (2018: 14,0%) Rechnen beim Gewinn mit positivem Steuereinfluss von ca. 17 Mio Fr. - Starrag 2019: Umsatz 418 Mio Fr. (VJ 389 Mio) Auftragseingang 343 Mio Fr. (VJ 461 Mio) EBIT "wie erwartet" unter Vorjahr - Verbesserung im H2 - VP Bank 2019: Konzerngewinn von rund 74 Mio Fr. erwartet Geschäftsertrag +13% auf rund 328 Mio Fr. AuM Ende Jahr bei rund 47,6 Mrd Fr. (Vorjahr 41,5 Mrd) - Helvetia übernimmt Mehrheit an spanischer Caser erwirbt knapp 70% an Caser und bezahlt rund 780 Mio EUR finanziert zwei Drittel mit Anleihen und den Rest mit neuen Aktien Caser erzielte 2018 Einnahmen von 1'639 Mio EUR - Aryzta schliesst Verkauf der Mehrheit der Picard-Beteiligung ab - BFW Holding erklärt Übernahme der Liegenschaften AG als zustande gekommen - Biotechfirma Polyphor erhält neuen Chef - Santhera ernennt Andrew Smith per 1. April zum neuen Finanzchef NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Hilti steigert Umsatz 2019 um 4,3 Prozent BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet Anteil von 3,15%; BlackRock von 4,84% - Inficon: Ameriprise Financial meldet leicht höheren Anteil von 3,189% PRESSE FREITAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Givaudan: Conf. Call (15.00 Uhr) - AMS: aoGV zur Kapitalerhöhung für Osram-Kauf Montag: - Landis+Gyr: Capital Markets Day Dienstag: - SGS: Ergebnis 2019 + BMK - BC Jura: Ergebnis 2019 + BMK - Komax: Umsatz 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/20 (09.30 Uhr) - EZ: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/20 (10.00 Uhr) - GB: PMI Dienste (10.30 Uhr) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste (15.45 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Nachfrist 27.01.-07.02.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung per 28.01.2020, letzter Handelstag 27.01. - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0719 - USD/CHF: 0,9702 - Conf-Future: +50 BP auf 159,76% (Donnnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,633% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,31% auf 10'847 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,74% auf 10'813,94 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,02% auf 1'660,55 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,81% auf 13'104,33 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,09% auf 29'160 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,20% auf 9'402 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,94% auf 13'388,42 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,13% auf 23'827 Punkte STIMMUNG - WHO sorgt für Entspannung

