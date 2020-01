UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé übernimmt Gastro-Medikament Zenpep (Umsatz 237 Mio USD) - Roche reicht Antrag auf US-Zulassung für Tecentriq-Kombi bei Leberkrebs ein - AMS-Aktionäre heissen Kapitalerhöhung für Osram-Übernahme gut - Landis+Gyr bestätigt Prognose für 2019/20 "am unteren Ende" der Bandbreite Mittelfristziele neu bis 2022 - LM Group nimmt zu Gerüchten über Einstieg von PE-Investor Triton Stellung Prüfen laufend ein breites Spektrum von Möglichkeiten - MCH beantwortet Fragen der Aktionäre vorgänging zu aoGV auf Website VR räumt ein, dass "aus heutiger Betrachtung Fehler gemacht" worden sind Einstieg neuer Investoren verbunden mit Kapitalerhöhung wird geprüft Verkauf von "Live Marketing Solutions" bleibt weitere Option - Santhera: Umsatz 2019 bei 27,9 Millionen Franken Liquide Mittel per Ende Jahr bei 31,4 Millionen Franken - Calida schliesst Verkauf der Marke Eider nach Korea ab - Schmolz+Bickenbach: Oliver Thum tritt per sofort aus dem VR zurück - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Highlight E&E: Rolf Elgeti (Obotritia Capital) erhöht auf 15,05% - Schweiter: 1832 Asset Management erhöht auf 10,06% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Landis+Gyr: Capital Markets Day - MCH: MK im Vorfeld der aoGV Dienstag: - SGS: Ergebnis 2019 + BMK - BC Jura: Ergebnis 2019 + BMK - Komax: Umsatz 2019 Mittwoch: - Emmi: Umsatz 2019 - Novartis: Ergebnis 2019 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Rieter: Umsatz 2019 - MCH: ao GV (Anträge Aktionärsgruppe) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: Ifo-Geschäftsklima Januar 2020 (10.00) - US: Verkauf neuer Häuser Dezember 2019 (16.00) - CH: CS-CFA Index Januar (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Nachfrist 27.01.-07.02.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung per 28.01.2020, letzter Handelstag 27.01. - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0715 - USD/CHF: 0,9709 - Conf-Future: +23 BP auf 160,02% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,641% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -1,07% auf 10'733,34 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Freitag): +0,33% auf 10'850 Punkte - SLI (Freitag): +0,68% auf 1'672 Punkte - SPI (Freitag): +0,35% auf 13'150 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,58% auf 29'990 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,93% auf 9'315 Punkte - Dax (Freitag): +1,41% auf 13'577 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -2,03% auf 23'344 Punkte STIMMUNG - Corona-Virus belastet Sentiment immer stärker - Swatch und Richemont vorbörslich besonders unter Druck

tp/uh

(AWP)