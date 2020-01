UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS 2019: Konzernumsatz 6,6 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 6,66 Mrd) EBIT adjustiert 1'063 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'064 Mio) Reingewinn nach Minderheiten 660 Mio Fr. (2018: 643 Mio) Dividende 80 Fr. (AWP-Konsens: 79,68 Fr.; 2018: 78 Fr.) 2020: Erwarten weiterhin solides organisch Wachstum Erwarten operative Marge von über 17% Wollen Dividende mindestens halten oder gar erhöhen - AMS platziert vor Kapitalerhöhung alle eigenen Aktien - BCJ 2019: Reingewinn 9,2 Mio Fr. (VJ 9,9 Mio) Geschäftserfolg 17 Mio Fr. (VJ 18 Mio) Dividende 1,85 Fr. (VJ 1,85 Fr.) 2020: Erwarten verbesserte Resultate - Bellevue Group 2019: Operatives Ergebnis von über 39 Mio Fr. erwartet (+30%) Verwalteten Vermögen +18,1% auf 10,6 Mrd Fr. Restrukturierungskosen von über 19 Mio Fr. Ordentliche Dividende 1,25 Fr. pro Aktie (+13,6%) Sonderdividende von 2,75 Fr. pro Aktie - Komax 2019: Auftragseingang 408,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 426,2 Mio) Umsatz "rund" 415 Mio Fr. (AWP-Konsens: 421,8 Mio) EBIT-Marge von rund 5,5% erwartet (VJ 14,0%) will ab 1. März in der Schweiz in Kurzarbeit gehen wird Gruppenstrukturen überprüfen - Kündigungen nicht ausgeschlossen VR wird die finanziellen Ziele 2017-2021 überprüfen - Jungfraubahn: Bahnverkehr zum Jungfraujoch unterbrochen - Hiag ernennt Béatrice Gollong als Leiterin Akquisition und Vermarktung - Novavest: Gewinn inkl. Neubewer. 2019 bei 14,3 (2018: 11,9) Mio Fr. - Stadler Rail erhält Auftrag für 42 Metrozüge aus England - Villars will fünf Restoshop-Verkaufsstellen verkaufen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,67% - Aryzta: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf <3% - Bâloise: Credit Suisse Funds senkt Anteil leicht auf 2,99% - Molecular Partners: Patrik Forrer senkt Anteil unter 3% - SIG Combibloc: FIL Limited meldet Anteil von 3,01% - Tecan: Credit Suisse meldet Anteil von 3,03% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - BC Jura: BMK 2019 - SGS: BMK 2019 Mittwoch: - Novartis: Ergebnis + BMK 2019 - Emmi: Umsatz 2019 - Rieter: Umsatz 2019 - Messe Schweiz: ao GV (Anträge Aktionärsgruppe) Donnerstag: - Roche: Ergebnis + BMK 2019 - Bucher: Umsatz 2019 - BEKB: Ergebnis + BMK 2019 - Titlisbahnen: Ergebnis 2019/20 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Auftragseingang langlebige Güter 12/19 (14.30) Verbrauchervertrauen 01/20 (16.00) - CS-CFA Index Januar (Mittwoch) - KOF Konjunkturbarometer (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV Exporte Dezember zum VM real -3,4%, nominal -1,2% (saisonbereinigt) Importe Dezember zum VM real +0,2%, nominal +0,7% (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss 2019 bei 37,3 Mrd Fr. (saisonber.) Uhrenexporte Dezember unberein. 1,73 Mrd Fr. (nom. +5,8%, real +1,3%) Handelsbilanzüberschuss 2019 bei 37,3 Mrd Fr. (saisonber.) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Nachfrist 27.01.-07.02.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung per HEUTE - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.2.: - Perrot Duval (15,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0694 - USD/CHF: 0,9707 - Conf-Future: +50 BP auf 160,51% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,701% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,39% auf 10'718 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -1,60% auf 10'676 Punkte - SLI (Montag): -1,88% auf 1'640 Punkte - SPI (Montag): -1,59% auf 12'941 Punkte - Dow Jones (Montag): -1,57% auf 28'536 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,89% auf 9'139 Punkte - Dax (Montag): -2,74% auf 13'205 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,55% auf 23'216 Punkte STIMMUNG - Hoffen auf leichte Erholung

ra/rw

(AWP)