UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche 2019: Dividende 9,00 Fr. (AWP-Konsens: 9,22 Fr.; 2018: 8,70 Fr.) Gruppenumsatz 61,5 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 61,85 Mrd) Pharma-Umsatz 48,52 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 48,88 Mrd) Diagnostics-Umsatz 12,95 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 13,12 Mrd) Core-EBIT 22,48 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 22,64 Mrd) Konzerngewinn 14,11 Mrd Fr. (VJ 10,87 Mrd) CEO Schwan erhält Entschädigung von 11,5 Mio Fr. (VJ 11,8 Mio) Umsatz Rituxan 6,48 Mrd Fr. (Q4: 1,52 Mrd; Q3: 1,62 Mrd) Umsatz Tecentriq 1,88 Mrd Fr. (Q4:578 Mio; Q3: 515 Mio) Umsatz Ocrevus 3,71 Mrd Fr. (Q4: 1'044 Mio; Q3: 929 Mio) 2020: Umsatzwachstum im tiefen-mittleren 1-stelligen Prozentbereich erw. Wachstum Core-EPS auf gleichem Niveau wie Umsatz erwartet Erneute Dividendenerhöhung in Schweizer Franken angestrebt CEO: Höherer Wettbewerbsdruck durch Biosimilars in 2020 erwartet Haben in Europa speziell im Q4 wieder aufgeholt Nachahmer auf Herceptin & Mabthera haben in EU Tiefpunkt erreicht sehen in China weiter grosses Potenzial Erwarten Einfluss von Avastin-Nachahmern ab Ende Jahr Hatten in Q4 allerdings einen Rückgang in China erachten Gentherapien als wichtig, aber nicht ohne Probleme gibt noch viele Unbekannte bei Gentherapien - Langzeitwirksamkeit Mitarbeiter in China arbeiten derzeit vor allem im Home-Office Coronavirus beeinflusst uns ebenso wie andere Firmen in China Haben bereits Tests für Coronavirus bereit gestellt Quarantäne in China macht Auslieferungen der Tests schwieriger Rechnen mit gutem Marktanteil für SMA-Kandidaten Risdiplam - Swatch Group 2019: Nettoumsatz 8,24 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 8,28 Mrd) EBIT 1,02 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,08 Mrd) Reingewinn 748 Mio Fr. (AWP-Konsens: 801 Mio) Dividende Inh. 8,00 Fr. (AWP-Kon: 7,83 Fr.; 2018: 8,00 Fr.) H2: Ohne Hongkong wäre Umsatz in Lokalwährungen um 5% gewachsen 2020: Erwarten in Lokalwährungen bis a. Hongkong überall Wachstum - Nestlé will in den nächsten 3 Jahren 150 Millionen in Italien investieren - Vaudoise Versicherungen: Philippe Hebeisen und Cédric Moret für VR nominiert - Burckhardt Compression: Ton Büchner soll neuer VRP werden - Bucher 2019: Umsatz 3,11 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,11 Mrd) Auftragseingang 3,01 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,03 Mrd) Konzernergebnis auf Vorjahresniveau erwartet 2020: Umsatz und Ergebnis dürften etwas tiefer ausfallen - BEKB 2019: Konzerngewinn 142,9 Mio Fr. (VJ 140,8 Mio) Dividende 8,40 Fr. (VJ 8,00 Fr.) Geschäftserfolg 160,2 Mio Franken (VJ 137,5 Mio) 2020: Jahresgewinn zwischen 140 und 150 Mio Fr. erwartet - GAM akzeptiert SIX-Sanktion, bezahlt Geldstrafe u. Kosten über ca. 500'000 Fr erwartet operativen Gewinn vor Steuern für 2019 bei rund 10 Mio Fr. bilanziert finanzielle Verbindlickeit nach SIX-Entscheid mit rund 35 Mio - Kuros legt positive Daten zu MagnetOS vor - PSP Swiss Property: Neubau ATMOS in Zürich-West ist vollvermietet - Titlis 2018/19: Betriebsertrag 77,6 Mio Fr. (VJ 79,0 Mio) Reingewinn 13,3 Mio Fr. (VJ 17,5 Mio) Dividende 9,40 Fr. (VJ 9,40 Fr.) Wintersaison erfreulich gestartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 5,33%/4,4% - IGEA Pharma: Gruppe Cerani, Canepa, Cusmano meldet Anteil von 29,999% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 5,42% Canada Pension Plan senkt auf 2,94% - Mobimo: Norges Bank meldet Anteil von 2,99% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Roche: BMK 2019 - BEKB: BMK 2019 - Pierer Mobility: Ergebnis 2019 (vorläufig) nachbörslich Freitag: - Lem: Ergebnis Q3 + Conf. Call - Gurit: Umsatz 2019 Montag: - Julius Bär: Ergebnis 2019 + BMK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: Arbeitslosenzahlen 01/20 (09.55 Uhr) Verbraucherpreise 01/19 (vorläufig) (14.00 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 01/19 (endgültig) (11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 12/19 (11.00 Uhr) - GB: BoE, Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: BIP Q4/19 (vorab) (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) - CH: KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2019 (Freitag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2020 (Montag) KOF Beschäftigungsindikator (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - US: FED belässt Leitzins bei 1,50 bis 1,75% (Prognose 1,50-1,75) Entscheid fiel einstimmtig verlängert Repo-Geschäfte bis mindestens April findet Zinsen angemessen, um Wachstum zu unterstützen sieht weitere Unsicherheiten an den Märkten Powell: Werden Situation um Coronavirus genau beobachten SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Nachfrist 27.01.-07.02.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: Panalpina: Dekotierung per 28.01.2020, letzter Handelstag 27.01. - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.2.: - Perrot Duval (15,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0703 - USD/CHF: 0,9722 - Conf-Future: +8 BP auf 160,14% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,686% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,69% auf 10'785 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,72% auf 10'860 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,74% auf 1'667 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,77% auf 13'156 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,04% auf 28'735 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,06% auf 9'275 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,16% auf 13'345 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,72% auf 22'978 Punkte STIMMUNG - Schwächer erwartet - Virussorgen und Ergebnisse im Fokus

