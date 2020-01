UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis darf Empfehlung auf Beipackzettel für Cosnetyx in USA erweitern Sandoz schliesst die Übernahme des Japan-Geschäfts von Aspen ab - Pierer Mobility 2019: Umsatz 1,52 Mrd EUR (VJ 1,46 Mrd) EBIT 131,7 Mio EUR (VJ 128,7 Mio) Ergebnis nach Steuern 95,7 Mio EUR 2020: Guidance angepasst - EBIT-Marge von 6-8% erwartet - Stadler Rail 2019: Umsatz +60 Prozent auf 3,2 Mrd Fr. schlägt Dividende von 1,20 Franken pro Aktie vor Rekordhoher Auftragseingang von über 5 Mrd Fr. EBIT-Marge von 6 Prozent 2020: Erwarten zweistelliges Umsatzwachstum Mittelfristziele bestätigt CFO: Umsatzziel 2020 von 4 Mrd Franken gilt weiterhin - Meyer Burger erzielt vor Schiedsgericht Teilerfolg - Mobimo: CFO Manuel Itten verlässt Unternehmen im Sommer 2020 - Lem Q3: Umsatz 76,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 74,3 Mio) EBIT 14,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14,5 Mio) Reingewinn 26,9 Mio Fr. (VJ 11,6 Mio) 2019/20: Umsatz bei rund 310 Mio Fr.und EBIT-Marge von knapp 20% - LumX: Dekotierung von der Six per 30. Juni 2020 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: BlackRock meldet Anteil von 5,21%, Norges Bank von 3,72 - Temenos: BNP Paribas meldet Anteil von zuletzt 4,75% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 3,25% PRESSE FREITAG - Untersuchung gegen UBS in Italien im Zusammenhang mit Betrugsfall ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Lem: Conf. Call Q3 (10.00 Uhr) - Gurit: Umsatz 2019 (nachbörslich) Montag: - Julius Bär: Ergebnis 2019 + BMK Dienstag: - Aluflexpack: Umsatz 2019 - LUKB: Ergebnis 2019 + BMK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Detailhandelsumsätze Dezember 2019 (8.30 Uhr) Einkaufsmanagerindex Januar (PMI) (Montag) - EU: BIP Q4/19 (11.00 Uhr) Konsumentenpreise 01/20 (vorläufig) - US: Arbeitskosten Q4/19 (14.30 Uhr) Persönliche Einkommen und Ausgaben 12/19 (14.30 Uhr) Chicago Einkaufsmanagerindex 01/20 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/20 (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Nachfrist 27.01.-07.02.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0705 - USD/CHF: 0,9711 - Conf-Future: +23 BP auf 160,38% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,708% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,37% auf 10'792 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -1,02% auf 10'749 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,22% auf 1'647 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,04% auf 13'013 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,43% auf 28'859 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,26% auf 9'299 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,41% auf 13'157 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,99% auf 23'205 Punkte STIMMUNG - Erholungstendenzen erwartet

kw/

(AWP)