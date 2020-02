UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse: CEO Tidjane Thiam tritt zurück per 14.2.2020 Thomas Gottstein wird neuer CEO der CS André Helfenstein wird neuer CEO der Credit Suisse (Schweiz) - UBS wechselt Finanzchef der Vermögensverwaltungssparte aus - Ems-Chemie 2019: Umsatz 2'153 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'202 Mio) EBIT 624 Mio Fr. (AWP-Konsens: 620 Mio) Reingewinn 532 Mio Fr. (AWP-Konsens: 520 Mio) Dividende 20,00 Fr. (AWP-Konsens: 20,25 Fr.; 2018: 19,75 Fr.) 2020: EBIT auf Vorjahreshöhe erwartet - GKB 2019: Geschäftserfolg 201 8Mio Fr. (VJ 196,1 Mio) Konzerngewinn 185,5 Mio Fr. (VJ 185,1 Mio) Dividende 40,00 Fr. plus Jubiläumsdividende 6 Fr. (2018: 40,00 Fr.) Geschäftserfolg 201,8 Mio Fr. (VJ 196,1 Mio) 2020: Konzerngewinn auf aktuellem Niveau erwartet - MCH sagt Kunstmesse Art Basel in Hongkong ab - Mobimo 2019: Erfolg aus Vermietung 106,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 106,8 Mio) Reingewinn exkl. NB 61,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 49,5 Mio) Dividende 10 Fr. (AWP-Konsens: 10 Fr.; 2018: 10 Fr.) 2020: Wir blicken daher zuversichtlich in das Geschäftsjahr - S&P erhöht für BCGE den Rating-Ausblick auf 'positiv' von 'stabil' - Sunrise: Verwaltungsrätin Robin Bienenstock tritt nicht mehr an - ZKB 2019: Konzerngewinn 845 Mio Fr. (VJ 788 Mio) Geschäftserfolg 846 Mio Fr. (VJ 892 Mio) Netto-Neugeldzufluss 11,7 Mrd Fr. (VJ 18,0 Mrd) Kundenvermögen 333,3 Mrd Fr. (Ende 2018: 295,2 Mrd) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Arbonia: Morgan Stanley meldet Anteil von 5,06% - Kühne+Nagel: BlackRock meldet Anteil von 3,02% - SGS: Familie von Finck senkt Anteil unter 3% - Siegfried: Norges Bank meldet leicht höheren Anteil von 3,06% - VAT Group: Allianz meldet Anteil von 3,64% - Wisekey meldet Eigenanteil von 0,59%/110,54% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Ems-Chemie: BMK 2019 - Graubündner KB: BMK 2019 - Mobimo: BMK 2019 Montag: - DKSH: Ergebnis 2019 + BMK 2019 Dienstag: - AMS: Ergebnis, Conf Call (08.30 Uhr) + BMK 2019 (10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB Devisenreserven Januar 2020 (09.00 Uhr) - RU: Zentralbank, Zinsentscheid (11.30 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 01/20 (14.30 Uhr) - CH: Arbeitsmarktdaten Januar 2020 (Montag) Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2020 (Montag) - CH: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: GESAMTPRODUKTION DEZ -3,5% GG VORMONAT (PROGNOSE -0,2) GESAMTPRODUKTION DEZ -6,8 % GG VORJAHR (PROGNOSE -3,7) EXPORTE DEZ +0,1% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,5) IMPORTE DEZ -0,7% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,3) HANDELSBILANZSALDO DEZ 15,2 MRD EURO (PROGNOSE 15,0) LEISTUNGSBILANZSALDO DEZ 29,4 MRD EURO (PROGNOSE 23,5) MNI: DEC IND PROD -3.5% M/M, -6.8% Y/Y; NOV +1.2% M/M SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Nachfrist 27.01.-07.02.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.2.: - Perrot Duval (15,00 Fr.) - Varia US (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0704 - USD/CHF: 0,9756 - Conf-Future: -3 BP auf 159,55% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,635% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,03% auf 11'015 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,17% auf 11'012 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,22% auf 1'686 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,10% auf 13'298 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,30% auf 29'380 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,67% auf 9'572 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,72% auf 13'575 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,19% auf 23'828 Punkte STIMMUNG -

