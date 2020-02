UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Alzheimer-Studie Phase II/III erreicht Ziele nicht - Comet 2019: Umsatz 371,6 Mio Fr., Reingewinn 12,0 Mio Fr. Auftragsbestand +20% zum Vorjahr Dividende 1,00 Fr. (VJ 1,20 Fr.) - DKSH 2019: Umsatz 11,58 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 11,53 Mrd) Organisches Wachstum 3,1% (VJ 3,6%) EBIT 265,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 262,2 Mio) Reingewinn 176,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 176,0 Mio) Dividende 1,90 Fr. (AWP-Konsens: 1,91; 2018: 1,85 Fr.) 2020: Adj. Betriebsgewinn über Vorjahr angestrebt - BFW: Bis zum Ablauf der Nachfrist 1,293 Mio Namenaktien angedient - Castle Alternative schliesst Aktienrückkauf ab - Perrot-Duval-Aktionäre heissen Dividendenvorschläge gut - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Arbonia: Morgan Stanley meldet Anteil von 5,02% - Forbo: BlackRock meldet Anteil von 2,97% - Mobilezone: BlackRock erhöht Anteil auf 3,02% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - DKSH: BMK 2019 - Dienstag: - AMS: Ergebnis, BMK 2019 - Mittwoch: - SGKB: Ergebnis, BMK 2019 - Vontobel: Ergebnis, BMK 2019 - Temenos: Ergebnis 2019 (nachbörslich, Call 18.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2020 (nachbörslich) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: Sentix-Verbraucherstimmung 02/20 (10.30 Uhr) - US: Fed-Präsidentin von San Francisco, Mary Day, hält eine Rede (14.15h) Fed-Präsident von Philadelphia, Patrick Harker, hält eine Rede (21.15h) - CH: Eidgenössische Anleihe (Dienstag Ankündigung, Mittwoch Ergebnis) - WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Arbeitslosenquote Januar 2,6% (VM 2,5%), saisonber. 2,3% (VM 2,3%) CPI Januar -0,2% auf 101,5 Punkte - Jahresteuerung +0,2% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Nachfrist 27.01.-07.02.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Perrot Duval (15,00 Fr.) - Varia US (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0708 - USD/CHF: 0,9779 - Conf-Future: +2 BP auf 159,55% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,658% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,28% auf 10'970,28 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Freitag): -0,10% auf 11'002 Punkte - SLI (Freitag): -0,17% auf 1'683 Punkte - SPI (Freitag): -0,13% auf 13'280 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,94% auf 29'103 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,54% auf 9'521 Punkte - Dax (Freitag): -0,45% auf 13'514 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,60% auf 23'686 Punkte STIMMUNG - Weiter gewisse Vorsicht in Bezug auf Corona-Entwicklung - Roche vorbörslich etwas unter Druck (-1,1%) nach News zu Alzheimer-Medikament

