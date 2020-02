UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Capmatinib erhält von FDA beschleunigtes Zulassungsverfahren - AMS Q4: Umsatz 655,3 Mio USD (AWP-Konsens: 629,4 Mio) EBIT (adj.) 184,3 Mio USD (AWP-Konsens: 176,2 Mio) Reingewinn 158,9 Mio USD (AWP-Konsens: 132,1 Mio) 2020 weiteres Jahr des Wachstums erwartet Q1: Umsatz von 480-520 Mio USD erwartet EBIT-Marge (bereinigt) von 19-21% erwartet - AMS will Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Osram abzuschliessen - Peach Property: Vorsteuergewinn 2019 von 109 Mio. Fr. Marktwert Immobilienportfolio Ende 2019 bei 1,1 Mrd. Fr. Ist-Miete für 2020 bei über 55 Mio. Fr. erwartet - ALSO geht strategische Partnerschaft mit Mondia für Cloud Gaming Services ein - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Forbo: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - Lem: Ruth Wertheimer senkt Anteil auf 9,44%, Invesco meldet neu 3,27% - LumX: Artemis Investment senkt Anteil auf 1,57% - Mobilezone: BlackRock senkt Anteil leicht auf 2,92% - Mobimo: Norges Bank meldet leicht höheren Anteil von 3,01% - Molecular Partners: Andreas Plückthun senkt Anteil auf <3% - Santhera meldet Eigenanteil von 0,52%/10,71% PRESSE DIENSTAG - CS-Kommunikationschef Gishen verlässt Bank Ende Woche gemeinsam mit Thiam (TA) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - AMS: BMK 2019 Mittwoch: - SGKB: Ergebnis, BMK 2019 - Vontobel: Ergebnis, BMK 2019 - Temenos: Ergebnis 2019 (nachbörslich, Call 18.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2020 (nachbörslich) Donnerstag: - Bell: Ergebnis, BMK 2019 - Zurich Insurance: Ergebnis, BMK 2019 - Clariant: Ergebnis, BMK 2019 - Credit Suisse: Ergebnis, BMK 2019 - Leonteq: Ergebnis, BMK 2019 - Valiant: Ergebnis, BMK 2019 - Nestlé: Ergebnis, BMK 2019 - Temenos: Capital Markets Day - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - GB: BIP Q4/19 (10.30 Uhr) Industrieproduktion 12/19 (10.30 Uhr) Handelsbilanz 12/19 (10.30 Uhr) - US: Fed-Chef Jerome Powell vor Ausschuss des Repräsentantenhauses (16.00 Uhr) - CH: BFS: Arbeitskräfteerhebung Q4 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Eidgenossenschaft stockt Anleihe 0,50%/2030 und 0,0%/2039 auf _ SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Vollzug voraussichtlich 14.02.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0671 - USD/CHF: 0,9784 - Conf-Future: +39 BP auf 159,97% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,672% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,46% auf 11'090,35 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Montag): +0,35% auf 11'040 Punkte - SLI (Montag): +0,45% auf 1'691 Punkte - SPI (Montag): +0,39% auf 13'332 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,60% auf 29'277 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,13% auf 9'628 Punkte - Dax (Montag): -0,15% auf 13'494 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): Wegen Feiertag geschlossen - STIMMUNG - Furcht vor Coronavirus scheint verflogen - wieder neuer Rekord in Sicht - AMS nach Zahlen vorbörslich stark gesucht (+5,2%)

