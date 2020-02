UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS platziert 3,35 Millionen eigene Aktien - Preis 44,25 Fr. je Aktie - Clariant ernennt Stephan Lynen zum neuen CFO - Julius Bär ernennt neue Geschäftsführer in Dubai und Bahrain - Swisscom-Panne legt erneut Notrufe lahm - SGKB 2019: Betriebsertrag 479,2 Mio Fr. (VJ 477,6 Mio) Geschäftserfolg 197,4 Mio Fr. (VJ 195,0 Mio) Konzerngewinn 163,9 Mio Fr. (VJ 158,6 Mio) Dividende 16,00 Fr. (VJ 16,00 Fr.) 2020: Operatives Ergebnis leicht unter dem Vorjahr erwartet CEO Roland Ledergerber wird per GV 2021 VR, ab GV 2022 dann Präsident - Vontobel 2019: Reingewinn 265,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 257,0 Mio) Betriebsertrag 1'262 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'247 Mio) Netto-Neugeld 11,7 Mrd Fr. (VJ 5,0 Mrd) AuM 198,9 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 195,6 Mrd) Dividende 2,25 Fr. (AWP-Konsens: 2,40; 2018: 2,10 Fr.) Bestätigt Ziele 2020, neue Kapitalmarktziele im Juli Gehen auch 2020 von schwierigen wirtschaftl/geopol. Bedingungen aus CEO an Call: Hatten guten Start ins neue Jahr 2020 Ausstieg Sell Side hat positiven Einfluss von 3 Mio Fr - Allreal ernennt neuen Leiter der Sparte Realisation - Gurit verkauft Gurit Hungary an italienische Carbopress - Stadler Rail unterzeichnet Vertrag für Auftrag aus England - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Credit Suisse Group meldet Anteil von 5,75% - Aluflexpack: JPMorgan Chase senkt Anteil auf 2,986% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,03% - Forbo: BlackRock meldet Anteil von 2,97% - PRESSE MITTWOCH - Swatch reicht Beschwerde beim BGer ein (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - SGKB: BMK 2019 - Vontobel: BMK 2019 - Temenos: Ergebnis 2019 (nachbörslich, Call 18.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2020 (nachbörslich) Donnerstag: - Bell: Ergebnis, BMK 2019 - Zurich Insurance: Ergebnis, BMK 2019 - Clariant: Ergebnis, BMK 2019 - Credit Suisse: Ergebnis, BMK 2019 - Leonteq: Ergebnis, BMK 2019 - Valiant: Ergebnis, BMK 2019 - Nestlé: Ergebnis, BMK 2019 - Temenos: Capital Markets Day Freitag: - Schindler: Ergebnis, BMK 2019 - LM Group: Ergebnis 2019 (provisorisch) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Industrieproduktion Dezember 2019 (11.00 Uhr) - US: Fed-Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats (16.00 Uhr) Fed-Präsident von Philadelphia, Patrick Harker, hält eine Rede (21.15 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Vollzug voraussichtlich 14.02.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0644 - USD/CHF: 0,9762 - Conf-Future: -17 BP auf 159,79% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,664% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,11% auf 11'113,37 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,56% auf 11'101 Punkte - SLI (Dienstag): +0,73% auf 1'703 Punkte - SPI (Dienstag): +0,49% auf 13'398 Punkte - Dow Jones (Dienstag): Unv. bei 29'276 Punkten - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,11% auf 9'638 Punkte - Dax (Dienstag): +0,99% auf 13'628 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,74% auf 23'861 Punkte STIMMUNG - Neue Rekordhochs sind zu erwarten - Ängste zumeist abgelegt

