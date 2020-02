UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS 2019: Vorsteuergewinn 4,7 Mrd Fr. (VJ 3,37 Mrd) Reingewinn 3,42 Mrd Fr. (VJ 2,02 Mrd) Dividende 0,2776 Fr. (AWP-Konsens: 0,2806 Fr.; 2018: 0,2625 Fr.) Rendite auf dem materiellen Eigenkapital (RoTE) 8,7 Prozent (VJ 5,4) Q4: Vorsteuergewinn enthält 498 Mio aus Beteiligung an SIX Vorsteuergewinn 1'214 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'380 Mio) Reingewinn 852 Mio Fr. (AWP-Konsens: 881 Mio) Harte CET1-Kernkapitalquote nach Basel III 12,7% (Q3 12,4%) Geschäftsertrag 6'190 Mio Fr. (VJ 4'801 Mio) Geschäftsaufwand 4'830 Mio Fr. (VJ 4'147 Mio) CET1-Leverage-Ratio nach Basel III 4,1% (Q3 4,1%) Nettoneugeld 9,9 Mrd Fr. (Q3 11,9 Mrd) Verwaltete Vermögen 1'507,2 Mrd Fr. (Ende Sept 1'476,9 Mrd) Vorsteuerergebnis Swiss Universal Bank 886 Mio Fr. (VJ 498 Mio) Vorsteuerergebnis IWM 632 Mio Fr. (VJ 410 Mio) Vorsteuerergebnis APAC 235 Mio Fr. (VJ 37 Mio) Vorsteuerergebnis GM 48 Mio Fr. (VJ -193 Mio) Vorsteuerergebnis IBCM -60 Mio (VJ 105 Mio) Organisches Wachstum 3,0% (Q3 3,7%, Q2 3,9%, Q1 3,4%) Rückstellungen für Rechtsfälle in Höhe von 326 Mio Fr. Nettogewinn aus Immobilienverkäufe 89 Mio Franken Rückstellungen hautpsächlich im Zshg. mit Hypothekenstreitigkeiten 2020: Über alle Divisionen hinweg sehr erfreulichen Jahresauftakt Schätzen Aussichten für 2020 vorsichtig optimistisch ein Gottstein: Im Jahr 2020 streben wir weiteres Wachstum Bekräftigen Ziele vom Investor Day 2019 VR Alexander Gut tritt an GV nicht zur Wiederwahl Alle übrigen VR-Mitglieder stellen sich an GV zur Wiederwahl Bekräftigen Ziel bereinigter Kostenbasis von 16,1 bis 16,9 Mrd in 2020 CEO: Das Ergebnis zeigt: Unsere Strategie war richtig und bleibt richtig - Clariant 2019: Umsatz 4'399 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4'393 Mio) EBITDA vor Einmaleff. 740 Mio Fr. (AWP-Konsens: 731 Mio) Dividende 0,55 Fr. (AWP-Konsens: 0,56 Fr.; 2018: 0,55 Fr.) Operativer Cash Flow 509 Mio Fr. (AWP-Konsens: 443 Mio) Reingewinn 38 Mio Fr. (AWP-Konsens: 96 Mio) ausserordentliche Dividende 3,00 Fr. 2020: wird das Wachstum "begrenzter" ausfallen Verkauf des Pigmentgeschäfts soll erfolgen baut in den nächsten zwei Jahren 500 bis 600 Stellen ab Kostenbasis soll um rund 50 Mio Fr. sinken CFO: Coronavirus hat kaum Auswirkungen auf das Geschäft Stellenabbau wird rund 50 Millionen Franken kosten Werden auch 2020 wachsen und Profitabilität erhöhen - Nestlé 2019: Organisches Wachstum 3,5% (AWP-Konsens: 3,6%) Internes Realwachstum RIG 2,9% (AWP-Konsens: 3,0%) Umsatz 92,6 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 93,3 Mrd) Operative Marge adj. 17,6% (AWP-Konsens: 17,7%) Dividende 2,70 Fr. (AWP-Konsens: 2,68; 2018: 2,45 Fr.) Reingewinn 12,6 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 12,3 Mrd) Organisches Wachstum Emerging Markets +4,7% (9 Mte +5,0%) Organisches Wachstum Industrieländer bei +2,6% (9 Mte +2,7%) 2020: Weitere Steigerung beim organ. Wachstum erwartet 2021/22: anhaltende Beschleunigung Richtung OG-Ziel Kontinuierliche Verbesserung bei der operativen Marge Zu früh, um finanz. Auswirkungen des Coronavirus zu beziffern schlägt Hanne Jimenez de Mora als neues unabhängiges Mitglied VR vor Beat Hess tritt nach 12 Jahren aus dem Verwaltungsrat zurück CEO: Nachhaltiger und steigender Kapitalrückfluss für Aktionäre Weiterhin Ziel, Portfolio auf stärkeres Wachstum auszurichten Brauchen ein, zwei Jahre länger für OG-Ziel, kommen aber dahin Portfoliotransformation geht weiter - ähnlich hohes Level - Temenos Q4: EBIT 116,2 Mio USD (AWP-Konsens: 112,8 Mio) Umsatz 309,6 Mio USD (AWP-Konsens: 310,7 Mio) Lizenzeinnahmen 163,4 Mio USD (AWP-Konsens: 159,7 Mio) EPS 1,28 USD (AWP-Konsens: 1,20 USD) 2019: Dividende 0,85 Fr. (AWP-Konsens: 0,81; 2018: 0,75 Fr.) 2020: Non-IFRS Umsatzwachstum von 16% bis 20% erwartet Non-IFRS EBIT von 380 bis 385 Mio USD erwartet CEO: Vertragsvolumen bei SaaS/Cloud soll sich 2020 verdoppeln Wollen auch 2020 Unternehmen oder Technologie übernehmen Sind mit starker Pipeline in 2020 gestartet Sehen keine materielle "Kannibalisierung" durch SaaS-Produkte - Zurich 2019: Dividende 20,00 Fr. (AWP-Konsens: 20,19 Fr.; 2018: 19,00 Fr.) Operativer Gewinn (BOP) 5,3 Mrd USD (AWP-Konsens: 5,27 Mrd) Reingewinn 4,15 Mrd USD (AWP-Konsens: 4,00 Mrd) Eigenkapital 35,0 Mrd USD (AWP-Konsens: 34,6 Mrd) Combined Ratio 96,4% (AWP-Konsens: 95,9%) Nettokosteneinsparungen mit 1,56 Mrd USD über dem Zielwert CEO: Gut aufgestellt, um ehrgeizigen neuen Ziele zu erreichen CFO: Sehen weiteren Wachstumstrend für P&C-Geschäft im Jahr 2020 Organisches Wachstum bleibt im Fokus - Bell 2019: Umsatz 4,08 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,98 Mrd) EBIT 95,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 80,9 Mio) Reingewinn 49,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44,3 Mio) Dividende 5,50 Fr. (AWP-Konsens: 5,50 Fr.; 2018: 5,50 Fr.) 2020: Weitere operative Fortschritte angestrebt CFO: Coronavirus-Kosten dürften nicht signifikant hoch ausfallen - BFW Holding veröffentlicht definitives Endergebnis des öff. Kaufangebots bis Ablauf Angebotsfrist 51,11% der Namenaktien Kat. A angedient - Calida liegt verbindliches Angebot zum Verkauf von Oxbow vor - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen Januar +0,7% gg VJ auf 2,15 Mio - Givaudan und Bühler gründen Innovationszentrum in Singapur - Leonteq 2019: Reingewinn 62,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 60,5 Mio) Betriebsertrag 256,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 256,3 Mio) Geschäftsaufwand 191,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 194,5 Mio) Philippe Weber als neues Mitglied des Verwaltungsrats nominiert 2020: Betriebsertrag von 270-300 Millionen Franken erwartet Betriebsaufwand von rund 200 Millionen Franken angestrebt Kosten-Ertrags-Verhältnis von 67-74 Prozent erwartet - Meyer Burger 2019: Umsatz von rund 262 Mio Fr. (VJ 407 Mio) Auftragseingang 188 Millionen Franken (2018: 326,8) 2020: VR prüft weiterhin alle strategischen Optionen Verhandlungen mit REC gehen in Richtung enger Kooperation - Valiant 2019: Konzerngewinn 121,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 118,8 Mio) Geschäftserfolg 142,9 Mio Fr. (VJ 151,9 Mio) Betriebsertrag 411,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 405,3 Mio) Dividende 5,00 Fr. (AWP-Konsens: 5,00 Fr.; 2018: 4,40 Fr.) Beteiligung an Agentselly wird auf über 50% erhöht 2020: Geht von Wachstum der Ausleihungen von 3 bis 4 Prozent aus Konzerngewinn im Rahmen des Vorjahres NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Bühler 2019: Umsatz 3,25 Mrd. Fr. (VJ 3,27 Mrd.) BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Arbonia: Morgan Stanley meldet Anteil von 0,0005% - AMS meldet Eigenanteil von 0,82%/8,28%; Schroders senkt Anteil auf 2,957% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,02% - Bâloise: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 2,99% - Implenia: Credit Suisse Funds senkt Anteil leicht auf 4,96% - PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Bell: BMK 2019 - Zurich Insurance: BMK 2019 - Clariant: BMK 2019 - Credit Suisse: BMK 2019 - Leonteq: BMK 2019 - Valiant: BMK 2019 - Nestlé: BMK 2019 - Temenos: Capital Markets Day Freitag: - Schindler: Ergebnis, BMK 2019 - LM Group: Ergebnis 2019 (provisorisch) Montag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Verbraucherpreise 01/20 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Realeinkommen 01/20 (14.30 Uhr) - CH: Arbeitskräfteerhebung Q4 (08.30 Uhr) BFS Produzenten- und Importpreisindex Januar 2020 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Vollzug voraussichtlich 14.02.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 3.3.: - Novartis (2,95 Fr.) per 6.3.: - Graubündner KB (46,00 Fr.) per 13.3.: - Dätwyler (3,00 Fr.) per 19.3.: - Roche GS/Inh (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0624 - USD/CHF: 0,9769 - Conf-Future: -9 BP auf 159,65% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,638% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,45% auf 11'040 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,11% auf 10'089 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,07% auf 1'704 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,18% auf 13'374 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,94% auf 29'551 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,90% auf 9'726 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,89% auf 13'750 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,14% auf 23'827 Punkte STIMMUNG - SMI tiefer erwartet - Nestlé belasten nach Zahlen

kw

(AWP)