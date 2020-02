UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält China-Zulassung für Tecentriq bei Lungenkrebs - SGS lanciert neues Aktienrückkaufprogramm von max. 200 Mio. Fr. Dauer Aktienrückkauf: 17.2. bis Ende 2020 - Schindler 2019: Auftragseingang 12,12 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 12,10 Mrd) Dividende 4,00 Fr. (AWP-Konsens: 4,40 Fr.; 2018 4 Fr.) Umsatz 11,27 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 11,31 Mrd) EBIT 1'258 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'274 Mio) Reingewinn 929 Mio Fr. (AWP-Konsens: 939 Mio) 2020: Umsatzplus von 0 bis 5% in LW erwartet - LM Group 2019: Umsatz 337,8 Mio EUR (VJ 285,6 Mio) Gewinn 23,6 Mio EUR (VJ 8,4 Mio EBITDA Kerngeschäft 71,2 Mio EUR (VJ 43,3 Mio) übernimmt HolidayIQ Pte Ltd NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Spanische Wettbewerbsbehörde bewilligt BME-Kauf durch SIX in erster Phase BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,06% - BFW Liegenschaften: LLB Swiss Investment senkt Anteil auf 4,74% - Burckhardt Compression: J O Hambro Capital Management senkt Anteil auf 2,81% - Temenos: BNP Paribas erhöht Anteil auf 6,35% - Schaffner: JPMorgan meldet Anteil von zuletzt <3% - Sunrise: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,25% PRESSE FREITAG - UBS-CEO Ermotti will noch im laufenden Jahr abtreten (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Schindler: BMK 2019 Montag: - keine Termine - Dienstag: - Straumann: Ergebnis 2019 + BMK - Basilea: Ergebnis 2019 - Phoenix Mecano: Ergebnis 2019 - Thurgauer KB: Ergebnis 2019 + BMK - Glencore: Ergebnis 2019 (Conf. Call 9.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex Januar 2020 (08.30 Uhr) - EZ: Handelsbilanz 12/19 (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 01/20 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 01/20 Industrieproduktion 01/20 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 01/20 Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/20 (1. Umfrage) (16.00 Uhr) Lagerbestände 12/19 Fed-Präsidentin von Cleveland, Loretta Mester, hält eine Rede (17.45 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: BIP Q4 0,0% gg Vorquartal (Prognose +0,1) - 1. Schätzung BIP Q4 +0,4% gg Vorjahr (Prognose +0,3) - 1. Schätzung SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Vollzug voraussichtlich 14.02.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 3.3.: - Novartis (2,95 Fr.) per 6.3.: - Graubündner KB (46,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0626 - USD/CHF: 0,9799 - Conf-Future: +16 BP auf 159,81% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,685% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: 0,19% auf 11'113 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,03% auf 11'092 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,07% auf 1'706 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,13% auf 13'356 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,43% auf 29'424 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,14% auf 9'711 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,03% auf 13'745 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,59% auf 23'688 Punkte STIMMUNG - Festere Kurse erwartet

kw

(AWP)