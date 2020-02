UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova: Freiwillige Korrekturmassnahme bei US-Tochter Advanced Bionics Einmalkosten von ca. 40-50 Mio Fr. im Zusammenhang Korrekturmassnahme 201/20: Neu Umsatzwachstum von 9%-11% erwartet (bisher 8%-10%) Wachstum des bereinigten EBITA um 14%-17% (bisher 12%-15%) - Straumann 2019: Umsatz 1'596 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'590 Mio) EBIT 387 Mio Fr. (AWP-Konsens: 388,3 Mio) Dividende 5,75 Fr. (AWP-Konsens: 6,03 Fr.; 2018: 5,25 Fr.) Org. Umsatzwachstum 17,1% (AWP-Konsens: 16,5%) Reingewinn 308 Mio Fr. (AWP-Konsens: 316,5 Mio) Haben bereits über 100'000 der neuen BLX-Implantate verkauft 2020: Erwarten, dass globaler Markt erneut 4-5% wachsen wird Org. Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich erwartet CEO: Coronavirus könnte Umsatz im Q1 um ca. 30 Mio schmälern Keiner unserer Angestellten in China von Coronavirus infiziert Wollen Zahl verkaufter BLX-Implantate 2020 mind. verdoppeln "Nuvo"-Produkte sollen Position in Schwellenländern stärken Guidance für 2020 aufgrund von Marktbedingungen "realistisch" - Basilea 2019: Flüssige Mittel 161 Mio Fr. (30.6.: 178 Mio; 2018: 223 Mio) Umsatz 134,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 133,7 Mio) Nettogewinn -22,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: -28,5 Mio) 2020: weiter steigende Umsatzbeiträge von Cresemba, Zevtera erwartet - Phoenix Mecano 2019: Bruttoumsatz 680,0 Mio EUR (AWP-Konsens: 665,7 Mio) Adj. EBIT 39 Mio EUR (AWP-Konsens: 37,2 Mio) Reingewinn 14 Mio EUR (AWP-Konsens: 14,2 Mio) 2020: Wichtigste Faktoren Coronoavirus und Handelskonflikt Kurzfristig Abschwächung erwartet - TKB 2019: Reingewinn 135,1 Mio Fr. (VJ 134,2 Mio) Geschäftserfolg 167,0 Mio Fr. (VJ 169,4 Mio) Dividende 2,80 Fr. (VJ 2,80 Fr.) Geschäftserfolg 167,0 Mio Fr. (VJ 169,4 Mio) Dividende 2,80 Fr. (VJ 2,80 Fr.) 2020: Erwarten tieferen Unternehmenserfolg als 2019 - BPDG-Aktionäre fordern eine neue Strategie - Hochdorf: Verwaltungsrat muss neu zusammengesetzt werden Mehrere Verwaltungsräte stellen sich nicht mehr zur Wiederwahl VR hofft, am 19.3. über künftige VR-Zusammensetzung zu informieren - Kudelski-Tochter Nagra erhält Auftrag von Norwegian Film Institute - Leclanché nimmt zwei Wandelanleihen über 39 Mio und 25 Mio Fr. auf NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Glencore 2019: Reinergebnis -404 Mio USD (VJ +3,41 Mrd) EBIT 4,15 Mrd USD (VJ 9,14 Mrd) Dividende 0,20 USD (VJ 0,20 USD) BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Credit Suisse meldet tieferen Anteil von <3% - Evolva: Mark Angelo meldet Anteil von 13,95% - Molecular Partners: Federated Hermes meldet Anteil von 5,717% - Sunrise: Norges Bank hält 2,998% - BlackRock 5,31% - Swissquote: JPMorgan meldet leicht höheren Anteil von 3,016% - Temenos: BlackRock erhöht Anteil auf 5,14% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Straumann: BMK 2019 - Thurgauer KB: BMK 2019 Mittwoch: - BLKB: Ergebnis 2019 + BMK - Sulzer: Ergebnis 2019 + BMK - Valora: Ergebnis 2019 + BMK Donnerstag: - Swiss Re: Ergebnis 2019 + BMK 2019 - Basler KB: Ergebnis 2019 - GAM: Ergebnis 2019 - Polyphor: Ergebnis 2019 (Conf. Call 15 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Empire State Index 02/20 (14.30 Uhr) NAHB-Index 02/20 (16.00 Uhr) - CH: EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Januar 2020 (Donnerstag) BFS: Produktions-, Auftrags-, Umsatzstatistik sek. Sektor Q4 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr) - EUR/CHF: 1,0617 - USD/CHF: 0,9800 - Conf-Future: -59 BP auf 159,98% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,684% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,4% auf 11'130 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,36% auf 11'168 Punkte - SLI (Montag): +0,27% auf 1'715 Punkte - SPI (Montag): +0,28% auf 13'457 Punkte - Dow Jones (Montag): wegen Feiertag geschlossen - Nasdaq Comp (Montag): wegen Feiertag geschlossen - Dax (Montag): +0,29% auf 13'784 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,4% auf 23'194 Punkte STIMMUNG - Schwächere Eröffnung erwartet - Umsatzwarnung von Apple belastet

