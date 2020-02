UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: FDA erteilt Tecentriq bei Lungenkrebs Status 'Priority Review' - Swiss Re hat Aktienrückkaufprogram über rund 1 Mrd Fr. abgeschlossen - BLKB 2019: Konzerngewinn 136,8 Mio Fr. (VJ 134,5 Mio) Geschäftserfolg 171,1 Mio Fr. (VJ 165,2 Mio) Dividende 35 Fr. (VJ 35 Fr.) 2020: Erwarten verhaltene Entwicklung und Ergebnis leicht über Vorjahr - Medacta: Vorläufiger US-Schiedsspruch gegen übernommene ASD über 9,7 Mio USD - Sulzer 2019: Auftragseingang 3,75 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,77 Mrd) Umsatz 3,73 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,63 Mrd) Operativer EBITA 371,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 364 Mio) Reingewinn 154 Mio Fr. (AWP-Konsens: 171 Mio) Dividende 4,00 Fr. (AWP-Konsens: 3,55 Fr.; 2018: 3,50 Fr.) 2020: Umsatzplus von 1-3% und Auftragsplus von 2-4% erwartet Operative EBITA-Marge von 10,2 bis 10,5% erwartet CEO: Trotz Cornoavirus gute Aussichten für 2020 Alle fünf Fabriken in China wieder in Betrieb Produktion in China läuft zu rund 40 Prozent - Valora 2019: Umsatz 2'030 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'078 Mio) EBIT 91,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 89,4 Mio) Reingewinn 73,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 59,6 Mio) Dividende 12,50 Fr. (AWP-Konsens: 12,50 Fr.; 2018: 12,50 Fr.) 2020: EBIT von 85 bis 91 Mio Fr. erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - keine Meldungen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Artisan Partners senkt Beteiligung auf 2,99% - Aluflexpack: Legal & General meldet Anteil von 3,32% - Crealogix: Noser Management meldet Anteil von 3,38% - Julius Bär: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,06% - Mobimo: UBS Fund Management leicht höheren Anteil von 3,004% - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 3,06%; BlackRock von 5,21% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - BLKB: BMK 2019 - Sulzer: BMK 2019 - Valora: BMK 2019 Donnerstag: - Swiss Re: Ergebnis 2019 + BMK 2019 - Basler KB: Ergebnis 2019 - GAM: Ergebnis 2019 - Polyphor: Ergebnis 2019 (Conf. Call 15 Uhr) Freitag: - Sika: Ergebnis 2019 + BMK - BB Biotech: Ergebnis 2019 - Cembra: Ergebnis 2019 + BMK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EZ: EZB Leistungsbilanz 12/19 (10.00 Uhr) - GB: Verbraucherpreise 01/20 (10.30 Uhr) Erzeugerpreise 01/20 - US: Erzeugerpreise 01/20 (14.30 Uhr) Baubeginne- und genehmigungen 01/20 FOMC-Sitzungsprotokoll 29.1.20 (20.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) - CH: EZV - Aussenhandel/Uhrenexporte Januar 2020 (Donnerstag 08.00 Uhr) BFS-Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik 2.Sektor im Q4 (08.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02. - Übernahmeangebote: BFW Liegenschaften (Vollzug voraussichtlich 14.02.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 3.3.: - Novartis (2,95 Fr.) per 6.3.: - Graubündner KB (46,00 Fr.) per 13.3.: - Dätwyler (3,00 Fr.) per 19.3.: - Roche GS/Inh (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0619 - USD/CHF: 0,9835 - Conf-Future: -0,37 BP auf 159,63% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,692% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,32% auf 11'182 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,20% auf 11'146 Punkte - SLI (Dienstag): -0,46% auf 1'708 Punkte - SPI (Dienstag): -0,25% auf 13'424 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,56% auf 29'232 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,02% auf 9'733 Punkte - Dax (Dienstag): -0,75% auf 13'681 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,89% auf 23'400 Punkte STIMMUNG - Festere Kurse erwartet - Corona weiter im Fokus

(AWP)