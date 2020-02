UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: FDA und EMA nehmen Zulassungsantrag für MS-Kandidaten Ofatumumab an - Nestlé erweitert US-Tierfutterfabrik für 140 Millionen Dollar - Bank Linth 2019: Jahresgewinn 26,1 Mio Fr. (VJ 25,0 Mio) Geschäftserfolg 34,9 Mio Fr. (VJ 36,0 Mio) Dividende 10,00 Fr. (VJ 9,00 Fr.) 2020: Weiterhin "solider Geschäftsverlauf" erwartet - Intershop 2019: Nettoliegenschaftsertrag 73,9 Mio Fr. (VJ 78,2 Mio) EBIT 88,9 Mio Fr. (VJ 166,7 Mio) Reingewinn 71,0 Mio Fr. (VJ 119,6 Mio) Dividende 25 Fr. (VJ 22 Fr.) 2020: Zuversichtlich für laufendes Geschäftsjahr - Cosmo: CFO Chris Tanner geht per Ende Februar in Pension - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: BlackRock senkt Anteil auf 4,98% - Castle Alternative: LGT Capital Partners senkt Anteil auf 19,64% - DKSH: Matthews Int. Capital Management meldet Anteil von 5,02% - Forbo: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - Kühne+Nagel: BlackRock meldet Anteil von 3,07% - Leonteq: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 3,4% - Novavest: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 3,02% - Sunrise: BlackRock senkt Anteil auf 5,2% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 4,94% - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Bank Linth: BMK 2019 - Intershop: BMK 2019 Dienstag: - Arbonia: Ergebnis 2019 + BMK - BCGE: Ergebnis 2019 + BMK - CPH: Ergebnis 2019 + BMK - Elma: Ergebnis 2019 - Implenia: Ergebnis 2019 + BMK - Meier Tobler: Ergebnis 2019 + BMK - PSP Swiss Property: Ergebnis 2019 + BMK - SIG Combibloc: Ergebnis 2019 + BMK - Alcon: Ergebnis 2019 (nachbörslich) Mittwoch: - Adecco: Ergebnis 2019 (Conf Call 11.00 Uhr) - Allreal: Ergebnis 2019 + BMK - Also: Ergebnis 2019 - EFG International: Ergebnis 2019 + BMK - Georg Fischer: Ergebnis 2019 + BMK - Orior: Ergebnis 2019 - Zehnder: Ergebnis 2019 + BMK - Aevis: Umsatz 2019 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: Ifo-Geschäftsklima 02/20 (10.00 Uhr) - US: CFNA-Index 01/20 (14.30 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie 02/19 (16.30 Uhr) - CH: BFS - Beschäftigungsbarometer Q4 2019 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 25.2.: - BLKB (35,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0611 - USD/CHF: 0,9812 - Conf-Future: -7 BP auf 160,56% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,740% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -1,25% auf 10'971,65 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,39% auf 11'111 Punkte - SLI (Freitag): -0,48% auf 1'699 Punkte - SPI (Freitag): -0,39% auf 13'400 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,78% auf 28'992 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,79% auf 9'708 Punkte - Dax (Freitag): -0,62% auf 13'579 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Wegen Feiertag geschlossen STIMMUNG - Ausbreitung des Coronavirus lastet schwer auf den Aktienmärkten - Titel wie Swatch, Richemont, Dufry besonders unter Druck

uh/

(AWP)