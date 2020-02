UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis und die DND-Initiative arbeiten gemeinsam an Kandidat LXE408 - Roche-Antrag für subkutane Perjeta-Kombination von FDA zur Prüfung angenommen - CS/UBS: FINMA beurteilt Schweizer Notfallpläne der Grossbanken als umsetzbar - Kühne+Nagel: Dominik Bürgy soll neu in den VR gewählt werden - Arbonia 2019: EBITDA ohne Sondereffekt 134,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 133,9 Mio) EBIT ohne Sondereffekte 52,3 Mio Fr. (VJ 47,8 Mio) Reingewinn 26,2 Mio Fr. (VJ 46,0 Mio) Dividende 0,22 Fr. (VJ 0,20 Fr.) 2020: Organisches Umsatsatzwachstum von rund 3% erwartet EBITDA-Marge von rund 10% erwartet Mittelfristig EBITDA-Marge von über 11% angestrebt Mittelfristig Steigerung der Dividende um rund 10% angestrebt - BCGE 2019: Reingewinn 96,8 Mio Fr. (VJ 91,2 Mio) Betriebsergebnis 165,4 Mio Fr. (VJ 161,3 Mio) Dividende 7,5% (VJ 6,8%) des Nennwertes beantragt 2020: Operative Rentabilität in etwa auf 2019-Niveau erwartet - CPH 2019: Umsatz 524,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 536,5 Mio) EBIT 56,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 51,4 Mio) Nettoergebnis 48,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 41,9 Mio) Dividende 1,80 Fr. (AWP-Konsens : 1,72 Fr.; 2018: 1,80 Fr.) 2020: Operative Marge wird spürbar zurückgehen Nettoergebnis im tiefen zweistelligen Millionenbereich - Elma 2019: Umsatz 151 Mio Fr. (VJ 146 Mio) EBIT 6,4 Mio Fr. (VJ 7,2 Mio), Reingewinn 5,1 Mio Fr. (VJ 5,6 Mio) Weiterhin keine Dividendenausschüttung Wegen Unsicherheiten zum Coronavirus kein Ausblick Thomas Herrmann wird neuer CEO und übernimmt Mitte April - Implenia 2019: Umsatz 4,43 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,47 Mrd) Oper. Gewinn 63,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 75,3 Mio) Reingewinn 33,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 48,7 Mio) Dividende 0,75 Fr. (AWP-Konsens: 0,80 Fr.; 2018 0,50 Fr.) 2020: EBITDA-Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erw. Spin-off eines Teils des Entwicklungsportfolios geplant Ina Invest als börsenkotierte Gesellschaft im 2. Quartal - Meier Tobler 2019: Umsatz 496,1 Mio Fr. (VJ 523,6 Mio) EBITDA 29,2 Mio Fr. (VJ 24,8 Mio) Reinergebnis +3,4 Mio Fr. (VJ -9,2 Mio) Erneuter Verzicht auf Dividende 2020: Konzernumsatz könnte erneut leicht zurückgehen Keine deutliche Verbesserung auf Ertragsseite zu erwarten - Novavest 2019: Mieteinnahmen steigen um 10 Prozent EBIT 20,5 Mio Fr. Dividende 1,65 Fr. - PSP 2019: Liegenschaftsertrag 290,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 291,1 Mio) Reingewinn 215,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 239,0 Mio) Dividende 3,60 Fr. (AWP-Konsens: 3,57 Fr.; 2018: 3,50 Fr.) Leerstandsquote 3,5% (VJ 5,0%) 2020: Ebitda ohne Liegenschaftserf. von über 260 Mio Fr erwartet - SIG Combibloc 2019: Kernumsatz 1,77 Mrd Euro (AWP-Konsens: 1,75 Mrd) Bereinigter EBITDA 485,4 Mio Euro (AWP-Konsens: 482 Mio) Ber. Reingewinn 217,4 Mio Euro (AWP-Konsens: 215 Mio) Dividende 0,38 Fr. (AWP-Konsens: 0,39; 2018: 0,35 Fr.) 2020: Wachstum des Kernumsatzes am unteren Ende von 6-8% Bereinigte EBITDA-Marge an unteren Ende von 27-28% Mittelfristige Ziele werden bestätigt - Feintool baut in China Produktionslinien für E-Motor-Komponenten auf - Orascom DH baut neues 5-Sterne-Hotel im Oman NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - FINMA: Notfallpläne von Postfinance, Raiffeisen, ZKB erfüllen die Anforderungen noch nicht BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Leclanché: Mark Angelo meldet Anteil von 1,968%/1,651% - PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Arbonia: BMK 2019 - BCGE: BMK 2019 - CPH: BMK 2019 - Implenia: BMK 2019 - Meier Tobler: BMK 2019 - PSP Swiss Property: BMK 2019 - SIG Combibloc: BMK 2019 - Alcon: Ergebnis 2019 (nachbörslich, Call 26.2.) Mittwoch: - Adecco: Ergebnis + Conf. Call 2019 - Alcon: Call zu Ergebnis (14.00 Uhr) - Allreal: Ergebnis + BMK 2019 - EFG International: Ergebnis + BMK 2019 - Georg Fischer: Ergebnis + BMK 2019 - Orior: Ergebnis 2019 - Zehnder: Ergebnis + BMK 2019 - Also: Ergebnis 2019 (nachbörslich) - Aevis: Umsatz 2019 (nachbörslich) Donnerstag: - LafargeHolcim: Ergebnis + BMK 2019 - Kühne+Nagel: Ergebnis + BMK 2019 - BCV: Ergebnis + BMK 2019 - APG SGA: Ergebnis + BMK 2019 - Sunrise: Ergebnis + Conf Call 2019 - Gurit: Ergebnis 2019 - Kudelski: Ergebnis + BMK 2019 - SPS: Ergebnis 2019 + BMK - Also: BMK 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: FHFA-Index Dezember 2019 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen Februar 2020 (16.00 Uhr) - CH: CS-CFA Index Februar (Mittwoch) BFS Touristische Beherbergungen Dezember/GJ 2019 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Beschäftigungsbarometer Q4: Gesamtbeschäftigung +1,2% zu VJ auf 5,130 Mio Indikator Aussichten 1,03 (-1,0% gg VJ) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03. - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BLKB (35,00 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0634 - USD/CHF: 0,9798 - Conf-Future: +44 BP auf 161,07% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,783% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,29% auf 10'744,16 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -3,58% auf 10'713 Punkte - SLI (Montag): -3,85% auf 1'634 Punkte - SPI (Montag): -3,53% auf 12'927 Punkte - Dow Jones (Montag): -3,56% auf 27'961 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -3,71% auf 9'221 Punkte - Dax (Montag): -4,01% auf 13'035 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -3,34% auf 22'605 Punkte STIMMUNG - Leichte Erholungstendenzen nach Vortages-Absturz - Novartis vorbörslich unter Druck (wegen Update zu Beovu) - Arbonia und SIG nach Zahlen vorbörslich unter Druck

