UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco Q4: Umsatz 5'961 Mio EUR (AWP-Konsens: 5'964 Mio) Organisches Wachstum -4% (AWP-Konsens: -3,8%) EBITA adj. 290 Mio EUR (AWP-Konsens: 279 Mio) Reingewinn 256 Mio EUR (AWP-Konsens: 160 Mio) Dividende 2,50 Fr. (AWP-Konsens: 2,44 Fr.; 2018: 2,50 Fr.) Wachstum Januar bei -5% (bereinigt), Februar ähnlicher Trend "Auf Kurs" für 250 Mio EUR an jährlichen Einsparungen Adecco kündigt neuen Aktienrückkauf über 600 Mio EUR an - Alcon 2019: Umsatz 7,51 Mrd USD (AWP-Konsens: 7,44 Mrd) Reinergebnis -656 Mio USD (AWP-Konsens: -625 Mio) Reinergebnis Core +925 Mio USD (AWP-Konsens: +926 Mio) Dividende 0,19 Fr. (AWP-Konsens: 0,19 Fr.) Q4: Umsatz 1,88 Mrd USD (VJ 1,79 Mrd) Reinergebnis -91 Mio USD (VJ -73 Mio) 2020: Erwarten Umsatzwachstum von 5-6% zu konstanten Wechselkursen Erwarten Kern-Betriebsgewinnmarge von 17,5-18,5% - ABB: Früherer CEO Spiesshofer erhält Abfindung von 13 Millionen Franken Künftiger CEO Rosengren wird weniger verdienen - Zielvergütung 22% tiefer - Coronavirus: Nestlé setzt Geschäftsreisen bis zum 15. März aus - Allreal 2019: Mietertrag 204,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 204,7 Mio) EBIT exkl. NB 189,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 180,0 Mio) Reingewinn exkl. NB 134,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 120,4 Mio) Dividende 6,75 Fr. (AWP-Konsens: 6,67 Fr.; 2018: 6,50 Fr.) 2020: Operatives Ergebnis unter 2019 ab über 2018 erwartet - EFG 2019: Verwaltete Vermögen 153,8 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 153,2 Mrd) Netto-Neugeld 5,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,9 Mrd) Reingewinn (underlying) 108,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 137 Mio) IFRS-Reingewinn 94,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 96 Mio) Dividende 0,30 Fr. (AWP-Konsens: 0,30; 2018: 0,30 Fr.) 2020: Betriebsertrag wird von höheren AuM-Levels profitieren - GF 2019: Umsatz 3,72 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,73 Mrd) Auftragseingang 3,69 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,70 Mrd) EBIT 235 Mio Fr. (AWP-Konsens: 251 Mio) Reingewinn 173 Mio Fr. (AWP-Konsens: 168 Mio) Dividende 25,00 Fr. (AWP-Konsens: 21,29 Fr.; 2018: 25,00 Fr.) 2020 wird Übergangsjahr - Ziele werden verschoben - Orior 2019: Umsatz 596,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 591,3 Mio) Organisches Wachstum -1,9% (AWP-Konsens: -1,9%) EBITDA 61,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 60,2 Mio) Reingewinn 31,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 29,9 Mio) Dividende 2,32 Fr. (AWP-Konsens: 2,30; 2018: 2,24 Fr.) 2020: Umsatz 645-655 Mio Fr. (org. 0,5-2,0%), EBITDA-Marge 10,1-10,3% - Zehnder 2019: EBIT 42,1 Mio EUR (AWP Konsens: 39,7 Mio) Reingewinn 31,9 Mio EUR (AWP Konsens: 30,0 Mio) Dividende 1,00 Fr. (AWP-Konsens: 1,01; 2018: 0,80 Fr.) 2020: Umsatzsteigerung u. Verbesserung des Betriebsgewinns angestrebt Mittelfristig wird weiter EBIT-Marge von 8% angestrebt - Gurit: Andreas Kipker folgt auf Frank Nielsen als Leiter von Gurit Kitting NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - SIX beteiligt sich an Omniex im Bereich digitale Vermögenswerte BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Rolf Elgeti meldet Anteil von 3,28% - AMS: BlackRock erhöht Anteil leicht auf 5,14% - Sunrise: Norges Bank senkt Anteil leicht auf 2,98% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 5,27% - Valora: Credit Suisse Funds senken Anteil auf 4,77% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Adecco: Conf. Call zu Ergebnis 2019 - Alcon: Conf. Call zu Ergebnis 2019 - Zehnder: BMK 2019 - Allreal: BMK 2019 - EFG International: BMK 2019 - Georg Fischer: BMK 2019 - Also: Ergebnis 2019 (nachbörslich) Donnerstag: - LafargeHolcim: Ergebnis + BMK 2019 - Kühne + Nagel: Ergebnis + BMK 2019 - BCV: Ergebnis + BMK 2019 - APG SGA: Ergebnis + BMK 2019 - Sunrise: Ergebnis 2019 - Gurit: Ergebnis + BMK 2019 - Kudelski: Ergebnis + BMK 2019 - SPS: Ergebnis + BMK 2019 - Also: BMK 2019, Zürich Freitag: - Aevis: Umsatz 2019 - Swiss Life: Ergebnis + BMK 2019 - VZ Holding: Ergebnis 2019 - UBS: Publikation Geschäftsbericht 2019 - Novartis: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CS-CFA Index Februar (10.00 Uhr) - US: Neubauverkäufe Januar 2020 (16.00) EIA Energieministerium, Ölbericht (16.30) - BFS: Touristische Beherbergungen Dezember/GJ 2019 (Donnerstag) Detailhandelsumsätze Januar 2020 (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03. - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 3.3.: - Novartis (2,95 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0613 - USD/CHF: 0,9762 - Conf-Future: +7 BP auf 161,18% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,771% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,79% auf 10'396 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -2,19% auf 10'479 Punkte - SLI (Dienstag): -2,03% auf 1'600 Punkte - SPI (Dienstag): -1,98% auf 12'671 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -3,15% auf 27'081 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -2,77% auf 8'966 Punkte - Dax (Dienstag): -1,88% auf 12'790 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,79% auf 22'426 Punkte STIMMUNG - Keine Erholung in Sicht

