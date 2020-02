UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life 2019: Prämieneinnahmen 23,0 Mrd Fr. (VJ 19,2 Mrd) Betriebsgewinn 1,69 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,62 Mrd) Reingewinn 1,20 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,20 Mrd) Dividende 20,00 Fr. (AWP-Konsens: 19,08 Fr.; 2018: 16,5 Fr.) Neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 400 Mio Fr. CEO: Rechnen 2020 mit Normalisierung im BVG-Neugeschäft Spüren bis dato wegen Corona kaum Auswirkungen auf Geschäft Sind mit Programm "Swiss Life 2021" gut unterwegs - UBS: CEO Sergio Ermotti verdiente 2019 12,5 Mio Fr. (VJ 14,1 Mio) VRP Axel Weber verdient 2019 5,2 Mio Fr. (VJ 6,0 Mio) Iqbal Khan hat für 2019 Zahlung von 8,0 Mio Franken erhalten Keine Anpassung der Gewinnzahlen 2019 im Geschäftsbericht - VZ Holding 2019: Betriebsertrag 301,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 303,6 Mio Fr.) Verwaltete Vermögen 27,6 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 27,2 Mrd) Reingewinn 102,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 102,3 Mio Fr.) Dividende 5,10 Fr. (AWP-Konsens: 5,10, 2018: 4,90 Fr.) 2020: Erwarten weiteres Wachstum von Ertrag und Gewinn - Aevis Victoria 2019: Nettoumsatz 839,5 Mio Fr. (VJ 577,0 Mio) - Cembra lanciert Online-Kreditangebot für Kleinunternehmen - Cosmo gibt Zulassung von Endoskopiegerät GI-Genius in Australien bekannt - DKSH schliesst Übernahme von Axieo ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Bank J. Safra Sarasin steigert 2019 Reingewinn um 9,5% auf 380,2 Mio Fr. BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: BlackRock senkt Anteil leicht auf 4,94% - Rapid Nutrition: Leisa St. Ledger meldet früheren Wert nach - Valiant: Norges Bank meldet Anteil von 3,01% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Swiss Life: BMK 2019 - VZ Holding: Conf Call zu Ergebnis 2019 - GV: Novartis Montag: - Alpiq: Ergebnis, BMK 2019 - Bobst: Ergebnis, BMK 2019 - Emmi: Ergebnis, BMK 2019 - Energiedienst: Ergebnis, BMK 2019 Dienstag: - Forbo: Ergebnis, BMK 2019 - Oerlikon: Ergebnis, BMK 2019 - Bellevue: Ergebnis, BMK 2019 - Feintool: Ergebnis, BMK 2019 - Lindt & Sprüngli: Ergebnis, BMK 2019 - Medartis: Ergebnis, BMK 2019 - VAT: Ergebnis, BMK 2019 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Detailhandelsumsätze Januar 2020 (08.30 Uhr) KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 02/20 (vorläufig, 14.00 Uhr) - US: Chicago Einkaufsmanagerindex 02/20 (14.30 Uhr) Persönliche Einkommen und Ausgaben 01/20 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/20 (endgültig, 16.00 Uhr) - CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar 2020 (Montag) - CH: BIP Quartalsschätzungen Q4 2019 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Einfuhrpreise Jan -0,4% gg Vormonat (Prognose +0,1) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: EX-DIVIDENDE DATEN: per 3.3.: - Novartis (2,95 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0633 - USD/CHF: 0,9671 - Conf-Future: +60 BP auf 161,47% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,781% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -2,74% auf 9'926 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -2,92% auf 10'205 Punkte - SLI (Donnerstag): -3,21% auf 1'557 Punkte - SPI (Donnerstag): -2,85% auf 12'341 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -4,42% auf 25'767 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -4,61% auf 8'566 Punkte - Dax (Donnerstag): -3,19% auf 12'367 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -3,67% auf 21'143 Punkte STIMMUNG - Viruskrise hat die Börsen fest im Griff

uh/ra

(AWP)