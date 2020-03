UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech 2019/20: EBIT-Prognose auf 365 Mio-375 Mio USD nach unten angepasst Wachstumsziele bestätigt 2020/21: EBIT (Non-GAAP) 380-400 Mio USD Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich - Novartis: Sandoz einigt sich mit US-Justizministerium wegen Kartellvorwürfen Sandoz erklärt sich bereit, 195 Millionen Dollar zu bezahlen Sandoz-Kartellabsprachen fanden von 2013 bis 2015 statt Haben Rückstellungen über 185 Millionen USD vorgenommen investiert in Kampf gegen Malaria - Swiss Re nominiert Sergio Ermotti für VR Ermotti soll ab 2021 Präsidium übenehmen - ABB übernimmt irische Cylon Controls im Bereich Gebäudeautomation - Julius Bär: Kathryn Shih und Christian Meissner zur Wahl in VR nominiert - Roche: FDA gibt Status Therapiedurchbruch für Esbriet bei Lungenerkrankung - Swiss Life will bis zu 15% an Ina Invest von Implenia nehmen Stefan Mächler soll VRP von Ina Invest Holding und der Ina Invest werden - Vifor Pharma: Fitch startet mit BBB-Kredit Rating und stabilen Ausblick - Bellevue Group 2019: Konzerngewinn 11,4 Mio Fr. (VJ 20,0 Mio) Netto-Neugeldzufluss 422 Mio. Fr. (VJ -418 Mio) Sehen gute Basis für Wachstum als Finanzboutique - Feintool 2019: Umsatz 632,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 639,2 Mio) EBIT 18,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 19,9 Mio) Gewinn 10,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11,0 Mio) Dividende 1,00 Fr. (AWP-Konsens: 0,63 Fr.; 2018: 2,00 Fr.) 2020: Umsatz auf Vorjahresniveau und verbesserte Profitabilität erw. Auswirkungen Coronavirus lassen sich derzeit nicht beurteilen - Forbo 2019: Umsatz 1'282 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'269 Mio) EBIT 176,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 173,8 Mio) Reingewinn 138,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 137,7 Mio) Dividende 23 Fr. (AWP-Konsens: 22,25 Fr.; 2018: 21 Fr.) 2020: Leichter Umsatzrückgang und etwas höherer Gewinnrückgang erwartet - Lindt&Sprüngli 2019: Bereinigter EBIT 675 Mio Fr. (AWP-Konsens: 676,7 Mio) EBIT 593 Mio Fr. (AWP-Konsens: 602,8 Mio) Reingewinn 512 Mio Fr. (AWP-Konsens: 515,3 Mio) Dividende PS 175 Fr. (AWP-Konsens: 108,28 Fr.) 2020: Ergebnis im Rahmen der mittelfristigen Ziele erwartet bestätigt langfristige Ziele zu Wachstum und EBIT-Marge - Medartis 2019: Umsatz 130,1 Mio Fr. (VJ 121,3 Mio) EBITDA 20,3 Mio Fr. (VJ 14,4 Mio) Reingewinn 2,1 Mio Fr. (VJ 4,2 Mio) 2020: Umsatzwachstum von 10% in Lokalwährungen erwartet Bereinigte EBITDA-Marge von 15% erwartet - Oerlikon 2019: Auftragseingang 2'590 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'621 Mio) Umsatz 2'593 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'604 Mio) EBITDA 366 Mio Fr. (AWP-Konsens: 397 Mio) Reinergebnis -66 Mio Fr. (VJ 245 Mio) Dividende 1,00 Fr. (AWP-Konsens: 0,35 Fr.; 2018: 1,00 Fr.) 2020: Umsatz und Bestellungseingang von 2,5 bis 2,6 Mrd Fr. erwartet EBITDA-Marge von 14,0% bis 14,5% nach Investitionen erwartet CEO: Halte Reaktionen in Europa auf Coronavirus für übertrieben Geschäft in China normalisiert sich Neu vertritt Irina Matveeva Liwet-Holding im Verwaltungsrat - VAT 2019: Auftragseingang 585,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 574,1 Mio Fr.) Umsatz 570,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 559,9 Mio Fr.) EBITDA 154,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 150,6 Mio Fr.) Reingewinn 74,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 81,4 Mio Fr.) Dividende 4,00 Fr. (AWP-Konsens: 4,30 Fr.; 2018: 4,00 Fr.) Q1: Umsatz von 140 bis 150 Mio Fr. erwartet 2020: Umsatz und Gewinn über Vorjahr erwartet Mittelfristiges EBITDA-Margenziel von 33% bestätigt - Addex ernennt Darryle Schoepp zum Vorsitzenden des wissenschaftlichen Beirats - Bachem schlägt Thomas Früh und Steffen Lang in den Verwaltungsrat vor - Interroll sagt Messeauftritt in Stuttgart ab - Pierer Mobility AG neu auch an der Frankfurter Börse notiert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 5,41% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Forbo: BMK 2019 - Oerlikon: BMK 2019 - Bellevue: BMK 2019 - Feintool: BMK 2019 - Lindt & Sprüngli: BMK 2019 - Medartis: BMK 2019 - VAT: BMK 2019 Mittwoch: - Autoneum: Ergebnis 2019 + BMK - Bossard: Ergebnis 2019 + BMK - Bucher: Ergebnis 2019 + BMK - Dormakaba: Ergebnis H1 + MK - Helvetia: Ergebnis 2019 - Siegfried: Ergebnis 2019 + BMK - Helvetia: BMK 2019 Donnerstag: - Ascom: Ergebnis 2019 +BMK - Coltene: Ergebnis 2019 + BMK - Inficon: Ergebnis 2019 + BMK - Kardex: Ergebnis 2019 + Conf. Call - Newron: Ergebnis 2019 - Obseva: Ergebnis 2019 + Conf. Call - Stadler Rail: Ergebnis 2019 + BMK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Erzeugerpreise 01/20 (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 02/20 (11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 01/20 (11.00 Uhr) - US: API Ölbericht (22.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco BIP real Q4 2019 bei +0,3% gg Vorquartal und +1,5% gg Vorjahr Gesamtjahr 2019 bei +0,9% (nach +2,8% 2018) - 1. Schätzung SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Novartis (2,95 Fr.) per 6.3.: - Graubündner KB (46,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0670 - USD/CHF: 0,9586 - Conf-Future: unv. auf 161,70% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,833% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,42% auf 9'993 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +1,22% auf 9'951 Punkte - SLI (Montag): +1,17% auf 1'518 Punkte - SPI (Montag): +1,25% auf 12'047 Punkte - Dow Jones (Montag): +5,09% auf 26'703 Punkte - Nasdaq Comp (Montag):+4,49% auf 8'952 Punkte - Dax (Montag): -0,27% auf 11'858 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,22% auf 21'083 Punkte STIMMUNG - Neuerlicher Erholungsversuch mit positiven US-Vorgaben - Dividendenabgang beim Schwergewicht Novartis als Belastung

