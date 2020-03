UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Temenos erhält Auftrag von australischer Bank - Ascom 2019: Konzerngewinn 0,5 Mio Fr. (VJ 21,4 Mio) Verzicht auf Dividende (VJ 0,45 Fr.) 2020: Tief einstelliges Umsatzwachstum - hohe einstellige EBITDA-Marge Gruppenweites Transformationsprojekt ist auf gutem Weg - Coltene 2019: Reingewinn 20,0 Mio Fr. (VJ 17,0 Mio) 2020: Mittelfristig weiter EBIT-Marge von 15% als Ziel Auswirkungen durch Coronavirus nur schwer abzuschätzen - Inficon 2019: EBIT 64,8 Mio USD (VJ 81,5 Mio) Reingewinn 52,8 Mio USD (VJ 64,2 Mio) Dividende 18 Fr. (2018: 22,00 Fr.) 2020: Verhalten Positiv - wirtschaftliche Situation fragil Erste Stabilisierungen für Geschäft in China zu erkennen - Kardex 2019: Umsatz 471,2 Mio Euro (AWP-Konsens: 470,3 Mio) EBIT 63,5 Mio Euro (AWP-Konsens: 59,4 Mio) Reingewinn 44,9 Mio Euro (AWP-Konsens: 43,0 Mio) Dividende 4,50 Fr. (AWP-Konsens: 4,43 Fr.; 2018: 4,00 Fr.) 2020: Vorsichtiger Ausblick, aber guter Start dank Auftragsbestand Auftragseingang dürfte sich verlangsamen - Newron 2019: Nettogewinn -20,2 Mio EUR (VJ -15,0 Mio) Liquide Mittel 39,2 Mio EUR (VJ 43,9 Mio) Liquide Mittel reichen über 2021 hinaus - Obseva 2019: Nettoergebnis -108,8 Mio USD (VJ -76,8 Mio) Barmittel 69,4 Mio USD (VJ 138,6 Mio) Fokus auf weitere Entwicklung von Linzagolix - Stadler Rail 2019: Reingewinn 128,5 Mio Fr. (VJ 119,2 Mio) 2020: Zweistelliges Wachstum erwartet Ähnliches Ergebnis wir im Vorjahr erwartet Wollen 60% des Reingewinns als Dividende ausschütten - Belimo muss sich neuen Leiter für den Bereich Innovation suchen - Burckhardt Compression übernimmt Kompressorgeschäft von The Japan Steel Works - Klingelnberg streicht wegen Auto- und Coronakrise rund 200 Stellen - LM Holding in Gesprächen über Transaktion mit Private Equity-Unternehmen - Medacta erhält Zulassung in den USA für 3 Sportmedizinprodukte - SIG Combibloc: Onex hat 37,5 Mio Aktien zu 14,20 verkauft (hält noch 20,1%) - Wisekey: Yorkville verlängert Eigenkapitalzusage von drei auf fünf Jahre - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Forbo: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,03% - Georg Fischer: Norges Bank meldet leicht höheren Anteil von 3,02% - Helvetia: Blackrock meldet leicht tieferen Anteil von 2,76% - Implenia: Norbert Ketterer erhöht Anteil auf 10,004% - Komax: Credit Suisse Funds senkt auf <3% - Nestlé: BlackRock meldet Anteil von 5,06% - Perrot Duval: Hans-Herbert Döbert meldet Anteil von 5,75% - Schaffner: Credit Suisse Funds melden Anteil von 3,03% - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 3,08%; BlackRock von 5,34% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 4,85% - Villars: Hans-Herbert Döbert meldet Anteil von 5,07% - PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Coltene: BMK 2019 - Kardex: Conf. Call 14.00 Uhr - Ascom: BMK 2019 - Inficon: BMK 2019 - Obseva: Conf. Call 14.00 - Stadler Rail: BMK 2019 Freitag: - Starrag: Ergebnis + BMK 2019 - SFS: Ergebnis + BMK 2019 - Calida: Ergebnis + BMK 2019 - Zug Estates: Ergebnis + BMK 2019 Montag: - Tornos: Ergebnis 2019 + BMK - Belimo: Ergebnis 2019 + BMK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Produktivität Q4/19 (endgültig) Auftragseingang Industrie 01/20 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 01/20 (endgültig) - CH: SNB Devisenreserven Februar 2020 (Freitag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Februar 2020 (Montag) BFS: Touristische Beherbergungen Januar 2020 WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per 6.3.: - Graubündner KB (46,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0649 - USD/CHF: 0,9562 - Conf-Future: +38 BP auf 160,42% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,821% (Mittwoch) - BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,99% auf 10'343,07 Punkte (08.15 Uhr) - SMI (Mittwoch): +1,63% auf 10'251 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,10% auf 1'557 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,48% auf 12'483 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +4,53% auf 27'091 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +3,85% auf 9'018 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,19% auf 12'128 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,09% auf 21'329 Punkte STIMMUNG - Gute US-Vorgaben lassen deutliches Plus erwarten

(AWP)