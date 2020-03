UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SFS 2019: EBITDA 331,7 Mio Fr. (VJ 332,8 Mio) Reingewinn 206,5 Mio Fr. (VJ 193,9 Mio) Dividende 2,10 Fr. (VJ 2,00 Fr.) 2020: Umsatzwachstum von 0-2% sowie EBITA-Marge von 12-14% erwartet - Calida 2019: Nettoumsatz 404,3 Mio Fr. (VJ 410 Mio) EBIT 23,6 Mio Fr. (VJ 21,6 Mio) Reingewinn 16,6 Mio Fr. (VJ 17,8 Mio) Dividende 0,80 Fr. (VJ 0,80) 2020: Werden Ziel einer EBIT-Marge von 8% näherkommen - Starrag 2019: Dividende 1,00 Fr. (VJ 1,00 Fr.) EBIT 4,8 Mio Fr. (VJ 11,1 Mio) Reingewinn 6,9 Mio Fr. (VJ 8,4 Mio) 2020: Deutlich tieferer Umsatz und gehaltener Auftragseingang erw. Etwas tieferer EBIT vor Restrukturierungskosten erwartet Walter Fust übergibt VR-Präsidium an Michael Hauser - Zug Estates 2019: Gewinn vor Neubew. 31,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33,6 Mio) Liegenschaftsertrag 54,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 54,9 Mio) Dividende 31 Fr. (VJ 28 Fr.) Zusätzliche Sonderdividende 13 Fr. 2020: Steigende Mieterträge und steigendes Betriebsergebnis - Landis+Gyr ernennt Werner Lieberherr per 1. April 2020 zum neuen CEO Richard Mora verlässt Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen - Romande Energie schlägt Stéphane Gard für Verwaltungsrat vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Norges Bank meldet Anteil von 3,002% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - Forbo: BlackRock meldet Anteil von 2,98% - Partners Group: Morgan Stanley meldet leicht tieferen Anteil von 15,19% - Schaffner: Credit Suisse Funds melden Anteil von unter 3% - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 2,95% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 5,16% - Zur Rose: ETHENEA Independent Investors melden Anteil von 3,389% - AMS: BlackRock erhöht Anteil leicht auf 5,23% PRESSE FREITAG - Swisscom profitiert von Coronavirus (Persoenlich.com) Nachfrage nach Live-Videostreaming steigt ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Starrag: Telefonkonferenz zum Ergebnis 2019 - SFS: BMK 2019 - Calida: BMK 2019 - Zug Estates: BMK 2019 Montag: - Tornos: Ergebnis 2019 + BMK - Belimo: Ergebnis 2019 + BMK Dienstag: - Geberit: Ergebnis 2019 + BMK - Rieter: Ergebnis 2019 + BMK - Schweiter: Ergebnis 2019 + BMK - Galenica: Ergebnis 2019 + BMK - TX Group: Ergebnis 2019 + BMK - Huber + Suhner: Ergebnis 2019 + BMK - Aryzta: Ergebnis H1 - Flughafen Zürich: Ergebnis 2019 + BMK - Sensirion: Ergebnis 2019 + BMK - VP Bank: Ergebnis 2019 + BMK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB Devisenreserven Februar 2020 (09.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 02/20 (14.30 Uhr) Handelsbilanz 01/20 (14.30 Uhr) - CH: Seco Arbeitsmarktdaten Februar 2020 (Montag) BFS Touristische Beherbergungen Januar 2020 (Montag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Ankündigung Dienstag; Ergebnis Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Auftragseingang Industrie Jan +5,5% gg Vormonat (Prognose +1,3) Auftragseingang Industrie Jan -1,4% gg Vorjahr (Prognose -5,2) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Graubündner KB (46,00 Fr.) per 13.3.: - Dätwyler (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0608 - USD/CHF: 0,9449 - Conf-Future: +147 BP auf 162,00% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,766% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich:-1,83% auf 9'958 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -1,05% auf 10'144 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,35% auf 1'536 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,08% auf 12'348 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -3,58% auf 26'121 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -3,10% auf 8'739 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,51% auf 11'945 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -2,72% auf 20'750 Punkte STIMMUNG - Coronavirus-Ängste belasten weiter

mk/jb

(AWP)