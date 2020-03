UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis meldet neues Aktienrückkaufprogramm Rückkauf bis 10% der eigenen Aktien innert 3 Jahren - Geberit 2019: Dividende 11,30 Fr. (AWP-Konsens: 11,64 Fr.; 2018: 10,80 Fr.) EBITDA 904 Mio Fr. (AWP-Konsens: 903 Mio) Reingewinn 647 Mio Fr. (AWP-Konsens: 652 Mio) 2020: Für Europa weiter positives aber uneinheitliches Umfeld erw. Rohmaterialpreise dürften im Q1 unter dem Niveau von Q4 liegen Wachstum in einigen Märkten in Europa dürfte sich verlangsamen ernennt Clemens Rapp zum Leiter Vertrieb Europa und GL-Mitglied - Aryzta H1: Umsatz 1'656,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 1'672 Mio) Organische Umsatzveränderung -2,5% (AWP-Konsens: -2,0%) EBITDA adj. 169,8 Mio EUR (VJ 151,6 Mio) Organ. Umsatzveränderung Nordamerika -5,3% (AWP-Konsens: -5,6%) Q2: Organische Umsatzveränderung -2,6% (Q1: -2,5%) 2019/20: Erwarten weiterhin EBITDA-Wachstum CEO: Organ. Entwicklung in NA sollte im 4. Quartal ins Positive drehen Zu früh, Auswirkungen des Coronavirus zu beziffern - GF vereinbart strategische Partnerschaft mit britischem Startup-Unternehmen - Galenica 2019: EBIT bereinigt 166,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 167,3 Mio) Reingewinn bereinigt 134,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 135,1 Mio) Dividende 1,80 Fr. (AWP-Konsens: 1,78 Fr.; 2018: 1,70 Fr.) 2020: Umsatzwachstum +1 bis +3% erwartet Bereinigter EBIT +3 bis +6% erwartet Dividende mindestens auf Vorjahresniveau erwartet - Hiag hebt die erweiterte Geschäftsleitung auf - Huber+Suhner 2019: EBIT 80,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 80,2 Mio) Reingewinn 62,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 61,9 Mio) Dividende 1,60 Fr. (AWP-Konsens: 1,60 Fr.; 2018: 2,50 Fr.) 2020: Streben unverändert EBIT-Marge von 8-10 Prozent an Rechnen mit verhaltenem Start ins laufende Jahr Negative Auswirkungen durch Coronavirus - Flughafen Zürich 2019: Umsatz 1'210 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'197 Mio) EBITDA 642 Mio Fr. (AWP-Konsens: 635 Mio) Reingewinn 309 Mio Fr. (AWP-Konsens: 294 Mio) 2020: Coronaviruseffekt derzeit nicht abschätzbar Dividende 7,10 Fr. (AWP-Konsens: 6,74 Fr.; 2018: 6,90) - Rieter 2019: Dividende 4,50 Fr. (VJ 5,00 Fr.) Umsatz 171,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 167,1 Mio) 2020: Ausblick bestätigt - H1-Umsatz und - Ergebnis unter Vorjahr Umsatz und EBIT im H2 über Vorjahr erwartet Coronavirus-Folgen lassen sich nicht abschlie. beurteilen - Schweiter 2019: Umsatz 1,180 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'200 Mio) EBIT 88,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 92,8 Mio) Reingewinn 62,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 70,8 Mio) Dividende 40,00 Fr. (AWP-Konsens: 41,80; VJ 40,00 Fr.) - Sensirion 2019: EBITDA 12,3 Mio Fr. (VJ 9,2 Mio Fr.) Reinergebnis -2,7 Mio Fr. (VJ -6,4 Mio) 2020: Umsatzwachstum von 4-10% auf CHF 178-188 Mio. Fr ewartet EBITDA-Marge Verbesserung auf 14-16% erwartet - TX Group 2019: Umsatz 1'079,5 Mio Fr. (VJ 1'010,6 Mio) EBIT 70,4 Mio Fr. (VJ 131,6 Mio) Reingewinn 97,8 Mio Fr. (VJ 129,5 Mio) Dividende 3,50 Fr. (VJ 4,50 Fr.) - VP Bank 2019: Konzerngewinn 73,5 Mio Fr. (VJ 54,7 Mio) Netto-Neugeldzufluss 2,3 Mrd Fr. (VJ 3,2 Mrd) Dividende 5,50 Fr. (VJ 5,50 Fr.) Präsident Fredy Vogt tritt auf GV ab - Thomas Meier wird Nachfolger Strategie 2021-2025 definiert - Ziel Gewinn von 100 Mio Fr. 2020: Gewinnziel von 80 Millionen Franken wird schwer zu erreichen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - UBS meldet Eigenanteil von 8,74%/3,76% - Zehnder: Veraison senkt Anteil auf 4,97% - Also: J. Safra Sarasin Investmentfonds senkt Anteil auf 2,88% - AMS: BlackRock meldet Anteil von 5,23% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Geberit: BMK 2019 - Flughafen Zürich: BMK 2019 - Galenica: BMK 2019 - Huber + Suhner: BMK 2019 - Rieter: BMK 2019 - Schweiter: BMK 2019 - Sensirion: BMK 2019 - TX Group: BMK 2019 - VP Bank: BMK 2019 Mittwoch: - IVF Hartmann: Ergebnis, BMK 2019 - Plazza: Ergebnis 2019 - Schmolz+Bickenbach: Ergebnis, BMK 2019 - SF Urban: Ergebnis, BMK 2019 - Von Roll: Ergebnis 2019 - Walliser KB: Ergebnis 2019 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2020 (nachbörslich) - Pargesa: Ergebnis 2019 (nachbörslich) - Donnerstag: - Meyer Burger: Ergebnis, BMK 2019 - Dufry: Ergebnis, BMK 2019 - Bâloise: Ergebnis, BMK 2019 - Cicor: Ergebnis 2019 - LLB: Ergebnis, BMK 2019 - Vifor Pharma: Ergebnis, BMK 2019 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Beschäftigung Q4/20 (endgültig, 11.00 Uhr) BIP Q4/20 (endgültig, 11.00 Uhr) Konsumausgaben Q4/20 (11.00 Uhr) Staatsausgaben Q4/20 (11.00 Uhr) - CH: Eidgenössische Anleihe (Ergebnis Mittwoch) - WIRTSCHAFTSDATEN - CH EFV/SNB: Eidgenossenschaft will Anleihe zu 0,00% bis 2029 aufstocken SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.3.: - Dätwyler (3,00 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0605 - USD/CHF: 0,9336 - Conf-Future: +240 BP auf 187,18% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,889% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +2,20% auf 9'399 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -5,55% auf 9'197 Punkte - SLI (Montag): -6,25% auf 1'385 Punkte - SPI (Montag): -5,31% auf 11'249 Punkte - Dow Jones (Montag): -7,79% auf 23'851 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -7,29% auf 8'951 Punkte - Dax (Montag): -7,94% auf 10'625 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,85% auf 19'867 Punkte STIMMUNG - Leichte Gegenbewegung nach stürmischem Montag

uh/kw

(AWP)