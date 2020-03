UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält grünes Licht von FDA für Corona-Test - Novartis: Gegenwärtig keine Versorgungsprobleme wegen EU/US-Reiseverbot Rechnen nicht mit Unterbrechung der Lieferkette wegen Coronavirus - U-blox 2019: Umsatz 385,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 386,1 Mio) EBIT 22,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20,0 Mio) Reingewinn 12,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13,5 Mio) Dividende 0,60 Fr (AWP Konsens: 0,79 Fr; 2018: 1,60 Fr) 2020: Umsatz von 380-440 Mio Fr. und EBIT von 0-30 Mio erwartet - Mobilezone 2019: Umsatz 1'324 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'422 Mio) EBIT 59,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 58,6 Mio) Reingewinn 44,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 43,5 Mio) Dividende 0,60 Fr. (AWP-Konsens: 0,60 Fr.; 2018: 0,60 Fr.) 2020: EBIT von 56 bis 61 Mio erwartet Dividende von 0,60 Fr. pro Aktie als Ziel - Bachem 2019: Umsatz 313,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 313,1 Mio) EBIT 62,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 63,7 Mio) Reingewinn 54,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 53,6 Mio) Dividende 3,00 Fr. (AWP-Konsens: 3,05; 2018: 2,75 Fr.) Umsatz von 500 Mio Fr. in 4-5 Jahren Mittelfristig EBITDA-Marge von 30% angepeilt - CFT 2019: Betriebsgewinn 65,5 Mio Fr. (VJ 57,9 Mio) Reingewinn nach Minderheiten 60,4 Mio Fr. (VJ 50,8 Mio) Dividende 5,00 Fr. (VJ 5,00 Fr.) Sonderdividende - eine neue Aktie für 50 gehaltene Anteile - Fundamenta Real Estate 2019: Nettomietertrag 29,5 Mio Fr. (VJ 25,8 Mio) EBIT 31,0 Mio Fr (VJ 33,0 Mio) Reingewinn ekl Neubw. 14,3 Mio Fr. (VJ 10,3 Mio) Reingewinn 22,5 Mio Fr. (VJ 23,0 Mio) Dividende 0,50 Fr. (VJ 0,50 Fr.) 2020: Zuversichtlich für angestrebte Zielwerte - Aluflexpack ernennt John Kleindouwel zum Head of Sales - Implenia erhält Grossauftrag in Bayern für 52 Millionen Euro - Pierer Mobility hebt Guidance für 2020 auf - Zweiwöchiger Betriebsurlaub NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Hilti 2019: Reingewinn 591 Mio Fr. (VJ 546 Mio) BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges meldet Anteil von 3,79%, Morgan Stanley von 5,97% - Temenos: BlackRock senkt Anteil auf 4,52% - Forbo: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,06% - GAM: Suisse Funds senkt Anteil auf 4,33% - Georg Fischer: Norges Bank senkt Anteil auf 2,84% - Siegfried: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 2,918% - Sunrise: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 5,34% - Wisekey: Mark Angelo (via YA II) erhöht Anteil auf 62,26% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Bachem: BMK 2019 - CFT: BMK 2019 - Fundamenta: BMK 2019 - Mobilezone: Conf. Call zu Ergebnis (09.15 Uhr) - U-blox: BMK 2019 Montag: - Addex: Ergebnis 2019 - Hiag Immobilien: Ergebnis, BMK 2019 - Mikron: Ergebnis, BMK 2019 - Orell Füssli: Ergebnis, BMK 2019 Dienstag: - Partners Group: Ergebnis, BMK 2019 - BVZ: Ergebnis 2019 - Conzzeta: Ergebnis, BMK 2019 - Crealogix: Ergebnis H1 (Webcast 11.00 Uhr) - Komax: Ergebnis, BMK 2019 - Schlatter: Ergebnis 2019 - Swissquote: Ergebnis 2019 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Tecan: Ergebnis, BMK 2019 - Vetropack: Ergebnis, BMK 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Import- und Exportpreise 02/20 (13.30 Uhr) Verbraucherstimmung Universität Michigan 03/20 (15.00 Uhr) - CH: Produzenten- und Importpreisindex Februar 2020 (Montag) Seco Konjunkturprognosen vom März 2020 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Raiffeisen erwartet für 2020 Wirtschaftsleistung von -0,2% (zuvor: +1,3%) BIP-Prognose für 2021 +1,6% Konjunkturerholung ab H2 dank Konjunkturprogrammen wahrscheinlich SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS: Bezugsrechtsemission (16.-26.3.) - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Dätwyler (3,00 Fr.) per 19.3.: - Roche GS/Inh (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0563 - USD/CHF: 0,9440 - Conf-Future: -37 BP auf 181,80% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,810%% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,86% auf 8'342 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -9,64% auf 8'270 Punkte - SLI (Donnerstag): -10,55% auf 1'228 Punkte - SPI (Donnerstag): -9,11% auf 10'144 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -9,99% auf 21'201 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -9,43% auf 7'202 Punkte - Dax (Donnerstag): -12,24% auf 9'161 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -6,08% auf 17'431 Punkte STIMMUNG - Leichte technische Gegenbewegung erwartet nach massivem Ausverkauf am Vortag

uh/ys

(AWP)