UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Ams hält 23,4 Prozent direkt an Osram - Sonova setzt das Aktienrückkaufprogramm aus - Hiag 2019: Verlust 70,7 Mio Fr. (VJ Gewinn 60,9 Mio) EBITDA -38,4 Mio Fr. (VJ +104,3 Mio) Liegenschaftsertrag 63,0 Mio Fr (VJ 58,2 Mio) Antrag auf Dividendenverzicht 2020: Erwarten höheren Liegenschaftsertrag - Mikron 2019: EBIT 14,1 Mio Fr. (VJ 13,9 Mio) Reingewinn 8,8 Mio Fr. (VJ 12,2 Mio) Dividende 0,06 Fr. (2018: 0,20 Fr.) 2020: Tiefe Kapazitätsauslastung wird Ergebnisse beeinflussen Coronavirus hat signifikanten Einfluss auf Produktion - Orell Füssli 2019: Umsatz 237,4 Mio Fr. (VJ 264,9 Mio) EBIT 18,0 Mio Fr. (VJ 12,0 Mio) Reinergebnis 10,9 Mio Fr. (VJ -47,2 Mio) Dividende 6,00 Fr. (VJ 6,00 Fr.) 2020: Umsatz unter 2019; EBIT-Marge mittl. 1-stelliger Bereich Beteiligung an Procivis AG - Einstieg in digitale ID-Lösungen - Airesis: Le Coq sportif EBITDA 2019 bei -1,5 Mio EUR - Comet: Franz Richter und Christoph Kutter treten aus VR zurück - Flughafen Zürich verschiebt Generalversammlung - Interroll baut Kapazität in Suzhou aus und investiert dafür 25 Mio Fr. - Oerlikon gewinnt drei Grossaufträge im Gesamtwert von über 600 Mio Franken - Schmolz+Bickenbach: 93,93% der 350 Mio-Euro-Anleihe sind angedient worden NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - LGT 2019: Konzerngewinn 308,1 Mio Fr. (VJ 314,1 Mio) BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet Anteil von 2,91% - Forbo: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 2,92% - Perrot Duval: Hans-Herbert Döbert meldet Anteil von 5,75% - Siegfried: Ernst Göhner Stiftung meldet Anteil von 3,32% - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Hiag Immobilien: Call zu Ergebnis 2019 - Mikron: BMK 2019 - Orell Füssli: Cal zu Ergebnis 2019 Dienstag: - Partners Group: Ergebnis 2019 + BMK - BVZ: Ergebnis 2019 + BMK - Conzzeta: Ergebnis 2019 + BMK - Crealogix: Ergebnis H1 - Komax: Ergebnis 2019 + BMK - Schlatter: Ergebnis 2019 - Swissquote: Ergebnis 2019 - Tecan: Ergebnis 2019 + BMK - Vetropack: Ergebnis 2019 + BMK - GV: Roche, CPH Mittwoch: - BFW: Ergebnis 2019 - BKW: Ergebnis 2019 + BMK - Evolva: Ergebnis 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Empire State Index (13.30 Uhr) - CH: Seco Konjunkturprognosen vom März 2020 (Dienstag) KOF Konjunkturprognose Frühjahr (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS: Bezugsrechtsemission (HEUTE bis 26.3.) - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.3.: - Roche GS/Inh (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0553 - USD/CHF: 0,9468 - Conf-Future: -436 BP auf 177,44% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,661% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -3,67% auf 8'060,21 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +1,17% auf 8'368 Punkte - SLI (Freitag): +0,70% auf 1'237 Punkte - SPI (Freitag): +0,82% auf 10'227 Punkte - Dow Jones (Freitag): +9,353 auf 23'182 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +9,34% auf 7'874 Punkte - Dax (Freitag): +0,77% auf 9'232 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -2,46% auf 17'002 Punkte STIMMUNG - Märkte bleiben trotz Fed-Notfallmassnahmen stark unter Druck

