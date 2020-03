UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika erweitert Membranproduktion in der Schweiz - Roche startet Auslieferung von COVID-19-Test in den USA - Roche: Abstimmung an Generalversammlung nur über Stimmrechtsvertreter - Partners Group 2019: Erträge 1'610 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'456 Mio) EBITDA 1'041 Mio Fr. (AWP-Konsens: 942 Mio) IFRS Reingewinn 900 Mio Fr. (AWP-Konsens: 829 Mio) Dividende 25,50 (AWP-Kons.: 23,94; 2018: 22,00 Fr.) 2020: Prognose wird nicht bestätigt wegen Coronavirus Werden Guidance geben am 14. Juli 2020 oder später - AMS passt nach Start Kapitalerhöhung Bond-Bedingungen an - Schindler führt Generalversammlung 2020 unter strikten Auflagen durch - BVZ 2019: Ertrag 180,1 Mio Fr. (VJ 166,0 Mio Fr.) EBIT 28,2 Mio Fr. (VJ 25,9 Mio) Konzerngewinn 20,0 Mio Fr. (VJ 18,6 Mio) Noch kein Dividendenvorschlag (2018: 14 Fr.) Coronavirus trübt Ausblick ein - Schaden schwer abschätzbar - Conzzeta 2019: Reingewinn 136,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 128,1 Mio) EBIT bereinigt 137,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 134,1 Mio) Dividende 42,00 Fr. (AWP-Konsens: 19,25 Fr.; 2018: 18,00 Fr.) 2020: Übergangsjahr - Konkreter Ausblick nicht möglich wg. Corona Bystronic sollte "relevante Marktentwicklung" übertreffen - Crealogix H1: Umsatz 48,6 Mio Fr. (VJ 51,0 Mio) EBITDA 0,4 Mio Fr. (VJ 3,3 Mio) Reingewinn -3,4 Mio Fr. (VJ -1,4 Mio) Coronavirus könnte kurzfristigen Ziele belasten - Komax 2019: EBIT 24,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22,9 Mio) Reingewinn 13,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15,1 Mio) Dividende 1,80 Fr. (AWP-Konsens: 2,80; 2018: 7,00 Fr.) 2020: Prognose wegen Coronavirus zurzeit nicht möglich Mittelfristziele auf 2023 verschoben und angepasst 2023 Umsatz von 450-550 Mio Fr. und EBIT von 50-80 Mio Fr. - Schlatter 2019: Definitiver Reingewinn 0,5 Mio Fr. (VJ 3,7 Mio Fr.) Erneut keine Dividendenausschüttung geplant 2020: Erwarten tieferen Umsatz und ausgeglichenes Ergebnis Längere Zeit mit Corona-Massnahmen hätten negativen Einfluss - Swissquote 2019: Reingewinn 44,7 Mio Fr. (VJ 44,6 Mio) Dividende 1,00 Fr. (VJ 1,00 Fr.) 2020: Weiteres Umatz- und Gewinnwachstum von über 10% erwartet - Tecan 2019: Umsatz 636,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 641,4 Mio) EBITDA 122,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 119,4 Mio) Reingewinn 73,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 72,7 Mio) Dividende 2,20 Fr. (AWP-Konsens: 2,23; 2018: 2,10 Fr.) - Vetropack 2019: Umsatz 714,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 722,0 Mio) EBIT 90,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 88,4 Mio) Reingewinn 73,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 69,3 Mio) Dividende 65 Inhaberaktie (AWP-Konsens: 55,70; 2018: 50 Fr.) 2020: Glas-Trend geht weiter - negativer Einfluss Coronavirus VR beantragt GV Änderung der Kapitalstruktur/Aktiensplit - Dätwyler vollzieht Verkauf von Distrelec und Nedis - Interroll nominiert Markus Asch zur Wahl in den Verwaltungsrat - Novavest Real Estate verschiebt ordentliche Generalversammlung auf Juni - SFS übernimmt US-Firma Truelove & Maclean mit 36 Mio Dollar Umsatz NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - SIX 2019: Betriebsertrag 1,13 Mrd Fr. (VJ 1,94 Mrd Fr.) Reingewinn 120,5 Mio Fr. (VJ 2'882,7 Mio) Dividende 3,90 Fr. (2018: 4,10 Fr. + Sonderdividende 17,30 Fr.) Genehmigung BME-Angebot in Spanien könnte sich wg. Coronavirus verzögern BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Georg Fischer: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,01% - Implenia: Credit Suisse Funds meldet leicht höheren Anteil von 5,04% - Novavest: Credit Suisse Funds senkt Anteil <3% - Sunrise: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 5,5% - PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Partners Group: BMK 2019 (online) - Conzzeta: BMK 2019 (online) - Komax: BMK 2019 (Conf. Call) - Swissquote: BMK 2019 (Conf. Call) - Tecan: BMK 2019 (online) - Vetropack: BMK 2019 - GV: Roche, CPH Mittwoch: - BFW: Ergebnis 2019 - BKW: Ergebnis 2019 + BMK (online) - Evolva: Ergebnis 2019 Donnerstag: - Swatch: BMK 2019 (online) - Metall Zug: Ergebnis 2019 + BMK (Webcast) - Addex: Ergebnis 2019 + BMK (Conf. Call) - Asmallworld: Ergebnis 2019 - Cassiopea: Ergebnis 2019 + BMK (Conf. Call) - Comet: Ergebnis 2019 + BMK (Conf. Call) - Hochdorf: Ergebnis 2019 + BMK (Conf. Call) - LM Group: Ergebnis 2019 + BMK(Conf. Call) - Zur Rose: Ergebnis 2019 + BMK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturprognose Frühjahr (13.30 Uhr) - GB: Arbeitslosenquote 01/20 (10.30 Uhr) - DE: ZEW-Konjunkturerwartung 03/20 (11.00 Uhr) - EU: Arbeitskosten Q4/20 (11.00 Uhr) Bauproduktion 01/20 (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 02/20 (13.30 Uhr) Industrieproduktion 02/20 (14.15 Uhr) Lagerbestände 01/20 (15.00 Uhr) NAHB Wohnungsmarkt-Index 03/20 (15.00 Uhr - CH: SNB Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) EZV Aussenhandel/Uhrenexporte Februar 2020 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS: Bezugsrechtsemission (16.-26.3.) - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.3.: - Roche GS/Inh (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0586 - USD/CHF: 0,9508 - Conf-Future: -134 BP auf 176,10% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,577% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +2,27% auf 8'413,79 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -1,68% auf 8'227 Punkte - SLI (Montag): -3,34% auf 1'196 Punkte - SPI (Montag): -1,93% auf 10'030 Punkte - Dow Jones (Montag): -12,93% auf 20'189 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -12,32% auf 6'905 Punkte - Dax (Montag): -5,31% auf 8'742 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,06% auf 17'012 Punkte STIMMUNG - Gewisse Erholung erwartet - Könnte auch noch kurz dauern - Vifor nach grösserem Aktienverkauf unter Druck gesehen

