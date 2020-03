UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB hält an Termin für GV fest - Nestlé, Roche: SMI-Gewichtung nach jüngsten Bewegungen angepasst (SIX) - Nestlé ist Übernahme von Allergan-Medikament Zenpep einen Schritt näher - Clariant und Floreon arbeiten bei Biopolymeranwendungen zusammen Clariant verschiebt Generalversammlung (geplant war 30. März) - Partners Group zieht Kauf eigener Aktien vor - BFW 2019: Gewinn 13,08 Mio Fr. (VJ 20,6 Mio) Erfolg aus Neubewertung 2,8 Mio Fr. (VJ 10,3 Mio) Betriebsertrag 24,1 Mio Fr. (VJ 23,7 Mio) - BKW 2019: Gesamtleistung 2,87 Mrd Fr. (VJ 2,68 Mrd) Bereinigter EBIT 433 Mio Fr. (AWP-Konsens: 425,4 Mio) Reingewinn 404 Mio Fr. (AWP-Konsens: 288,9 Mio) Dividende 2,20 Fr. (AWP-Konsens: 2,10; 2018: 1,80 Fr.) 2020: Vergleichbarer Betriebsgewinn von 380 bis 400 Mio Fr. erwartet - Evolva 2019: Umsatz 5,5 Mio Fr. (VJ 3,4 Mio) Liquide Mittel 39,9 Mio Fr. (H1 19 45,3 Mio; VJ 60,4 Mio) 2020: EBITDA in etwa auf Vorjahresniveau erwartet Gesamtmittelabfluss leicht über Vorjahr erwartet Kapitalerhöhung wird geprüft - Achiko und Huawei Tech wollen im indonesischen Markt zusammenspannen - Addex verschiebt Start der Phase-III-Studie mit Dipraglurant und Jahreszahlen - Basilea erhält US-Patent für Herstellung von Isavuconazole od. Ravuconazole - DKSH sagt Generalversammlung und Investorentag ab - Kuros erhält US-Patent und stärkt damit eigenes Portfolio - Medartis/Medacta: Marco Gadola wird Verwaltungsrat bzw. scheidet aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit meldet Eigenanteil von 3,08%/1,5% - AMS: Norges Bank meldet Anteil von 3,32% - Vifor: Blackrock senkt Anteil auf 3,62% - Ems-Chemie: Miriam Baumann-Blocher erhöht auf 10,1% - Galenica: Blackrock senkt Anteil auf 2,94% - Georg Fischer: Norges Bank senkt Anteil leicht auf 2,87% - Leonteq: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 5,34% - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 2,93% - Zur Rose: T. Rowe Price senkt Anteil auf 4,92% - PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - BKW: BMK 2019 (online) - Evolva: Call zu Ergebnis (10.00 Uhr) Donnerstag: - Swatch: BMK 2019 (online) - Metall Zug: Ergebnis 2019 + BMK (Webcast) - Addex: Ergebnis 2019 + BMK (Conf. Call) - Asmallworld: Ergebnis 2019 - Cassiopea: Ergebnis 2019 + BMK (Conf. Call) - Comet: Ergebnis 2019 + BMK (Conf. Call) - Hochdorf: Ergebnis 2019 + BMK (Conf. Call) - LM Group: Ergebnis 2019 + BMK(Conf. Call) - Zur Rose: Ergebnis 2019 + BMK Freitag: - Interroll: Ergebnis + BMK 2019 - Warteck Invest: Ergebnis + BMK 2019 - Aluflexpack: Ergebnis 2019 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Handelsbilanz Januar 2020 (11:00) Verbraucherpreise Februar 2020 (endgültig) (11:00) - US: Baubeginne Februar 2020 (13:30) Baugenehmigungen Februar 2020 (13:30) - CH: SNB Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) EZV Aussenhandel/Uhrenexporte Februar 2020 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS: Bezugsrechtsemission (16.-26.3.) - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.3.: - Roche GS/Inh (9,00 Fr.) per 23.3.: - Schindler PS (4,00 Fr.) - BB Biotech (3,40 Fr.) - DKSH (1,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0560 - USD/CHF: 0,9594 - Conf-Future: +111 BP auf 177,21% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,485% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -3,15% auf 8'225,18 Punkte (08.10 Uhr) - SMI (Dienstag): +3,23% auf 8'493 Punkte - SLI (Dienstag): +2,13% auf 1'221 Punkte - SPI (Dienstag): +2,66% auf 10'296 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +5,20% auf 21'238 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +6,23% auf 7'335 Punkte - Dax (Dienstag): +2,25% auf 8'939 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,68% auf 16'727 Punkte STIMMUNG - Deutliche Verluste erwartet - Coronavirus-Unsicherheit hält an - Händler gehen weiterhin von grossen Schwankungen aus

