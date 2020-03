UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova senkt Guidance wegen Coronavirus-Pandemie 2019/20: Erwarten neu ein Umsatzwachstum von 8% in LW (Bisher 9%-11%) EBITA in LW wird weniger stark wachsen als zuvor erwartet CEO: Verkäufe seit März eingebrochen - vor allem in USA u. Europa Coronakrise sollte mittelfristig keine Auswirkungen haben Verfügen über eine gute Liquiditätslage Coronakrise birgt jedoch weiter erhebliche Unsicherheiten Haben Massnahmen im Bereich Kurzarbeit ergriffen - Calida: Keine Prognose für 2020 - keine Dividende 2019 Hans-Kristian Hoejesgaard wird neuer VR-Präsident - Jungfraubahn 2019: Betriebsertrag 223 Mio Fr. (VJ 213 Mio) Reingewinn 53,3 Mio Fr. (VJ 47,8 Mio) Dividende 2,80 Fr. (VJ 2,80 Fr.) 2020: Gehen von deutlich unter Vorjahr liegendem Ergebnis aus Haben wegen Corona Kostensenkungsmassnahmen ergriffen - Kuros 2019: Reinergebnis -11,3 Mio Fr. (VJ -11,7 Mio) Flüssige Mittel 21,9 Mio Fr. (Ende 2018: 19,0 Mio) - MCH Group 2019: Umsatz 445,2 Mio Fr. (VJ 522,8 Mio) Reinverlust 9,9 Mio Fr. (VJ 190,4 Mio) 2020: Corona wird zu Umsatzeinbusse von 130-170 Mio Fr. führen Arbeiten mit Hochdruck an Umsetzung der neuen Strategie - Varia US 2019: Gesamtertrag 139,5 Mio USD (VJ 100,8 Mio) Gewinn 42,8 Mio USD (VJ 24,9 Mio) 2020: Zurzeit nicht möglich Corona-Effekt zu qunatifizieren - Valora 2020: Coronakrise führt zu Umsatzeinbussen Deutlich negativer Effekt auf EBIT und Reingewinn erwartet Dividendenverzicht für 2019 beantragt Kurzarbeit und Kostensenkungen eingeleitet - Ascom: Alle VR-Kandidaten sind unabhängig - BVZ will Aktionären für 2019 Dividende von 7,50 Franken ausschütten (VJ 14,0) - Evolva schliesst Vereinbarung mit International Flavors & Fragrances ab - Relief Therapeutics will Aviptadil zur Behandlung von Covid-19 einsetzen - Tecan meldet Abgang von Personalchef Markus Schmid - Tessiner Kantonalbank steht für Corona-Finanzierungen bereit - Zug Estates ernennt Patrik Stillhart zum neuen CEO - Zur Rose emittiert Wandelanleihe über 150 Millionen Franken NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Swissport: Moody's prüft Herabstufung von aktuellem Rating BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Blackrock meldet 6,24%; Schroders erhöht auf 5,431% - Belimo: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,01% - Flughafen Zürich: Backrock meldet leicht tieferen Anteil von 2,88% - Galenica: Blackrock erhöht Anteil auf 3,03% - GAM: Suisse Funds senkt Anteil unter 3,0% - Julius Bär: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 4,98% - Mobimo: UBS Fund Management senkt Anteil unter 3,0% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von zuletzt 2,963% - Vifor: Remo und Manuela Stoffel melden Anteil von 9,4% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Edisun Power: Ergebnis 2019 (nachbörslich) - ABB: GV Freitag: - Adval Tech: Ergebnis 2019 - Aevis: Ergebnis 2019 - GV: Titlisbahnen Montag: - Rapid Nutrition: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: EZB-Wirtschaftsbericht (10:00) Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar 2020 (10:00) - GB: BoE Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll (13;00) - US: Lagerbestände Februar 2020 (13:30) BIP Q4 201919 (dritte Veröffentlichung) (13:30) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) (13:30) - CH: KOF Konjunkturbarometer (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS: Bezugsrechtsemission (16.-26.3.) - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per 26.3.: - Also (3,25 Fr.) - Bellevue Group (4,00 Fr.) - SGS (80 Fr.) per 27.3.: - Givaudan (62 Fr.) per 30.3.: - ABB (0,80 Fr.) - Implenia (0,75 Fr.) - SPS (3,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0630 - USD/CHF: 0,9740 - Conf-Future: -39 BP auf 173,34% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,281% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -1,45% auf 8'859 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +2,93% auf 8'989 Punkte - SLI (Mittwoch): +3,04% auf 1'324 Punkte - SPI (Mittwoch): +2,80% auf 10'907 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +2,4% auf 21'201 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,5% auf 7'384 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,79% auf 9'874 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -4,51% auf 18'665 Punkte STIMMUNG - Gewinnmitnahmen nach starkem Lauf

