UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - LafargeHolcim plant Kostensenkungen wegen Coronavirus Capex wird um 400 Mio Fr. gegenüber 2019 gesenkt Fixkosten werden 2020 um 300 Mio Fr. gesenkt LafargeHolcim: Guidance 2020 ist nicht mehr in Kraft Dividendenvorschlag wird bestätigt Liquidität per 26. März lag bei 8 Milliarden Franken Sprecher: Noch keine Entscheidungen zu Kurzarbeit in CH - CS überträgt Vertriebsvereinbarungen für Fonds-Plattform an Allfunds - Roche kommt mit Grippe-Mittel Xofluza in den USA voran - Sika führt Generalversammlung ohne Aktionäre durch - Adval Tech 2019: Gesamtleistung 178,9 Mio Fr. (VJ 198,2 Mio) Reingewinn 8,7 Mio Fr. (VJ 8,8 Mio) Noch keine Angaben zur Dividende 2020: Verzichten wegen Coronakrise auf konkreten Ausblick Produktionsaktivitäten werden wegen Coronavirus heruntergefahren Willy Michel tritt aus VR zurück - Aevis 2019: Reingewinn 173,7 Mio Fr. (VJ -6,6 Mio) Verzichten auf Dividendenausschüttung (VJ 1,10 Fr.) 2020: Können finanzielle Folgen zu Corona noch nicht beziffern Haben Massnahmen zur Sicherung der Liquidität getroffen Privatspitäler arbeiten gegen Corona mit öff. Spitälern zusammen - Edisun Power 2019: Umsatz 14,26 Mio Fr. (VJ 13,87 Mio) Reingewinn 3,60 Mio Fr. (VJ 3,04 Mio) Dividende 1,10 Fr. (VJ 1,00 Fr.) - Flughafen Zürich: S&P bestätigt Rating, senkt aber den Outlook - Zur Rose Group platziert erfolgreich Wandelanleihe über 175 Mio Fr. bis 2025 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank meldet höheren Anteil von 4,55% - Aryzta: Deutsche Bank meldet Anteil von 3,04% - OC Oerlikon meldet Eigenanteil von 3,05% - Sika: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,11% - Sunrise: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 5,12% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Aevis: Conf. Call Ergebnis 2019 - GV: Titlisbahnen Montag: - Rapid Nutrition: Ergebnis H1 - GV: Belimo, Vontobel Dienstag: - Peach Property: Ergebnis 2019 - Perfect Holding: Ergebnis 2019 - Pierer Mobility: Ergebnis 2019 - SoftwareONE: Ergebnis + Conf. Call 2019 - GV: Leonteq, Mobimo, Newron WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - FR: Verbrauchervertrauen März 2020 (8.45 Uhr) - US: Konsumausgaben Februar 2020 (13.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen März 2020, 2. Umfrage (15.00 Uhr) - CH: KOF Konjunkturbarometer (Montag) BFS: Detailhandelsumsätze Februar 2020 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS: Bezugsrechtsemission (16.-26.3.) - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Givaudan (62 Fr.) per 30.3.: - ABB (0,80 Fr.) - Implenia (0,75 Fr.) - SPS (3,80 Fr.) per 31.3.: - Titlis (9,40 Fr.) per 1.4.: - Belimo (150,00 Fr.) - Vontobel (2,25 Fr.) per 2.4.: - Leonteq (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0616 - USD/CHF: 0,9622 - Conf-Future: +78 BP auf 174,12% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,284% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,32% auf 9'174 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +2,39% auf 9'204 Punkte - SLI (Donnerstag): +2,55% auf 1'358 Punkte - SPI (Donnerstag): +2,20% auf 11'147 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +6,38% auf 22'552 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +5,60% auf 7'798 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,28% auf 10'001 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +3,88% auf 19'389 Punkte STIMMUNG - EU-Regierungschefs zanken schon wieder

(AWP)