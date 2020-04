UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis verkauft US-Generika-Sparten von Sandoz nun doch nicht - Geberit-Aktionäre segnen VR-Anträge ab - Zustimmung für VRP relativ gering - Zurich-Aktionäre genehmigen an GV alle Anträge - Cosmo: reicht Protokoll für die Phase III Studie mit MethylenBlau bei FDA ein - EFG nominiert Carlo Lombardini für den Verwaltungsrat - Feintool beantragt Dividendenaussetzung anlässlich Generalversammlung - Georg Fischer führt wegen Covid-19 Kurzarbeit ein Top Management verzichtet auf 10-20% der Vergütung verzichtet auf Prognose für Halbjahres- und Jahresergebnis 2020 - GLKB: Fünf Kantonalbanken wechseln zu IT-Plattform-Provider Inventx - HBM Healthcare Investments erwartet einen Jahresgewinn von über 180 Mio Fr. - Huber+Suhner-Aktionäre heissen sämtliche VR-Anträge gut - Idorsia: VRP Garnier tritt ab, Mathieu Simon soll folgen schlägt vier neue VR-Mitglieder zu Wahl vor beantragt der GV Erhöhung des bedingten und genehmigten Kapitals - Meyer Burger führt Kurzarbeit an den Standorten in Thun und Hauterive ein Management verzichtet auf 15 Prozent der Bezüge meldet Vollzug des Verkaufs des Inkjet-Printer-Geschäfts - Nebag erleidet Quartalsverlust von 13 Millionen Franken - Relief Therapeutics gibt Abschluss d. Aktientauschvertrags mit Sonnet bekannt - Wisekey erhält Auftrag von Drohnenhersteller - Zur Rose beantragt Schaffung von bedingtem und genehmigtem Aktienkapital NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: -SIX: Handelsumsatz im März im Vergleich zum Februar um 81% höher - Weko genehmigt Beteiligung an SBB Cargo durch Planzer und Camion-Transport BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS meldet verschiedene Beteiligungsveränderungen - Autoneum: Norges Bank meldet Anteil von 3,03% - Belimo: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 2,99% - Julius Bär: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 4,94% - Nestlé: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - Temenos: BlackRock erhöht Anteil auf 5,61% - Vifor: Blackrock erhöht Anteil auf 5,35% - Sunrise: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,26% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von zuletzt 3,04% - Zur Rose hält Eigenanteil von 10,96% - Schmitz-Morkramer/Bierbaum halten 6,95% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2019 (18.30 Uhr) - GV: Coltene, Emmi, Intershop, Zehnder Freitag: - Cosmo: Ergebnis 2019 (Conf. Call 10.30 Uhr) - GV: Forbo, Inficon, TX Group Montag: - Burkhalter: Ergebnis 2019 + Conf Call (09.15 Uhr) - Medacta: Ergebnis 2019 + Conf Call (15.00 Uhr) - Romande Enérgie: Ergebnis 2019 - GV: Swisscom WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Landesindex der Konsumentenpreise März 2020 (08.30 Uhr) SNB Referate A. Maechler und Th. Moser, Geldmarkt Apéro (18.30 Uhr) - DE: Konjunkturprognose 2020/21 IMK (10.30 Uhr) - EZ: Produzentenpreise 02/20 (11.00 Uhr) - US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Handelsbilanz 02/20 Auftragseingang Industrie 02/20 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 02/20 - CH: Touristische Beherbergungen Februar 2020 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS: Bezugsrechtsemission (16.-26.3.) - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per Heute: - Leonteq (0,50 Fr.) per 3.4.: - Geberit (11.30 Fr.) - Huber+Suhner (1,60 Fr.) - Zurich (20.00) per 6.4.: - Coltene (3,00 Fr.) - Emmi (12,00 Fr.) - Intershop (25,00 Fr.) - Zehnder (1,00 Fr.) per 7.4.: - Inficon (18,00 Fr.) - TX Group (3,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0589 - USD/CHF: 0,9664 - Conf-Future: +14 BP auf 175,02% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,354% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,10% auf 9'160 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -1,54% auf 9'169 Punkte - SLI (Mittwoch): -2,25% auf 1'331 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,11% auf 11'194 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -4,44% auf 20'943 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -4,41% auf 7'361 Punkte - Dax (Mittwoch): -3,94% auf 9'545 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,37% auf 27'819 Punkte STIMMUNG - Etwas schwächer erwartet - Konjunkturzahlen im Blick

