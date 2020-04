UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär beantragt Aufteilung der Dividendenausschüttung 2019 Verschiebt GV auf den 18. Mai - Temenos: Performance durch Corona negativ beeinflusst Q1: Umsatz 193,7 Mio USD (VJ 204,9 Mio) EBIT 39,4 Mio USD (VJ 49,5 Mio) Neue Guidance - Umsatzwachstum mind. 13%, EBIT-Wachstum mind. +7% Hält aber an den Langfristzielen fest CEO an Cal: Bankkunden haben Deals verschoben und nicht zurückgezogen - GAM Q1: AuM per 31. März 112,1 Mrd Fr. (Ende 2019: 132,7 Mrd) Nettoabflüsse im Investment Management 6,5 Mrd Fr. Beschleunigung Effizienzprogramm mit Kostensenkung mind. 65 Mio Fr. - Alpine Select schliesst Aktienrückkaufprogramm vorzeitig ab - MCH wehrt sich gegen vollständige Gebühren-Rückzahlung - Mikron will wegen Coronakrise auf vorgesehene Dividende verzichten - Obseva: Verwaltungsrat genehmigt Erhöhung des Aktienkapitals - Wisekey mit neuem VP Business Development und neuem Direktor IoT - Ägyptische Orascom-Tochter steigert 2019 Umsatz und Gewinn NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: BlackRock meldet Anteil von 4,96% - Sika: Norges Bank meldet Anteil von 3,004% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 4,45% - Autoneum: Norges Bank meldet Anteil von 2,58% - Cosmo: Aktionärsgruppe Herz meldet Anteil von 16,45% - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 2,9% - Wisekey: Mark Angelo (via YA II) meldet Anteil von 84,54% - Zur Rose: UBS meldet Anteil von 11,84% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2020 (nachbörslich) - GV: Kardex Mittwoch - Temenos: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - Gurit: Umsatz Q1 (nachbörslich) - GV: Ascom, Bank Linth, Evolva, Georg Fischer, Gurit, Kudelski, Mikron, Sulzer, Tornos Donnerstag - Barry Callebaut: Ergebnis + Webcast H1 - Lalique: Ergebnis + Conf. Call 2019 - VAT: Trading Update + Conf. Call Q1 - Zur Rose: Trading Update Q1 - Phoenix Mecano: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - GV: Julius Bär, BVZ, Cembra, Cicor, Elma, Rieter WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Im- und Exportpreise März 2020 (14.30 Uhr) Beratungen IWF und Weltbank - MK zum World Economic Outlook (14.30 Uhr) - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex März 2020 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bossard (2,00 Fr.) - SIG Combibloc (0,38 Fr.) - Sunrise (4,40 Fr.) - VZ (5,10 Fr.) per 15.4.: - Mobilezone (0,60 Fr.) - Plazza (6,00 Fr.) - PSP Swiss Property (3,60 Fr.) - Schweiter (40,00 Fr.) per 16.4.: - Kardex (4,50 Fr.) per 17.4.: - Bank Linth LLB (10,00 Fr.) - Georg Fischer (25,00 Fr.) - Gurit (25,00 Fr.) - Mikron (0,06 Fr.) - Sulzer (4,00 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0556 - USD/CHF: 0,9654 - Conf-Future: +60 BP auf 174,59% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,259% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,64% auf 9'513,25 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,22% auf 9'453 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,95% auf 1'387 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,04% auf 11'562 Punkte - Dow Jones (Montag): -1,39% auf 23'391 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,48% auf 8'192 Punkte - Dax (Donnerstag): +2,24% auf 10'565 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +3,13% auf 19'639 Punkte STIMMUNG - Dank guten Vorgaben aus Asien deutlich höhere Eröffnung erwaret - Temenos nach Q1-Zahlen vorbörslich unter Druck

ys/uh

(AWP)