UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - - Dufry verschiebt ordentliche Generalversammlung - EFG beantragt Aufteilung der Dividendenzahlung 2019 in 2 Teile - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen im März -63,2% gg VJ auf 0,89 Mio - Schmolz+Bickenbach beruft Markus Boening als neuen Finanzchef - MCH: Sind über Absagen von Ausstellern an Baselworld überrascht Werden in nächsten Wochen über Weiterführung der Baselworld entscheiden - Aluflexpack hält GV ohne physische Präsenz der Aktionäre ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Axpo erwartet Halbjahresergebnis deutlich unter Vorjahr BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Sika: Norges Bank meldet Anteil von 2,99% - AMS meldet weitere Beteiligungsveränderungen nach Kapitalerhöhung - Vifor: Blackrock meldet tieferen Anteil von 3,78% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,00% - Dormakaba: T. Rowe Price Associates meldet tieferen Anteil von 2,97% - Dufry: BlackRock meldet Anteil von 5,05% - SPS: BlackRock meldet Anteil von 9,93% - Zur Rose: Ethenea meldet tieferen Anteil von 2,517% PRESSE MITTWOCH - CS: Glass Lewis lehnt Vergütungsbericht ab (Reuters) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - Gurit: Umsatz Q1 (nachbörslich) - GV: Ascom, Bank Linth, Evolva, Georg Fischer, Gurit, Kudelski, Mikron, Sulzer, Tornos Donnerstag - Barry Callebaut: Ergebnis + Webcast H1 - Lalique: Ergebnis + Conf. Call 2019 - VAT: Trading Update + Conf. Call Q1 - Zur Rose: Trading Update Q1 - Phoenix Mecano: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - GV: Julius Bär, BVZ, Cembra, Cicor, Elma, Rieter Freitag: - Lonza: Q1 Review (Conf. Call 13.00 Uhr) - Conzzeta: Umsatz Q1 - GV: Asmallworld, Calida, Medartis, Siegfried, Swiss Re - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Einzelhandelsumsatz 03/20 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 03/20 (15.15 Uhr) Lagerbestände 02/20 (16.00 Uhr) NAHB-Index 04/20 (16.00 Uhr) EIA Energieministerium Ölbericht (16.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) - CH: Produzenten- und Importpreisindex März 2020 (Donnerstag) - WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Mobilezone (0,60 Fr.) - Plazza (6,00 Fr.) - PSP Swiss Property (3,60 Fr.) - Schweiter (40,00 Fr.) per 16.4.: - Kardex (4,50 Fr.) per 17.4.: - Bank Linth LLB (10,00 Fr.) - Georg Fischer (25,00 Fr.) - Gurit (25,00 Fr.) - Mikron (0,06 Fr.) - Sulzer (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0548 - USD/CHF: 0,9623 - Conf-Future: +57 BP auf 175,16% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,322% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,12% auf 9'526,99 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,91% auf 9'539 Punkte - SLI (Dienstag): +0,83% auf 1'399 Punkte - SPI (Dienstag): +1,10% auf 11'689 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +2,39% auf 23'950 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +3,95% auf 8'516 Punkte - Dax (Dienstag): +1,25% auf 10'697 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,45% auf 19'550 Punkte STIMMUNG - Etwas vorsichtige Eröffnung erwartet - US-Gewinne schon am Vortag mitgenommen

