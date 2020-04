UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swatch kürzt Dividende um rund 30 Prozent - pro Inhaberaktie neu 5.50 Fr. kürzt fixe Vergütungen der VR-Mitglieder um 30 Prozent - Lonza Q1: Solide Entwicklung Umsatz Group +7,4% auf 1,6 Mrd Franken Nettoumsatz bei LPBN +8,3% auf 1,2 Mrd Franken Nettoumsatz bei LSI +3,8% auf 409 Mio. Franken Haben hohes Mass an Liquidität Ausgliederung von LSI verläuft weiterhin planmässig Anlagen weitgehend in Betrieb, kleine Zahl kleiner Störungen wg. Covid - Adecco-GV: VR-Kandidatur von Rachel Duan wurde zurückgezogen - LafargeHolcim nominiert Kim Fausing und Philippe Block als Verwaltungsräte Paul Desmarais steht nicht zur Wiederwahl als VR - Roche-Diagnostics arbeitet an Test zum Nachweis von Corona-Antikörpern - Flughafen Zürich verzichtet auf Dividendenzahlung 2019 geht davon aus, keinen Überbrückungskredit zu beantragen - Rieter verzichtet angesichts Coronakrise auf Ausblick für 2020 Werden Herausforderungen erfolgreich meistern - Phoenix Mecano Q1: Betriebsergebnis -42,9% auf 6,0 Mio EUR Auftragseingang +9,2 % auf 171,8 Mio EUR Wachstum +3,7% auf 162,5 Mio EUR Reduktion der Dividende von 17 auf 10 Fr. - Conzzeta Q1: Umsatz 298,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 313,6 Mio) Auftragseingang Investitionsgüter (Bystronic) -20% Verkauf von Schmid Rhyner bringt im H1 Zusatzgewinn von 45 Mio Fr. - BFW-Generalversammlung findet ohne Anwesenheit der Aktionäre statt - BVZ-Aktionäre stimmen an GV Dividendenkürzung zu - Cicor-Aktionäre genehmigen Dividende - Metall Zug-Tochter übernimmt Virtual Reality-Entwickler VRmagic - Mikron nimmt weitere Kapazitätsanpassungen am Maschinenbaustandort Agno vor - SFS-Verwaltungsrat beantragt Kürzung der geplanten Dividende NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: UBS/HSBC senkt Anteil auf 0,68% - Sika: Norges Bank meldet Anteil von 3,04% - PSP: Norges Bank meldet Anteil von 2,42% - Santhera meldet Eigenant. von 10,77%/53,79%; F. Evangelista: 41,01% Erwerbspos PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Lonza: Q1 Conf. Call (13.00 Uhr) - GV: Swiss Re, Asmallworld, Calida, Conzzeta, Medartis, Siegfried Montag: - Keine Termine Dienstag: - Sika: Umsatz Q1 - Sulzer: Bestellungseingang Q1 (Webcast 11.00 Uhr) - Groupe Minoteries: Ergebnis 2019 (17.30 Uhr) - GV: Sika, BPDG, IVF Hartmann, Kuros WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EZ: Verbraucherpreise 03/20 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: Frühindikator 03/20 (16.00 Uhr) - CH: EZV - Aussenhandel/Uhrenexporte März 2020/Q1 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CN: Q1 BIP -6,8% gg VJ (Prog -6,0) Industriproduktion März -1,1% gg VJ (Prog -6,2) Einzelhandelsumsatz märz -15,8% gg VJ (Prog -10) Investitionen Januar bis März -16,1% gg VJ (Prog -15) - CH: CS-Ökonomen senken BIP-Prognose für 2020 auf -3,5% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bank Linth LLB (10,00 Fr.) - Georg Fischer (25,00 Fr.) - Gurit (25,00 Fr.) - Sulzer (4,00 Fr.) per 20.4.: - BVZ (7,50 Fr.) - Kudelski (0,10 Fr.) - Rieter (4,50 Fr.) - Cembra (3,75 Fr.) per 21.4.: - Cicor (1,50 Fr.) - Swiss Re (5,90 Fr.) per 22.4.: - Adecco (2,50 Fr.) - Fundamenta Real Estate (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,0523 - USD/CHF: 0,9698 - Conf-Future: +78 BP auf 177,01% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,366% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +2,55% auf 9'680 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +1,28% auf 9'440 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,68% auf 1'364 Punkte - SPI (Donnerstag): +1,30% auf 10'605 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,14% auf 23'538 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,66% auf 8'532 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,21% auf 10'302 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +3,15% auf 19'897 Punkte STIMMUNG - Weitere Gewinne erwartet angesichts Corona-Hoffnungen

(AWP)