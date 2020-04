UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis übernimmt US-Startup-Firma Amblyotech treibt Forschung zu Hydroxychloroquine gegen Covid-19 voran - Roche will Infusionszeit von Ocrevus gegen Multiple Sklerose verkürzen - Swiss Re: Aktienrückkaufprogramm wird nicht durchgeführt meldet der Finma SST-Quote von 232% per Ende 2019 - GKB: Gewinnaussichten 2020 werden nach unten korrigiert Neu Konzerngewinn 2020 bei 150 bis 175 Mio Fr. erw. (alt 183-188 Mio) - Medartis: Guidance für 2020 nicht mehr haltbar Deutlicher Umsatzrückgang im zweiten Quartal erwartet Mittelfristige Ziele aus heutiger Sicht bestätigt Lisa Thompson zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt - Meyer Burger nominiert Franz Richter als Nachfolger von Remo Lütolf - Molecular Partners startet Anti-Covid-19-Therapieprogramm - Idorsia erzielt positive Ergebnisse mit Schlafmittel Daridorexant - Medacta-Management und Verwaltungsrat kürzen eigene Löhne 2020 - Zur Rose passt GV-Anträge zur Schaffung von Aktienkapital an - Asmallworld-Aktionäre genehmigen alle Anträge - Calida-Generalversammlung nimmt alle Anträge des Verwaltungsrats an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: Invesco erhöht Anteil leicht auf 3,0% - Dufry: BlackRock senkt Anteil leicht auf 4,98% - Flughafen Zürich: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 2,98% - Julius Bär: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,02% - Mobimo: Blackrock meldet leicht höheren Anteil von 5,04% - Obseva meldet zuletzt Eigenanteil von 9,949%/10,875% - Perfect Holding eröht Eigenanteil auf 9,529% - 2 Aktionäre verkaufen PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Dienstag: - Sika: Umsatz Q1 - Sulzer: Bestellungseingang Q1 (Webcast 11.00 Uhr) - Groupe Minoteries: Ergebnis 2019 (17.30 Uhr) - GV: Sika, BPDG, IVF Hartmann, Kuros Mittwoch: - Roche: Umsatz Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Glarner KB: Ergebnis Q1 - Inficon: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Villars: Ergebnis 2019 (nachbörslich) - GV: Bachem, Conzzeta, Santhera, Vetropack WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Leistungsbilanz 02/20 (10.00 Uhr) Handelsbilanz 02/20 (11.00 Uhr) - US: CFNA-Index 03/20 (14.30 Uhr) - CH: Aussenhandel/Uhrenexporte März 2020/Q1 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Erzeugerpreise März -0,8% gg VM (Prog -0,7) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BVZ (7,50 Fr.) - Kudelski (0,10 Fr.) - Rieter (4,50 Fr.) - Cembra (3,75 Fr.) per 21.4.: - Cicor (1,50 Fr.) - Swiss Re (5,90 Fr.) per 22.4.: - Adecco (2,50 Fr.) - Fundamenta Real Estate (0,50 Fr.) per 23.4.: - IVF (2,50 Fr.) - Sika (2,30 Fr.) per 24.4.: - Bachem (3,00 Fr.) - Conzzeta (42,00 Fr.) - Vetropack (65,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0519 - USD/CHF: 0,9699 - Conf-Future: +5 BP auf 177,02% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,419% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,64% auf 9'674 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +1,83% auf 9'613 Punkte - SLI (Freitag): +2,05% auf 1'393 Punkte - SPI (Freitag): +1,89% auf 11'824 Punkte - Dow Jones (Freitag): +2,99% auf 24'242 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,38% auf 8'650 Punkte - Dax (Freitag): +3,15% auf 10'626 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,15% auf 19'669 Punkte STIMMUNG - Freundlich - dank positiver US-Vorgaben und Covid-Hoffnungen

