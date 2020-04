UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika Q1: Umsatz 1'813,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'801 Mio) 20: Prognose für das Jahr ist wegen COVID-19 noch nicht möglich Ziele der "Strategie 2023" bleiben in Kraft Ein wichtiger Fokus liegt auf dem Cash-Management - Novartis: MS-Medikament Mayzent zeigt langfristige Behandlungserfolge - Roche erhält FDA-Zulassung für Cobastest bei Gebärmutterhalskrebs - Temenos erhält Auftrag von jemenitischer Al Kuraimi Bank - Vifor-JV vermeldet positive Studienergebnisse mit Korsuva - Implenia: Prognose bestätigt- Covid-19 Auswirkungen nicht abzuschätzen Ausblick in Heimmärkten positiv Mittelfristiges EBITDA-Zielmarge beträgt neu rund 6,5% Langfristige und enge Zusammenarbeit mit Ina Invest angestrebt INA Invest Portfolio soll 2023-2027 auf rund 2 Mrd.Fr. anwachsen. - Sulzer Q1: Bestellungseingang 993,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 948,3 Mio) Umsatz organisch -4,3% wegen Teilschliessungen in China und Indien 2020: Bisherige Prognosen für Gesamtjahr werden ausgesetzt Kostensenkungsmassnahmen eingeleitet; Capex und Opex je -60 Mio Kapazitäten werden im Energiebereich um einen Drittel gekürzt Covid-19 wird im zweiten Quartal grössere Auswirkungen haben - TX Group: Deutlicher Umsatz- und Ergebnisrückgang aufgrund der Corona-Krise H1 2020: Umsatzrückgang zwischen circa 10 und 15 Prozent Negatives Ergebnis auf Stufe EBIT erwartet - Adval Tech 2019: Dividende 2,70 Fr. (VJ 4,20 Fr.) - BVZ: Z'Brun soll Jean-Pierre Schmid 2021 als VRP beerben - Cassiopea-Generalversammlung findet ohne Anwesenheit der Aktionäre statt - Helvetia stellt Start-up Adresta auf eigene Beine - Highlight Event 2019: Konzerngewinn 17,9 Mio Fr. (VJ: -20,2 Mio) - Jungfraubahn verzichtet wegen Coronakrise doch auf Dividende für 2019 - Kudelski-Tochter Nagra geht Partnerschaft mit Akami ein - Mobimo vermeldet Rücktritt von Verwaltungsrat Christoph Caviezel - SIG Combibloc gewinnt Grossauftrag in Deutschland NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Glencore-Kupfermine in Sambia will mit Regierung Lösung finden BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bâloise: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,0% - Julius Bär: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 4,94% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Sulzer: Webcast zum Q1 - Groupe Minoteries: Ergebnis 2019 - Implenia: Capital Market Day - GV: BPDG, IVF Hartmann, Kuros, Sika Mittwoch: - Schindler: Ergebnis Q1 - Glarner KB: Ergebnis Q1 - Inficon: Ergebnis Q1 - Roche: Umsatz Q1 - Villars: Ergebnis 2019 - GV: Bachem, Conzzeta, Santhera, Vetropack Donnerstag: - Credit Suisse: Ergebnis Q1 - Idorsia: Ergebnis Q1 - SNB: Ergebnis Q1 - GV: Cassiopea, Comet, Hiag, Nestlé, SFS, U-blox, Zur Rose WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 04/20 (11.00 Uhr) - US: Verkauf bestehender Häuser 03/20 (16.00 Uhr) API Ölbericht (22.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH EZV: Exporte März zum VM real -4,0%, nominal +2,2% (saisonbereinigt) Importe März zum VM real -6,7%, nominal -3,9% (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss März 3,16 Mrd Fr. (saisonber.) Uhrenexporte März unbereinigt 1,36 Mrd Fr. (nom. -22%, real -27%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Cicor (1,50 Fr.) - Swiss Re (5,90 Fr.) per 22.4.: - Adecco (2,50 Fr.) - Fundamenta Real Estate (0,50 Fr.) per 23.4.: - IVF (2,50 Fr.) - Sika (2,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0518 - USD/CHF: 0,9996 - Conf-Future: -20 BP auf 176,80% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,472% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -1,39% auf 9'650 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +1,79% auf 9'785 Punkte - SLI (Montag): +1,60% auf 1'415 Punkte - SPI (Montag): +1,74% auf 12'030 Punkte - Dow Jones (Montag): -2,44% auf 23'650 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,03% auf 8'561 Punkte - Dax (Montag): +0,47% auf 10'676 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): 1,97% auf 19'281 Punkte STIMMUNG - Ölpreisschock sorgt für grosse Verunsicherung - Uhrenwerte wegen Exportzahlen unter Druck

ra/rw

(AWP)