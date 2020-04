UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS Q1: Umsatz 501,2 Mio USD (AWP-Konsens: 480,0 Mio) Bereinigter EBIT 101,0 Mio USD (AWP-Konsens: 86,7 Mio) EBIT-Marge (bereinigt) 20% (AWP-Konsens: 18,1%) Bereinigtes Nettoergebnis -17,0 Mio USD (VJ -9,2 Mio) Q2: EBIT-Marge (bereinigt) zwischen 17 und 20% erwartet Q2: Erwarten Umsatz zwischen 440 und 480 Mio USD Begrenzter Einfluss durch Covid-19 erwartet - Clariant hält Generalversammlung am 29. Juni ab - Novartis erhält in EU-Zulassung für Cosentyx in weiterer Indikation - Schindler rüstet neues Terminal am Flughafen Frankfurt aus - EFG: Im Q1 positive Zuflüsse, annualisiertes Wachstum der Neugelder 2,5% Sehen erhöhte Kundenaktivität - Kommissionsgeschäft auf hohem Niveau AuM im April leicht erholt und derzeit bei 139,7 Mrd Fr. Martin Freiermuth als Chief Operating Officer ernannt - Airesis 2019: Umsatz 157,5 Mio Fr. (VJ 152,9 Mio) Nettoergebnis -11,4 Mio Fr. (VJ -0,9 Mio) - Basilea ernennt Savitha Ram Moorthi zur Leitern des Qualitätsmanagements - Dätwyler verkauft Civil-Engineering-Geschäft an Management - Helvetia lanciert neuen Immobilienfonds für qualifizierte Anleger - Mobimo beruft Stefan Hilber als neuen CFO - Wechsel von Warteck Invest - Valartis zahlt keine Dividende - Vernichtung eigener Aktien - EEII 2019: Reingewinn 2,76 Mio Fr. (VJ -593'829 Fr.) - EPH macht 2019 Gewinn von 40,68 Millionen US-Dollar - Kudelski und CoreKinect lancieren Lösung zur Überwachung von Medizinaltechnik NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS meldet eigene Erwerbspositionen von 5,01%; Norges Bank mit Anteil 4,39% - Allreal: Helvetia Holding senkt Anteil auf 9,67% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - Julius Bär: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 4,96% - Jungfraubahn: Securitas meldet Anteil von 4,71% - SFS ernennt Volker Dostmann per GV 2021 zum Finanzchef - SIG Combibloc: Ameriprise Financial meldet Anteil von 3,042% - Tecan: Invesco meldet tieferen Anteil von 4,96% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - AMS: Call zum Q1-Ergebnis (10 Uhr) - GV: BC Jura, EFG, Molecular Partners, SGKB, UBS Donnerstag: - Perfect Holding: Ergebnis 2019 - Straumann: Umsatz Q1 - Clariant: Ergebnis Q1 - Geberit: Ergebnis Q1 - LafargeHolcim: Ergebnis Q1 - SHL: Ergebnis 2019 - Swiss Re: Ergebnis Q1 - Swisscom: Ergebnis Q1 - Eastern Property: Ergebnis 2019 - The Native: Ergebnis 2019 - GV: Aevis, BCV, Credit Suisse, Feintool, GAM, Stadler Rail, Von Roll Freitag: - Tag der Arbeit - Reduzierter AWP-Dienst WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: CS-CFA Index April (10.00 Uhr) - EU: Wirtschafts- und Industrievertrauen 04/20 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 04/20 (endgültig; 11.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 04/20 (vorläufig; 14.00 Uhr) - US: BIP Q1/20 (vorab; 14.30 Uhr) Privater Konsum Q1/20 (vorab; 14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 03/20 (16.00 Uhr) EIA Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) Fed Zinsentscheid (20.00 Uhr; 20.30 Uhr Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) - CH: BFS Detailhandelsumsätze März 2020 (Donnerstag) KOF Konjunkturbarometer (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Edisun Power (1,10 Fr.) - Lindt&Sprüngli (175 Fr./1'750 Fr.) per 30.4.: - Energiedienst (0,75 Fr.) - Investis (2,35 Fr.) - Lonza (2,75 Fr.) - Swiss Life (20,00 Fr.) per 1.5.: - SGKB (16,00 Fr.) per 4.5.: - BCJ (1,85 Fr.) - EFG (0,15 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,0556 - USD/CHF: 0,9737 - Conf-Future: +44 BP auf 176,90% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,449% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,47% auf 9'936 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +1,34% auf 9'889 Punkte - SLI (Dienstag): +1,87% auf 1'433 Punkte - SPI (Dienstag): +0,94% auf 12'195 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,13% auf 24'102 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,40% auf 8'608 Punkte - Dax (Dienstag): +1,27% auf 10'796 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): Feiertag, Börse geschlossen STIMMUNG - US-Notenbank auf der Agenda

mk/ra

(AWP)