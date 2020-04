UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit Q1: EBITDA 260 Mio Fr. (AWP-Konsens: 248,9 Mio) Reingewinn 184 Mio Fr. (AWP-Konsens: 180,5 Mio) Weiterhin keine Prognosen für 2020 "Gut gerüstet, um gestärkt aus Krise hervorzugehen" - LafargeHolcim Q1: Umsatz 5,29 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,20 Mrd) Umsatz like-for-like -3,3% (AWP-Konsens: -4,5%) Adj. EBIT 262 Mio Fr. (AWP-Konsens: 227 Mio) Gut aufgestellt für die Krise, starke Bilanz und Liquidität Bis Mitte März deutlich stärkere Q1-Performance als Vorjahr Andere Schlüsselmärkte ausser China ab Mitte März betroffen Gesicherte Liquidität von 8 Mrd Fr. per Ende März Gösste Auswirkungen von Corona im zweiten Quartal erwartet Volle Auswirkungen auf Ergebnis 2020 noch nicht beurteilbar Will Fixkosten im Jahr 2020 um 300 Mio senken Reduktion der Investitionen um mind. 400 Mio gegenüber 2019 CEO: Noch nicht genug Visibilität zum Verlauf der Krise Derzeit keine Pläne für Stellenabbau Sehe keinen Grund, auf Dividende zu verzichten - Swisscom Q1: Umsatz 2,74 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,76 Mrd) EBITDA 1,11 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,09 Mrd) Reingewinn 394 Mio Fr. (AWP-Konsens: 359 Mio) Reduktion Vollzeitstellen in der Schweiz um 271 2020: Umsatzziel von rund 11,1 Mrd Fr. bestätigt EBITDA-Ziel von rund 4,3 Mrd Fr. bestätigt Weiterhin Dividende von 22 Fr. pro Aktie angepeilt Finanzielle Auswirkungen von Covid-19 aktuell nicht quantifizierbar CEO/CFO: Wir brauchen bei 5G Rechtssicherheit Haben keine Kurzarbeit beantragt Sparziel gilt - Kosten im Q1 um 33 Mio Fr. gesenkt - Swiss Re Q1: Reinverlust 225 Mio USD (AWP-Konsens: -325,0 Mio) Verdiente Nettoprämien und Honorare 9,59 Mrd USD (VJ 8,93 Mrd) Combined Ratio P&C 110,8% (AWP-Konsens: 109,6%) Eigenkapital 28,0 Mrd USD (AWP-Konsens: 27,6 Mrd) Combined Ratio Corso 125,8% (AWP-Konsens: 111,6%) Vertragsprämienvolumen in April-Erneuerungsrunde +4% Preisqualität in April-Erneuerungsrunde um 8% verbessert - Clariant Q1: Umsatz 1'019 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'090 Mio) EBITDA vor Einmaleffekten 157 Mio Fr. (AWP-Konsens: 167 Mio) 2020: Schwerpunkt liegt auf Barmitteln und Milderung Pandemie-Folgen Mfr. überdurchschnittliches Wachstum und eine höhere Profitabilität CEO: Stellenabbau-Programm wird für den Moment "on hold" gestellt Keine Indikation, dass Masterbatch-Verkauf scheitern könnte Pigmente-Verkaufsprozess wird für den Moment verlangsamt Kein Grund, M+A-Gewinne nicht an Aktionäre auszuzahlen Mein Nachfolger könnte bis Sommer/Frühherbst bestimmt werden - Baloise: SST-Quote im März 2020 in einer Bandbreite um 180% Auf Kurs, für strategischen Ziele von 'Simply Safe' bis Ende 2021 Corona Netto-Schadensumme in mittlerer 2-stelliger Millionenhöhe erw - Straumann Q1: Umsatz 357,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 367,5 Mio) Organisches Umsatzwachstum -1,4% (AWP-Konsens: 0,9%) 2020: Ursprüngliche Jahresprognose nicht mehr erreichbar Geschäftsgrundlagen mittel- und langfristigt vielversprechend - Valora: Beat Fellmann wird neuer CFO Syndikatskredit auf 150 Mio Fr. erneuert u. aufgestockt Coronakrise führt zu starken Umsatzeinbussen - Leonteq gewinnt Basler Kantonalbank als neue White-Labelling Partnerin - Helvetia mit unverändert starker SST-Quote (über 200) - Newron: WorldMeds verkauft US-Lizenz für Xadago an Supernus Pharmaceutical - Stalder erhält Folgeauftrag für Trams aus Krakau - Varia; 96% der für April 2020 veranschlagten Gesamteinnahmen eingenommen - Achiko weist für 2019 einen Verlust von 6,92 Mio US-Dollar aus - Wisekey Q1: Umsatz Cybersecurity/IoT 4,4 Mio USD (ungeprüft) - BCJ: Aktionäre heissen alle Anträge an GV gut - EFG-Aktionäre heissen alle Anträge des Verwaltungsrates gut NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Glencore Q1: Kupferproduktion -9% auf 293'300 Tonnen Kohleproduktion -4% auf 31,9 Mio Tonnen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: Capital Group senkt Anteil auf 4,0809% - AMS: Norges Bank mit Anteil von 5,08% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,03% - Dufry meldet 0,26%/22,32%; Norges Bank mit Anteil von 5,92% - Fundamenta Real Estate: Caisse de Pensions Swatch Group senkt Anteil auf 1,59% - Hochdorf: Amir Mechria meldet Anteil von 20,03% - Mobimo: Blackrock meldet leicht tieferen Anteil von 4,96% - SoftwareOne: Gruppe Angestellte <3%; Gruppe Curti/Kohlberg Kravis mit 61,45% PRESSE DONNERSTAG - Swiss: Als Kreditsicherheit für den Bund dient gesamtes Aktienkapital (TA) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Geberit: Conf. Call Q1 (09.00 Uhr) - LafargeHolcim: Conf. Call Q1 (09.00 Uhr) - Swiss Re: Conf. Call Q1 (14.00 Uhr) - Swisscom: Conf. Call Q1 (9.00 Uhr) - Straumann: Webcast Q1 (9.30 Uhr) - The Native: Ergebnis 2019 (nachbörslich) - GV: CS, Aevis, BCV, Feintool, GAM, Stadler Rail, Von Roll Freitag - SIX geschlossen Montag: - GV: Schlatter Dienstag: - Adecco: Ergebnis Q1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Aluflexpack: Umsatz Q1 - Oerlikon: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - SIG Combibloc: Ergebnis Q1 - GV: Kühne + Nagel, BCGE, Swissquote WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Detailhandelsumsätze März 2020 (8.30 Uhr) KOF Konjunkturbarometer (9.00 Uhr) - Eurozone: Arbeitslosenzahlen 03/20 (11.00 Uhr) BIP Q1/20 (vorab) (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 04/20 (vorläufig) (11.00 Uhr) EZB Zinsentscheid (13.45 Uhr, PK 14.30 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 03/20 (14.30 Uhr) Arbeitskostenindex Q1/20 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Chicago Einkaufsmanagerindex 04/20 (15.45 Uhr) - CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) April 2020 (Montag) BFS Landesindex der Konsumentenpreise April 2020 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Detailhandel März kalenderbereinigt nom. -6,2% - saisonber. -6,0% - US: Notenbank FED belässt Leitzins bei 0,00 BIS 0,25% (Prognose 0,00-0,25) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Energiedienst (0,75 Fr.) - Investis (2,35 Fr.) - Lonza (2,75 Fr.) - Swiss Life (20,00 Fr.) per 1.5.: - SGKB (16,00 Fr.) per 4.5.: - BCJ (1,85 Fr.) - EFG (0,15 Fr.) per 5.5.: - BCV (36,00 Fr.) - Stadler Rail (1,20 Fr.) - UBS (0,375 USD) - ZGKB (220 Fr.) per 7.5.: - Credit Suisse (0,1388 Fr.) - Swissquote (1,00 Fr.) per 8.5.: - BCGE (3,75 Fr.) - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr) - EUR/CHF: 1,0857 - USD/CHF: 0,9748 - Conf-Future: +17 BP auf 177,07% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,480% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,41% auf 9'905,98 Punkte (08.30 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,24% auf 9'865 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,86% auf 1'446 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,26% auf 12'162 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +2,21% auf 24'634 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +3,57% auf 8'915 Punkte - Dax (Mittwoch): +2,89% auf 11'108 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +2,14% auf 20'194 Punkte STIMMUNG - Erholung dürfte mindestens zu Beginn weitergehen - Grundsätzlich nach dem steilen Anstieg eher etwas Zurückhaltung erwartet

