UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB erhält Auftrag von Stadler Rail über 180 Mio USD - Novartis erhält von FDA Zulassung für Lungenkrebsmittel Tabrecta - Roche präsentiert an Kongress Daten von Tiragolumab in Komb. mit Tecentriq - Kudelski expandiert nach Deutschland - MCH Group: Baselworld einigt sich mit Ausstellern und prüft neue Plattformen Baselworld vom 28. Jan. - 2. Feb. 2021 wird nicht durchgeführt Gehen mit Lösung an die Grenzen des für uns Möglichen Tragen ca. zwei Drittel der entstandenen Baselworld-Kosten Keine Aussagen zu finanziellen Einbussen der Baselworld-Absage Entscheiden im Sommer über mögliche Folgeformate Führen intensive Gespräche zur Zukunft der Baselworld - Molecular Partners Q1: Liquide Mittel 80,7 Mio Fr. (Ende 2019: 95,1 Mio) Liquide Mittel reichen bis H2 2021 2020: Ausgaben von 60-70 Mio Fr. erwartet Corona-Kandidat zeigt starke Wirksamkeit - Meier Tobler: Silvan G.-R. Meier übernimmt Aktienpaket von Ferguson Silvan G.-R. Meier hält neu 72,7% Aktionäre erhalten Bezugsrecht zu vergleichbaren Konditionen Nachfragerückgang von über 20% ab 2. Märzhälfte Knapp positiver EBITDA in April und Mai erwartet Kein Ausblick fürs Gesamtjahr abschätzbar - Pargesa Q1: Reinergebnis 6,1 Mio Fr. (VJ 91,0 Mio) - Schaffner H1: EBIT 0,7 Mio Fr. (VJ 5,3 Mio) Reinergebnis 0,6 Mio Fr. (VJ 3,5 Mio) Keine seriöse Abschätzung der Corona-Auswirkungen möglich - Valiant Q1: Konzerngewinn 26,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,1 Mio) Geschäftserfolg 31,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 34,0 Mio) Betriebsertrag 100,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 102,3 Mio) 2020: Erwarten weiterhin eine stabile Geschäftsentwicklung Keine abschliessende Beurteilung zu Kreditausfallrisiken möglich NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Swiss dankbar für Milliardenhilfen - Einhaltung der Auflagen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Norges Bank meldet Anteil von 3% - Aryzta: Causeway Capital Management senkt Anteil auf 2,43% - BVZ: Campden Development meldet Anteil von 14,967% - Dufry: Norges Bank senkt Anteil auf 4,89% - GAM: Kiltearn Partners senkt Anteil unter 3% - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 3,05% - Julius Bär: BlackRock senkt Anteil leicht auf 4,96% - Schweiter: Credit Suisse Funds melden leicht höheren Anteil von 3,01% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 2,93% - VAT Group: Invesco senkt Anteil auf 4,79% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Schaffner: Conf. Call H1 Freitag: - Datacolor: Ergebnis H1 - HBM: Ergebnis 2019/20 - GV: Aluflexpack, Interroll, Lalique, LLB Montag: - GV: Komax, Sensirion, SIX Group, Vaudoise WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - FR: Handelsbilanz 03/20 (08.45 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Produktivität Q1/20 (1. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 03/20 (21.00 Uhr) - CH: BFS Touristische Beherbergungen März 2020 (08.30 Uhr) SNB Devisenreserven April 2020 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH:Seco: Arbeitslosenquote April 3,3% (VM 2,9%), saisonber. 3,3% (VM 2,9%) Seco: Aktuell schon über 160'000 Arbeitslose, Quote bei 3,4% Stellen Verlangsamung des Anstiegs der Arbeitslosigkeit fest Firmen zeigen starken Willen, Beschäftigung zu erhalten - GB: Bank of England belässt Leitzins auf 0,10% (Prognose 0,10) belässt Anleihekaufprogramm bei 645 Mrd Pfund Zinsentscheidung fiel einstimmig Entscheidung zu Anleihekaufprogramm fiel mit 7 zu 2 2 Mitglieder forderten Ausweitung des Anleihekaufprogramms BIP könnte in 2020 um 14 Prozent schrumpfen - DE: Gesamtproduktion März -9,2% GG Vormonat (Prognose -7,4) Gesamtproduktion März -11,6 % GG Vorjahr (Prognose -8,9) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Credit Suisse (0,1388 Fr.) - Swissquote (1,00 Fr.) per 8.5.: - BCGE (3,75 Fr.) - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0795 - USD/CHF: 0,9748 - Conf-Future: -29 BP auf 177,52% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,533% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,03% auf 9'574 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,63% auf 9'572 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,49% auf 1'392 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,80% auf 11'917 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,91% auf 23'665 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,51% auf 8'854 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,15% auf 10'606 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,28% auf 19'675 Punkte STIMMUNG - Wenig verändert erwartet

kw/

(AWP)