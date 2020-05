UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - LafargeHolcim: Vereinbarung zum Verkauf von Philippinen-Geschäft verfallen - Novartis konzentriert sich im Kampf gegen Corona auf bestehende Medikamente - Roche: Genentech erhält neue Forschungs-Chefin - Bobst: Können aktuelle Finanzprognose für 2020 nicht beibehalten Seit 20. April wurde Betrieb schrittweise wieder hochgefahren - Aryzta: Veraison baut Anteil rasch auf über 7 Prozent aus - LLB: Gutes erstes Quartal 2020 - Komax ernennt Tobias Rölz zum GL-Mitglied - Orascom: Hotels in Ägypten wieder offen - Relief Therapeutics reicht bei FDA Antrag für Studie mit Covid-Mittel ein - Aluflexpack-Aktionäre genehmigen Dividendenverzicht - Interroll-Aktionäre stimmen höherer Dividende zu NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Veraison erhöht Anteil auf 6,77% - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 4,87%/4,4% - Julius Bär: BlackRock senkt Anteil auf 4,89% - Meier Tobler: Ferguson senkt Anteil auf <3%; Silvan Meier erhöht auf 72,68% - Mobimo: BlackRock meldet Anteil von 4,98% - Molecular Partners: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,01% - Schweiter: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 2,99% - Swiss Life: Credit Suisse meldet Anteil von 5,78% - Vontobel: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Komax, Sensirion, Vaudoise Dienstag: - Logitech: Ergebnis + Conf. Call Q4 2019/20 - Swiss Life: Zwischenmitteilung Q1 - Aevis: Umsatz Q1 - Dufry: Trading Statement + Conf. Call Q1 - Alcon: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - GV: LafargeHolcim, BEKB, Bell, BFW, Castle Private Mittwoch: - Alcon: Conf. Call Q1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2020 - Varia US: Trading Update Q1 - GV: Partners Group, Idorsia, Meyer Burger, Nebag, Valiant, Villars, Castle Alternative, DKSH, Hypo Lenzburg, WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per 12.5.: - Interroll (22,50 Fr.) - Liechtensteinische Landesbank (2,20 Fr.) per 13.5.: - Vaudoise Assurances (15,00 Fr.) per 14.05.: - BEKB (8,40 Fr.) - Bell (5,50 Fr.) per 15.5.: - DKSH (1,90 Fr.) - Hypo Lenzburg (110 Fr.) - LafargeHolcim (2,00 Fr.) - Pargesa (2,63 Fr.) - Partners Group (25,50 Fr.) - Valiant (5,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0533 - USD/CHF: 0,9711 - Conf-Future: -39 BP auf 177,59% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,529% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,58% auf 9'722 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,49% auf 9'665 Punkte - SLI (Freitag): +0,64% auf 1'414 Punkte - SPI (Freitag): +0,56% auf 12'037 Punkte - Dow Jones (Freitag): +1,91% auf 24'331 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,58% auf 9'121 Punkte - Dax (Freitag): +1,35% auf 10'904 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,05 auf 20'391 Punkte STIMMUNG - Relativ zuversichtlich dank positiver Vorgaben

