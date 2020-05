UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech Q4: Umsatz 709,2 Mio USD (AWP-Konsens: 661,6 Mio) EBIT (Non-GAAP) 79,0 Mio USD (AWP-Konsens: 60,3 Mio) Reingewinn 213,9 Mio USD (AWP-Konsens: 43,2 Mio) 2020/21: Ausblick bestätigt - Non-GAAP-EBIT von 380-400 Mio USD CEO: Corona beschleunigt Trends, die uns helfen - Swiss Life Q1: Geschäftsvolumen 7,8 Mrd Fr. (VJ 9,9 Mrd) Fee-Erträge 453 Mio Fr. (VJ 429 Mio) Asset Managers mit Neugeldzufluss Drittkunden 13 Mio Fr. Nettoanlagerendite nicht annualisiert 0,4% (VJ 0,6%) SST-Quote liegt bei rund 180% (Anfang 2020: 204%) CEO: Halten an Zielen aus "Swiss Life 2021"-Programm fest Corona-Auswirkungen auf Q1-Zahlen sind überschaubar - Alcon präsentiert eigene Produkte an Augenchirurgie-Kongress - Aevis Victoria Q1: Umsatz 194,8 Mio Fr. (VJ 177,3 Mio) Gang an die Finanzmärkte im Q2 "nicht ausgeschlossen" - Dufry: Umsatzrückgang von 94 Prozent im April Weiterhin keine Guidance für 2020 - Idorsia schliesst Lizenzabkommen mit Neurocrine Biosciences ab - Spice Private Equity beantragt Dividendenverzicht - Zug Estates: Patrik Stillhart übernimmt Führung bereits per 1. Juni NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - SIX-Aktionäre wählen André Helfenstein als CS-Vertreter in Verwaltungsrat BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Artisan Partners senkt Anteil auf 2,96% - Allreal: Norges Bank meldet Anteil von 3,03% - Autoneum: Norges Bank meldet Anteil von 3,08% - Dufry: Norges Bank meldet zunächst Anteil von 4,89%, dann von 5,45% - Flughafen Zürich: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 2,91% - Newron: Investor AB senkt Anteil auf zuletzt 1,414% - Valiant: Norges Bank meldet Anteil von 3,01% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Logitech: Conf. Call Q4 2019/20 - Swiss Life: Conf. Call Zwischenmitteilung Q1 - Dufry: Conf. Call zu Trading Statement - Alcon: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - GV: LafargeHolcim, BEKB, Bell, BFW, Castle Private Mittwoch: - Alcon: Conf. Call Q1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2020 - Varia US: Trading Update Q1 - GV: Partners Group, Idorsia, Meyer Burger, Nebag, Valiant, Villars, Castle Alternative, DKSH, Hypo Lenzburg, Donnerstag: - Zurich Insurance: Update Q1 (Conf. Call 13 Uhr) - Sunrise: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - GV: Adval Tech, APG SGA, SoftwareONE, Swatch, VAT, Vifor Pharma WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Verbraucherpreise 04/20 (14.30 Uhr) Realeinkommen 04/20 (14.30 Uhr) Reden von Fed-Member James Bullard und Neel Kashkaro (15.00 Uhr) Rede von Fed-Präsident Minneapolis Patrik Harker (16.00 Uhr) - CH BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2020 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - EFV/SNB: Eidgenossenschaft stockt zwei Nullcoupon-Anleihen auf SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Interroll (22,50 Fr.) - Liechtensteinische Landesbank (2,20 Fr.) per 13.5.: - Vaudoise Assurances (15,00 Fr.) per 14.05.: - BEKB (8,40 Fr.) - Bell (5,50 Fr.) per 15.5.: - DKSH (1,90 Fr.) - Hypo Lenzburg (110 Fr.) - LafargeHolcim (2,00 Fr.) - Pargesa (2,63 Fr.) - Partners Group (25,50 Fr.) - Valiant (5,00 Fr.) per 18.5.: - Adval Tech (2,70 Fr.) - Swatch (5,50/1,10 Fr.) - Vifor Pharma (2,00 Fr.) per 19.5.: - BKW (2,20 Fr.) - SoftwareOne (0,21 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0516 - USD/CHF: 0,9731 - Conf-Future: +5 BP auf 177,64% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,529% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,15% auf 9'675 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,25% auf 9'690 Punkte - SLI (Montag): -0,06% auf 1'414 Punkte - SPI (Montag): +0,35% auf 12'079 Punkte - Dow Jones (Montag): -0,45% auf 24'222 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,78% auf 9'192 Punkte - Dax (Montag): -0,73% auf 10'825 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,12% auf 20'366 Punkte STIMMUNG - Wieder etwas gedämpft aufgrund der Vorgaben, chinesischer Makrodaten und neuerlicher Corona-Ängste

mk/rw

(AWP)