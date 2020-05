UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant bekräftigt Sonderausschüttung Reguläre Dividende wird zurückgehalten Reguläre Dividende allenfalls als a.o Ausschüttung in 2021 - Roche: Kandidat Tiragolumab zeigt ermutigende Wirksamkeit Lungenkrebs Grossbritannien bescheinigt Antikörpertests hohe Genauigkeit - Zurich Q1: Bruttoprämien Nichtleben 9,7 Mrd USD (VJ 9,2 Mrd) Jahresprämienäquivalent (APE) Leben 958 Mrd USD (VJ 1,18 Mrd) schätzt Coronavirus-Kosten auf rund 750 Mio USD Z-ECM-Kapitalposition liegt geschätzt bei 101% (Ende 2019: 129%) Signifikante Unsicherheiten aus Corona im P&C-Geschäft - Aryzta prüft alle strategischen und finanziellen Optionen Strategieprüfung soll bis Ende Juli 2020 abgeschlossen sein - - BCJ: Verwaltungsrat ernennt Nicola Thibaudeau zur Vizepräsidentin - Bucher ernennt neuen Chef für Divivion Emhart Glas - DKSH hebt aufgrund von COVID-19 den Ausblick für 2020 auf Verfolgt Strategie weiter und sind langfristig zuversichtlich - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen April -99% gg VJ auf 0,27 Mio läuft im April nur noch im Minimalbetrieb - Polyphor präsentiert Daten zu Krebskandidaten Balixafortide an ASCO - Sunrise Q1: Umsatz 459 Mio Fr. (AWP-Konsens: 455 Mio) Adjustierter EBITDA 168 Mio Fr. (AWP-Konsens: 162 Mio) Reingewinn 22 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20 Mio) 2020: Ausblick für adjustierten EBITDA bestätigt Umsatz neu zw. 1'840 und 1'880 Mio erwartet Roamingeinnahmen wegen Corona ab Mitte März gesunken Weiter Dividende von 4,55 - 4,65 Fr. angest., wenn Ziele erreicht - Straumann passt Kosten an plant Reduktion des Personalbestands um 9% in diesem Jahr Abbau von etwa 60 Stellen am Hauptsitz in Basel Einsparungen im hohen zweistelligen Millionenbereich Solides Geschäftsfundament bleibt unverändert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Alpiq traktandiert für GV im Juni Abstimmung zu Abfindungsfusion BETEILIGUNGSMELDUNGEN - PRESSE DONNERSTAG ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Zurich Insurance: Conf. Call zu Q1-Update - Sunrise: Conf. Call zu Ergebnis Q1 - GV: Adval Tech, APG SGA, SoftwareONE, Swatch, VAT, Vifor Pharma Freitag: - Richemont: Ergebnis 2019/20 (Webcast 09.30 Uhr) - LM Group: Trading Update Q1 Montag: - Addex: Ergebnis Q1 - GV: Dufry, Julius Bär, Jungfraubahn WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2020 (08.30 Uhr) - EU: EZB Wirtschaftsbericht (10.00 Uhr) - IT: Handelsbilanz 03/20 (11.00 Uhr) - US: Im- und Exportpreise 04/20 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) Fed-Präsident von Minneapolis, Neel Kashkaro, hält eine Rede (19.00 Uhr) - CH: KOF Konjunkturprognose Mai (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BEKB (8,40 Fr.) - Bell (5,50 Fr.) per 15.5.: - DKSH (1,90 Fr.) - Hypo Lenzburg (110 Fr.) - LafargeHolcim (2,00 Fr.) - Pargesa (2,63 Fr.) - Partners Group (25,50 Fr.) - Valiant (5,00 Fr.) per 18.5.: - Adval Tech (2,70 Fr.) - Swatch (5,50/1,10 Fr.) - Vifor Pharma (2,00 Fr.) per 19.5.: - BKW (2,20 Fr.) - SoftwareOne (0,21 Fr.) per 20.5.: - Julius Bär (0,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0517 - USD/CHF: 0,9733 - Conf-Future: -19 BP auf 177,42% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,541% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,38% auf 9'595 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -1,05% auf 9'632 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,40% auf 1'398 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,96% auf 12'008 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -2,17% auf 23'248 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,55% auf 8'863 Punkte - Dax (Mittwoch): -2,56% auf 10'543 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,74% auf 19'914 Punkte STIMMUNG - Wachstumssorgen gewinnen Oberhand

(AWP)