STIMMUNG - Vor den EZB-Entscheiden, die am frühen Nachmittag publiziert werden, ist Zurückhaltung angesagt. Entsprechend wird der SMI kaum verändert erwartet, zumal er am Vortag markant angezogen hatte. - SMI vorbörslich: -0,06% auf 10'177,91 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +2,05% auf 26'270 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,78% auf 9'683 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,32% auf 22'687 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group H1: Performance Fees bis zu 5% der Gesamteinnahmen (VJ 19%) Weiterhin EBIT-Zielmarge von rund 60% auf Performance Fees Neue Kapitalzusagen in ersten 4 Monaten von 7,0 Mrd Dollar Verwaltete Vermögen +0,5 Mrd auf 94,6 Mrd Dollar per 30.4. Vorbörsliche Indikation -4,1% - AMS-Aktionäre lehnen Vergütungspolitik an GV ab - Logitech: Manager verkauft Aktien im Wert von 3,58 Mio Fr. - Novartis legt weitere Daten zu Cosentyx bei Spondyloarthritis vor - Roche: Test an Covid-19-Patienten erhält US-Notfallzulassung - Mobimo sieht nur geringe Auswirkungen der Coronakrise Mietertragseinbusse im oberen 1-stelligen Mio-Bereich Leerstandsquote von rund 5,5% zur Jahresmitte erwartet Teilweise Mieterlass für kleine Geschäftsmieter - Achiko erweitert Plattform um Corona-Funktionen - Kudelski lanciert weitere Sicherheitsservices für Microsoft 365 und Azure - Leclanché zieht zweite Tranche aus Wandelanleihe mit Yorkville Advisors - Medacta erhält CE-Kennzeichnung für Schultergelenk-Implantat - Obseva publiziert vielversprechende Daten zum Einsatz von Linzagolix - Orascom verkauft für 32 Mio Fr. Land für Schulbau in Ägypten - Santhera erhält bis zu 20 Millionen Franken von Highbridge Capital Fonds NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DKSH: Matthews Pacific Tiger Fund senkt Anteil unter 3% - Flughafen Zürich: BlackRock meldet Anteil von 3,05% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 3,19% - Molecular Partners: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,97% - Sika: Norges Bank meldet Anteil von 3,16% - SPS: BlackRock meldet Anteil von 10,02% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,02% - Temenos: BNP Paribas meldet Anteil von 8,62% - Vifor: BNP Paribas meldet Anteil von 9,5%; Blackrock 11,3% - Zur Rose: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf <3% PRESSE DONNERSTAG - Sunrise-Chef siegesgewiss im Rechtsstreit mit Swisscom (HaZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: Orior, Polyphor Freitag: - PEH: Ergebnis 2019/20 (nachbörslich) Montag: - The Native: Ergebnis 2019 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise (8.30 Uhr) - EU: Einzelhandelsumsatz 04/20 (11.00 Uhr) EZB Zinsentscheid (13.45 Uhr; 14.30 Uhr Pk) - US: Handelsbilanz 04/20 (14.30 Uhr) Produktivität Q1/20 (endgültig; 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) - CH: BFS Touristische Beherbergungen April 2020/Wintersaison (Montag) SNB Devisenreserven Mai 2020 (Montag) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - EX-DIVIDENDE DATEN: per 8.6.: - Orior (2,32 Fr.) - TKB (2,80 Fr.) per 11.6.: - Walliser KB (3,35 Fr.) SONSTIGES - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0784 - USD/CHF: 0,9617 - Conf-Future: -52 BP auf 175,21% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,403% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +2,33% auf 10'184 Punkte - SLI (Mittwoch): +2,91% auf 1'529 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,83% auf 12'584 Punkte - Dax (Mittwoch): +3,88% auf 12'487 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +3,36% auf 5'022 Punkte

(AWP)