STIMMUNG - Die Schweizer Börse dürfte nach dem leichten Rückschlag zu Wochenbeginn bereits wieder etwas zulegen. Der Optimismus angesichts der Lockerungen aus der Corona-Krise halte an, heisst es bei Händlern. - SMI vorbörslich: +0,33% auf 10'186,25 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,70% auf 27'572 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,13% auf 9'925 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,46% auf 23'072 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestle verkauft Buitoni-Geschäft in Nordamerika an Finanzinvestor - Conzzeta: Betriebsgewinn 2020 im mitttleren zweistelligen Mio-Bereich erw. Marktbedingungen im zweiten Quartal weiter verschlechtert Umsetzung der Transformation weitgehend wie geplant Devestitionsgewinn wird Rückgang des Ergebnisses teilw.kompensieren Vorbereitungen für Verkauf weiterer Geschäftsbreiche abgeschlossen - Dufry vereinfacht Organisationsstruktur und verkleinert Geschäftsleitung - Helvetia: Finanz. Folgen von COVID-19 netto im hohen 2st. Millionenbereich Vorübergehend weniger Neugeschäft - Erholung zeichnet sich ab erhält wichtige Genehmigungen für die Übernahme von Caser - Leclanché hält Generalversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre ab - LumX erzielt mit Aktionären Abkommen zur Schulden-Umwandlung - Pargesa: 75,55% Inhaberaktien, auf die sich Angebot bezieht, wurden angedient - Sunrise: Fitch erhöht Rating auf "BBB-" - Ausblick 'stabil' - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpine Select: Trinsic erhöht Anteil auf 15,13% - Implenia: Credit Suisse Group meldet Anteil von 5,87% - SPS: BlackRock erhöht Anteil auf 10,03% PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Addex, Lem, Obseva, Walliser KB Mittwoch: - ABB: CEO first perspectives (Webcast) Donnerstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2020 (nb.) - GV: Flughafen Zürich, Sonova WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Beschäftigung Q1/20 (11.00 Uhr) - BIP Q1/20 (11.00 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 04/20 (16.00 Uhr) API Ölbericht (22.30 Uhr) - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Arbeitslosenquote Mai 3,4% (VM 3,3%), saisonber. 3,4% (VM 3,1%) - Ausland: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 11.6.: - Walliser KB (3,35 Fr.) SONSTIGES - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0810 - USD/CHF: 0,9573 - Conf-Future: -10 BP auf 173,78% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,3% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,37% auf 10'153 Punkte - SLI (Montag): -0,46% auf 1'529 Punkte - SPI (Montag): -0,33% auf 12'523 Punkte - Dax (Montag): -0,22% auf 12'820 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,43% auf 5'176 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)