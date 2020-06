STIMMUNG - Die Risikobereitschaft der Investoren ist dank der US-Notenbank wieder deutlich gestiegen. Das Fed hatte angekündigt, zur Stabilisierung der Finanzmärkte nun auch einzelne Unternehmensanleihen zu kaufen. Entsprechend der guten Vorgaben dürfte der SMI deutlich höher eröffnen. - SMI vorbörslich: +2,26% auf 10'064,93 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,62% auf 25'763 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,43% auf 9'726 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +4,91% auf 22'587 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - - Coltene: Seit Anfang April tiefere Nachfrage aufgrund der Covid-19-Pandemie Covid-19 wird Ergebnisse trotz Kostensenkungen negativ beeinflussen Rechnen mit einem Semesterumsatz von 100 Mio Fr. (VJ 135,4 Mio) Rechnen mit "ausgeglichenem" EBIT für H1 (VJ 12,8 Mio) Finanzielle Auswirkungen für Gesamtjahr aktuell nicht abschätzbar Jahresergebnis 2020 wird unter dem Wert von 2019 liegen - Achiko startet Versuchsphase für Corona-Plattform in Einkaufszentrum - Addex Partner Janssen will Phase-II-Studie zur Epilepsie-Behandlung starten - BEKB legt Verfahren um unversteuerte Vermögenswerten deutscher Kunden bei - Julius Bär: Bzgl. Geldwäscherei hat Bank aus Fehlern gelernt (Inti VRP in AZ) - New Value verschiebt Generalversammlung - noch kein neuer Termin - Bei OC Oerlikon läuft Sparte Manmade Fibers wieder "sehr gut" (Inti Tagi) - Stadler erhält Auftrag für 12 weitere Doppelstockzüge - Volumen 133,3 Mio Fr. - Sunrise will besicherte 1,5%/2024-Anleihe in unbesicherte umwandeln - Vontobel: Thomas Heinzl folgt Martin Sieg Castagnola als CFO - Wisekey ernennt Richard Venia zum Verkaufsleiter für die USA - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - Barry Callebaut: Goldman Sachs senkt auf 2145 (2230) CHF - Buy - Credit Suisse: Barclays erhöht auf 8,00 (7,00) CHF - Underweight - Komax: UBS senkt auf 118 (125) CHF - Sell - Nestlé: Goldman Sachs senkt auf 110 (112) CHF - Buy - SoftwareONE: Morgan Stanley startet mit Overweight - Ziel 30 CHF WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Blackrock meldet Erwerbspositionen von 4,98% - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von 4,99% - Implenia: Credit Suisse senkt Anteil auf <3% - Partners Group: Morgan Stanley senkt Anteil auf 15,58% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 2,93% - The Native: FBNK Finance meldet Anteil von 14,39%; Yuri Istomin mit 9,68% - Vifor: Blackrock meldet Anteil von 9,98% - Wisekey: Wisekey meldet Eigenanteil von 4,09%/150,81% - PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Eastern Property Mittwoch: - Klingelnberg: Ergebnis 2019/20 (Conf. Call 10.30 Uhr) - GV: Züblin Donnerstag: - GV: Achiko WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturprognose (9.00 Uhr) - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 06/20 (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 05/20 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 05/20 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 05/20 (15.15 Uhr) Lagerbestände 04/20 (16.00 Uhr) NAHB-Index 06/20 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) - CH: SNB Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) SNB Bericht zur Finanzstabilität (Donnerstag) EZV Aussenhandel/Uhrenexporte Mai 2020 (Donnerstag) BFS Baupreisindex im April 2020 (Donnerstag) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco erhöht BIP-Prognose 2020 auf -6,2% (alt: -6,7%); 2021 +5,3% (+5,6%) Seco erwartet 2020 durchschnittliche Arbeitslosenquote von 3,8% (3,9%) - Ausland: EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Lem (40,00 Fr.) per 19.6.: - Züblin (1,00 Fr., aus Reserven) - SONSTIGES - per 22.6: BCV und Idorsa neu im Stoxx Europe 600 vertreten - SIX: Neue Handelsperiode "Handel zum Schlusskurs" 17.30-17.40 Uhr (per 22.6.) Anpassung Ad-hoc-Publikationszeitpunkt: am Abend ab 17.40 Uhr (per 22.6.) - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (Nachfrist 15.6. bis 26.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Cassiopea (Bezugsrechtsemission 3.-17.6.) - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0759 - USD/CHF: 0,9490 - Conf-Future: -23 BP auf 173,46% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,483% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,47% auf 9'843 Punkte - SLI (Montag): +0,42% auf 1'469 Punkte - SPI (Montag): +0,45% auf 12'179 Punkte - Dax (Montag): -0,32% auf 11'911 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,49% auf 4'816 Punkte

(AWP)