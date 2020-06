STIMMUNG - Nach den jüngsten Kursgewinnen zeigen sich Investiren zur Wochenmitte zunächst eher zurückhaltend. Aussagen vom IWF und Fed-Chef Jerome Powell führen laut Händlern Anlegern vor Augen, dass die wirtschaftliche Erholung langwierig sein dürfte. - SMI vorbörslich: -0,02% auf 10'031,97 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +2,04% auf 26'290 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,75% auf 9'896 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,58% auf 22'451 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: erhält FDA-Zulassung für Ilaris zur Behandlung von Morbus Still erhält FDA-Zulassung für Cosentyx bei bestimmter Spondyloarthritis - Roche arbeitet mit australischer SpeedDx bei Tests zusammen - AMS weist Spekulationen über Osram-Automobil-Sparte zurück - Allreal-CEO sieht konstante Entwicklung des Geschäfts (Inti FuW) - Ascom gewinnt Healthcare-Auftrag in den USA über 1,2 Mio Fr. - BFW Liegenschaften wird von Kotierungspflichten befreit, Dekotierung bewilligt - Helvetia und Raiffeisen beenden Vertriebskooperation per Ende 2020 - Klingelnberg 2019/20: Umsatz 212,1 Mio Euro (VJ 278,2 Mio) EBIT -18,8 Mio Euro (VJ +31,1 Mio) Reinergebnis -25,4 Mio Euro (VJ 19,2 Mio) VR schlägt Aussetzen der Dividende vor (VJ 1,00 Fr.) 2020/21: Verlässlicher Ausblick nicht möglich - Metall Zug: Verschiedene Bereiche verzeichnen tiefere Auftragseingänge V-ZUG Gruppe ist von COVID-19-Pandemie weniger stark betroffen Massnahmen zur Minderung der negativen Effekte getroffen Cyber-Angriff in den USA - Schaden von 2,5 Mio Franken erwartet Abspaltung V-ZUG Holding wird wie geplant im Juni durchgegführt - Santhera hat 870'000 neue eigene Aktien aus genehmigtem Kapital geschaffen - SPS: Martin Kaleja wird CEO von Swiss Prime Site Immobilien und Mitglied GL - Swissquote erwartet für H1 Nettoertrag von über 160 Mio Fr. (VJ 112,2 Mio) erwartet für H1 Vorsteuergewinn von über 56 Mio Fr. (VJ 25,1 Mio) - Achiko erhöht Kapital um 4 Mio USD - Blackstone Resources verkauft Explorationsbeteiligungen für 22 Mio Franken - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - Clariant: Citigroup senkt auf 19,75 (22,40) CHF - Neutral - Sensirion: Research Partners erhöht auf 46,00 (37,50) CHF - Halten WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 2,85% - Ina Invest: Rudolf Maag meldet Anteil von 5,41%, Swiss Life von 15,09% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 2,65% - LumX: Lucaya meldet Anteil von 73,02%, Alexandre Keusseoglou von 54,86% - Mobilezone: Haubrich erhöht Anteil leicht auf 5% - Mobimo: Norges Bank meldet Anteil von 3,02%, BlackRock von 4,87% - SPS: BlackRock senkt Anteil auf 9,998% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,37% - Temenos: Baillie Gifford erhöht Anteil leicht auf 5,04% PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten News ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Klingelnberg: Conf. Call zm Ergebnis 2019/20 (10.30 Uhr) - GV: Züblin Donnerstag: - GV: Achiko Freitag: - GV: Groupe Minoteries, Relief WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EZ: Bauproduktion 04/20 (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 05/20 (endgültig) - US: Baubeginne- und genehmigungen 05/20 (14.30 Uhr) EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) - CH: SNB Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) SNB Bericht zur Finanzstabilität (Donnerstag) EZV Aussenhandel/Uhrenexporte Mai 2020 (Donnerstag) BFS Baupreisindex im April 2020 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.06. - per 22.6: BCV und Idorsa neu im Stoxx Europe 600 vertreten - SIX: Neue Handelsperiode "Handel zum Schlusskurs" 17.30-17.40 Uhr (per 22.6.) Anpassung Ad-hoc-Publikationszeitpunkt: am Abend ab 17.40 Uhr (per 22.6.) - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (Nachfrist 15.6. bis 26.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.6.: - Züblin (1,00 Fr., aus Reserven) - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0718 - USD/CHF: 0,9499 - Conf-Future: -7 BP auf 173,39% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,406% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +1,95% auf 10'034 Punkte - SLI (Dienstag): +2,13% auf 1'500 Punkte - SPI (Dienstag): +1,87% auf 12'407 Punkte - Dax (Dienstag): +3,39% auf 12'316 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +2,84% auf 4'952 Punkte

