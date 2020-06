STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss wenig verändert erwartet. Die Anleger dürften keine grösseren Risiken eingehen. Nach der starken Woche - der Leitindex hat fast 4 Prozent gewonnen - ist im Verlauf eher mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Nach wie vor halten die Sorgen vor einem Aufflammen der Coronavirus-Pandemie an. Zudem nehen die Spannungen zwischen den USA und China wieder zu. - SMI vorbörslich: +0,09% auf 10'195,53 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,15% auf 26'080 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,33% auf 9'943 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,59% auf 22'486 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Studie mit Ipatasertib-Kombination hat Ziele nur teilweise erreicht - Swiss Re ernennt Thierry Léger zum Group Chief Underwriting Officer - Arbonia: Casanovas folgt auf Pichler als neuer Leiter der Division Fenster - Baloise investiert in Belgien in das Startup "ImmoPass" Baloise erweitert in Belgien Angebot für Immobiliendienstleistungen (HEADLINE) - Elma: Gewinnzahlen aktuell positiv, aber deutlich unter Vorjahreswerten Massnahmen zur Kostensenkung und Stärkung der Liquidität eingeleitet verzichtet auf Prognose zum Halbjahres- und Jahresergebnis 2020 - GAM H1: Operativer Verlust vor Steuern von rund 3 Mio erwartet (VJ +2,1 Mio) Rechnen mit nicht-liquiditätswirksamer Wertminderung von 410 Mio Fr. Ewarten für das erste Halbjahr 2020 einen IFRS-Konzernverlust 400 Mio - Highlight E&E: Nexway zeichnet Inhaberschuldverschreibung über 13,5 Mio EUR - Meyer Burger Q1: Nettoumsatz 27,2 Mio Fr. (VJ 43,6 Mio) Nettoergebnis -20,6 Mio Fr. (VJ -15,7 Mio) kündigt neue strategische Ausrichtung an plant Kapitalerhöhung um 165 Millionen Franken prüft eigene Zell- und Modulproduktion in Deutschland Ausserordentlichen Generalversammlung am 10. Juli 2020 geplant CEO: Erste Produktionsanlage in Deutschland mit 400 MW Kapazität - SoftwareOne: Johannes Huth und Andreas Fleischmann treten aus VR zurück 17 Millionen Aktien wurden zu 22,50 Fr. das Stück platziert - Stadler: ETCS-Zugsicherungssystem Guardia erhält erstmals Zulassung übernimmt Digitalisierungs-Firma und baut Engineering-Portfolio aus - VP Bank: CFO Siegbert Näscher tritt zurück - Roger Barmettler übernimmt a. i. Chief Risk Officer Monika Vicand geht - Rolf Steiner übernimmt a. i. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - keine relevanten Meldungen RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - Geberit: MS nimmt mit Underweight wieder auf - Ziel 446 CHF - Glencore: Jefferies erhöht auf 1,80 (1,50) GBP - Hold - MCH Group AG: Research Partners senkt auf Verkaufen (Halten) Research Partners senkt auf 12,50 (25,00) CHF - Partners Group: Morgan Stanley erhöht auf 900 (825) CHF - Overweight - Vifor Pharma: Credit Suisse erhöht auf 170 (160) CHF - Outperform WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bossard: Kohlin Holding meldet Anteil von 56,29% - Dufry: BlackRock senkt Anteil auf 2,88% - Galenica: BlackRock meldet Anteil von 3,39%, Norges Bank von 3,003% - Ina Invest: Parmino Hlding meldet Anteil von 16,56%, Norbert Ketterer 12,52% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 3,01% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,04% PRESSE FREITAG - Mobiliar-Chef plädiert für Poollösung bei Pandemien (Tamedia) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Wisekey: Investor Event (online, 17.00 Uhr) - GV: Groupe Minoteries, Relief Montag: - The Native: Ergebnis 2019 - GV: HBM Healthcare Dienstag: - GV: EEII WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: EZB Leistungsbilanz 04/20 (10.00 Uhr) - US: Leistungsbilanz Q1/20 (14.30 Uhr) - CH: SNB: Zahlungsbilanz Q1 (Montag) KOF Consensus Forecast (Dienstag) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.6.: - Züblin (1,00 Fr., aus Reserven) per 23.6.: - Minoteries (8,00 Fr. SONSTIGES - Börsen in Schweden und Finland geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 19.06. (heute) - per 22.6: BCV und Idorsa neu im Stoxx Europe 600 vertreten - SIX: Neue Handelsperiode "Handel zum Schlusskurs" 17.30-17.40 Uhr (per 22.6.) Anpassung Ad-hoc-Publikationszeitpunkt: am Abend ab 17.40 Uhr (per 22.6.) - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (Nachfrist 15.6. bis 26.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0661 - USD/CHF: 0,9507 - Conf-Future: Conf-Future: +6 BP auf 173,34% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,402% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,15% auf 10'187 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,05% auf 1'516 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,19% auf 12'601 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,81% auf 12'282 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,75% auf 4'959 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)