STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenstart tiefer erwartet. Die zuletzt wieder steigenden Zahlen bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus sorgten für Zurückhaltung bei den Anlegern, heisst es im Handel. - SMI vorbörslich: -0,63% auf 10'201,35 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,80% auf 25'871 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,03% auf 9'946 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,08% auf 22'496 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis stoppt Studie mit Malaria-Mittel gegen Covid-19 - Roche erhält US-Zulassung für Cobas Diagnostiktest bei Follikulärem Lymphom - AMS will sich am Kapitalmarkt Mittel für Osram-Übernahme beschaffen - Basilea erhält 5 Millionen Franken wegen Cresemba-Zulassung in Russland - Eastern Property Holdings benennt sich um in "EPH European Property Holdings" - Valora-Chef fordert von SBB tiefere Mieten (NZZ am Sonntag) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore: Bundesanwaltschaft untersucht Korruptionsvorwürfe in Kongo - RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - Adecco: Credit Suisse erhöht auf 40 (30) CHF - Underperform - DKSH: Credit Suisse erhöht auf 67,50 (57) CHF - Outperform - Partners Group: Goldman Sachs erhöht auf Buy (Neutral) Goldman Sachs erhöht auf 1000 (815) CHF - SGS: Credit Suisse erhöht auf Neutral (Underperform) Credit Suisse erhöht auf 2200 (1950) CHF - SIG Combibloc: UBS erhöht auf 18,50 (17,10) CHF - Buy - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Anteil von BlackRock steigt auf 3,25% - Klingelnberg: J. Safra Sarasin hält neu mehr als 3% - Logitech meldet Eigenanteil von 2,7442%/2,98% - SoftwareOne: UBS Fund Management hält 3,001% - Swiss Life: Credit Suisse meldet Anteil von zuletzt 8,13% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 4,97% - Wisekey: Nice & Green hält nach Kapitalerhöhung noch 8,93% - Zur Rose: UBS Group meldet Anteil von 10,03% PRESSE MONTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - The Native: Ergebnis 2019 (nachbörslich) - GV: HBM Healthcare Dienstag: - GV: EEII Mittwoch: - Carlo Gavazzi: Ergebnis und Online-BMK 2019/20 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB Zahlungsbilanz Q1 (09.00 Uhr) - US: CFNA-Index 05/20 (14.30 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 05/20 (16.00 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 06/20 (vorab; 16.00 Uhr) - CH: KOF Consensus Forecast (Dienstag) CS-CFA Index Juni (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - per HEUTE: BCV und Idorsa neu im Stoxx Europe 600 vertreten - SIX: Neue Handelsperiode "Handel zum Schlusskurs" 17.30-17.40 Uhr (per HEUTE) Anpassung Ad-hoc-Publikationszeitpunkt: am Abend ab 17.40 Uhr (per HEUTE) EX-DIVIDENDE DATEN: per 23.6.: - Minoteries (8,00 Fr.) per 26.6.: - Burkhalter (3,70 Fr.) - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0650 - USD/CHF: 0,9511 - Conf-Future: +24 BP auf 173,53% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,399% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,78% auf 10'266 Punkte - SLI (Freitag): +0,57% auf 1'525 Punkte - SPI (Freitag): +0,70% auf 12'689 Punkte - Dax (Freitag): +0,40% auf 12'331 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,42% auf 4'979 Punkte

