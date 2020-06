STIMMUNG - Die wieder steigenden Zahlen der Corona-Neuinfektionen in den USA lasten zum Wochenstart weiterhin auf der Stimmung am Markt. Investoren machen sich Sorgen über die Folgen, die eine zweite Infektionswelle auf die wirtschaftliche Erholung hat. - SMI vorbörslich: -0,72% auf 9'969,98 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -2,84% auf 25'016 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -2,59% auf 9'757 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -2,06% auf 22'048 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis zieht Zulassungsantrag in EU für Augenmittel Xiidra zurück - Roche-Verwaltungsratspräsident Franz will kein Gehalt spenden (Inti TA) - AMS: Österreichische FMA ermittelt nicht gegen AMS aber gegen weitere Personen darf Osram laut Insidern ohne EU-Auflagen übernehmen - Evolva sichert sich Finanzierungszusage über 12 Mio Fr. von Nice & Green - Highlight Event and Entertainment: GV stimmt allen VR-Anträgen zu - Interroll ernennt Maurizio Catino zum Leiter Global Sales & Service - MCH weckt offenbar Interesse der Familie Murdoch (FuW) - Pargesa: Parjointco hält knapp 99% der Stimmrechte von - Sensirion baut neuen Standort in Ungarn für 200 Stellen - SFS: Verwaltungsrat beantragt an GV 2021 Zuwahl von Manuela Suter - Straumann rechnet mit tieferem Umsatz im laufenden Jahr (Inti The Market) - Varia US Properties: Mieteinnahmen liegen weiterhin über Erwartungen - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SIX-Präsident will nach BME-Übernahme weiter wachsen (Inti FuW) - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Anteil von BlackRock erhöht auf 3,08% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds meldet tieferen Anteil von < 3% - Komax: BlackRock meldet 2,91%; Norges Bank 3,11% - Parjointco hält knapp 99% der Stimmrechte von Pargesa - Temenos: DWS/Deutsche Bank meldet Anteil von 4,22% - Vifor: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,06% PRESSE MONTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Clariant, SF Urban Dienstag: - Titlisbahnen: Ergebnis H1 - SHL: aoGV u.a. zu Wahl Erez Nachtomy als CEO, Tel-Aviv - GV: Hochdorf, Landis+Gyr, Leclanché, LumX, PEH Mittwoch: - GV: Ypsomed WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB Zahlungsbilanz Q1 (09:00) - EU: Verbrauchervertrauen Juni 2020 (endgültig) (11:00) - US: Schwebende Hausverkäufe Mai 2020 (16:00) Dallas Fed Verarbeitende Industrie Juni 2020 (16:30) - CH: BFS Detailhandelsumsätze Mai 2020 (Dienstag) KOF Konjunkturbarometer (Dienstag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2020 (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2020 Dekotierungen: - LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 2.7.: - Siegfried (2,80 Fr. Nennwertrückzahlung) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0654 - USD/CHF: 0,9465 - Conf-Future: +46 BP auf 174,02% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,43% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,47% auf 10'042 Punkte - SLI (Freitag): -0,11% auf 1'498 Punkte - SPI (Freitag): -0,34% auf 12'427 Punkte - Dax (Freitag): -0,73% auf 12'089 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,18% auf 4'910 Punkte

