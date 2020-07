STIMMUNG - Die Stimmung ist dank starken Konjunkturzahlen aus den USA und China zwar positiv. Aber die Schweizer Börse dürfte sich zum Wochenschluss nur wenig bewegen. Der Riskoappetit der Anleger dürfte durch den mit über 50'000 neuen Infektionen erneut starken Anstieg der Covid-19-Erkankungen in den USA etwas gezügelt werden. - SMI vorbörslich: -0,03% 10'148 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,36% auf 25'827 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,52% auf 10'208 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,45% auf 22'246 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé verkauft verkauft Pure Life-Wassergeschäft in Kanada - Swisscom und Stadt St. Gallen testete kleinzellige 5G-Versorgung - Cosmo erhält FDA-Zulassung für Sedativum Byfavo - Implenia baut am Spitalneubau Dreiklang des Kantonsspitals Aarau mit - Interroll erhält Auftrag im zweistelligen USD-Millionenvolumen - SFS H1: Umsatz -11% EBIT-Marge bei rund 9% erwartet, EBITDA-Marge bei rund 15% - Stadler liefert vier weitere Tram-Trains an Ungarische Bahn NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - ABB: Société Générale erhöht auf 20 (19) CHF - Hold - Kühne + Nagel: JPMorgan erhöht auf 149,31 (131,48) CHF - Neutral Goldman Sachs erhöht auf 113 (103) CHF - Sell - Lonza: Goldman Sachs erhöht auf 440 (420) CHF - Neutral - Partners Group: Berenberg erhöht auf 545 (445) CHF - Sell - Richemont: UBS erhöht auf 58,50 (54,40) CHF - Neutral - Schindler: Barclays erhöht auf 200 (185) CHF - Equal Weight Société Générale erhöht auf 255 (250) CHF - Buy - Swatch: UBS erhöht auf 152 (143) CHF - Sell Goldman Sachs senkt auf 200 (232) CHF - Neutral - Vifor Pharma: UBS senkt auf 149 (150) CHF - Neutral - Zur Rose: Baader Helvea erhöht auf 320 (240) CHF - Buy WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Anteil von BlackRock sinkt auf 3,26% - Forbo: UBS Fund Management hält Anteil von 5,01% - Komax: BlackRock meldet Anteil von 3,02% - Mobimo: BlackRock meldet Anteil von 5% - Temenos: BlackRock erhöht Anteil auf 6,79% - Valiant: Norges Bank meldet Anteil von 2,99% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Burckhardt, Dottikon ES, IGEA Pharma Montag: - Geberit: Umsatz Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Obseva: Call zu Resultaten der Primrose-Studien 1 und 2 (14.00 Uhr) Dienstag: - keine Ankündigung WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - FR: PMI Dienste 06/20 (09.50 Uhr) - DE: PMI Dienste 06/20 (09.55 Uhr) VDMA Auftragseingang Maschinenbau 05/20 (10.00 Uhr) - EU: PMI Dienste 06/20 (10.00 Uhr) - GB: PMI Dienste 06/20 (10.30 Uhr) - CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) SNB: Devisenreserven Juni 2020 (Dienstag) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: EX-DIVIDENDE DATEN: per 6.7.: - Clariant (3,00 Fr. aus Masterbatch-Verkauf) - PEH (1,00 Fr., Hälfte aus Reserven) per: 7.7.: - Burckhardt Compression (6,00 Fr.) per 8.7.: - Ypsomed (0,20 Fr.) SONSTIGES - Börsen in den USA geschlossen (Feiertag, Independence Day am Samstag 4. Juli) - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0633 - USD/CHF: 0,9461 - Conf-Future: -5 BP auf 173,23% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,404% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,97% auf 10'188 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,25% auf 1'530 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,80% auf 12'588 Punkte - Dax (Donnerstag): +2,84% auf 12'608 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +2,49% auf 5'049 Punkte

(AWP)