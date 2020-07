STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein klar positiver Start in die neue Handelswoche ab. Vor allem die Vorgaben aus Asien erweisen sich als Stütze, nachdem die Wall Street am Freitag wegen des Independence Days geschlossen geblieben war. Die jüngsten Daten aus China und Europa schüren die Hoffnung auf eine weitere Erholung, heisst es im Handel. - SMI vorbörslich: +1,18% auf 10'245,05 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): wegen eines Feiertags geschlossen - Nasdaq Comp (Freitag): wegen eines Feiertags geschlossen - Nikkei 225 (Montag): +1,65% auf 22'675 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit im zweiten Quartal von Corona ausgebremst H1: Umsatz 1,47 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,43 Mrd) 2020: Kein Ausblick auf Bauindustrie möglich Vorbörsliche Indikation +0,9% - Sonova: Erholung in den letzten Wochen lief schneller als erwartet Q1 2020/21: Umsatz auf 59% des Vorjahresniveaus H1 2020/21: Umsatzniveau von etwa 65-75% gegenüber der VJ erwartet H1 2020/21: ber. EBITA-Marge im positiven einstelligen Bereich erw. Optimierung der Betriebsstruktur soll beschleunigt werden Restrukturierungskosten 2020/21 vor. 40 bis 60 Mio Fr. Investitionen in neue Produkte wurden wie geplant fortgesetzt CEO: Werden konzernweit 4 bis 5 Prozent alle Stellen abbauen Schweiz durchschnittlich vom Stellenabbau betroffen Kunden könnten in einigen Märkten auf günstigere Produkte setzen Vorbörsliche Indikation +2,0% - Swisscom: Fastweb plant angeblich Investment bei Telecom Italia (Reuters) - Burckhardt-Aktionäre genehmigen Anträge des VR - Ton Büchner wird Präsident - Dottikon-Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen des Verwaltungsrates zu - Idorsia erreicht in Phase-III-Studie mit Daridorexant Ziele vorbörsliche Indikation +6,3% - Obseva erreicht mit Linzagolix in zwei Phase-III-Studien gesteckte Ziele - VP Bank ernennt Thomas von Hohenhau zum Head Client Solutions NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Privatbank Landolt und ODDO BHF verhandeln über Zusammenschluss WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Evolva hält Eigenanteil 5,3/13,3%; Marc Catellani mit Erwerbspositionen 29,2% - Leclanché hält Eigenanteil an Veräusserungspositionen von 60,96% - Mobimo: BlackRock meldet Anteil von 4,99% - Nestlé senkt Eigenateil auf unter 3% - Pargesa: Parjointco meldet Anteil von 98,46% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Geberit: Conf. Call Umsatz Q2 (9.00 Uhr) - Idorsia: Conf. Call zu Studienresultaten mit Daridorexant (14.00 Uhr) - Obseva: Call zu Resultaten der Primrose-Studien 1 und 2 (14.00 Uhr) Dienstag: - keine Termine Mittwoch - Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Touristische Beherbergungen Mai 2020 (8.30 Uhr) - EU: Sentix-Investorvertrauen Juli 2020 (10.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz Mai 2020 (11.00 Uhr) - US: PMI Dienste Juni 2020 endgültig (15.45 Uhr) ISM-Index Dienste Juni 2020 (16.00 Uhr) - CH: SNB Devisenreserven Juni 2020 (Dienstag) Seco Arbeitsmarktdaten Juni 2020 (Mittwoch) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Auftragseingang Industrie Mai -29,3% gg VJ (Prog -24,0) EX-DIVIDENDE DATEN: per 6.7.: - Clariant (3,00 Fr. aus Masterbatch-Verkauf) - PEH (1,00 Fr., Hälfte aus Reserven) per: 7.7.: - Burckhardt Compression (6,00 Fr.) per 8.7.: - Ypsomed (0,20 Fr.) SONSTIGES - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0645 - USD/CHF: 0,9429 - Conf-Future: -0,39 BP auf 172,81% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,399% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,61% auf 10'126 Punkte - SLI (Freitag): -0,41% auf 1'523 Punkte - SPI (Freitag): -0,53% auf 12'522 Punkte - Dax (Freitag): -0,64% auf 12'528 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,84% auf 5'007 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)