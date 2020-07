STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein freundlicher Auftakt ab. Investoren dürften damit den freundlichen Vorgaben aus Übersee folgen. So hat etwa der US-Technologie-Index Nasdaq am Mittwoch erneut auf Rekordniveau geschlossen, während in Asien am Donnerstag erneut vor allem starke China-Börden den Ton angeben. - SMI vorbörslich: +0,42% auf 10'220,88 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,68% auf 26'067 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,44% auf 10'493 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,57% auf 22'567 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Index-Anpassungen: - Partners Group steigen in den SMI auf, Adecco fallen raus - Straumann steigen in den SLI auf, Vifor fallen raus - Adecco hat Vernichtung von 220'000 Aktien abgeschlossen - Reuters: EU schliesst Abkommen mit Roche über Covid-19-Arzneien - Barry Callebaut 9 Mte: Verkaufsmenge -1,3% (AWP-Konsens: +0,0%) Umsatz 5,24 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,29 Mrd) Q3: Verkaufsmenge Schokolade-Geschäft -14,1% Graduelle Erholung im Juni Sind operativ funktionsfähig Covid-19 wird negativen Einfluss auf Ergebnis 2019/20 haben Mittelfristziele zu Volumen- und EBIT-Wachstum werden erhöht Ab Geschäftsjahr 2020/21 Volumenwachstum von 5-7% angestrebt CEO: Werden gestärkt aus der Krise kommen Haben solide finanzielle Basis von schwachem Corona-Quartal zurückgebunden (HEADLINE) vorbörsliche Indikation +1,8% - Bell erweitert Beteiligung an Mosa Meat - Beteiligt an an Finanzierungsrunde - Dormakaba ernennt Sabrina Soussan zum 1 April 2021 zur Konzernchefin - Hypo Lenzburg H1: Reingewinn 8,6 Mio Fr. (VJ 9,9 Mio) Geschäftserfolg 10,0 Mio Fr. (VJ 11,9 Mio) H2: Rechnen mit anhaltend anspruchsvollem Umfeld Zusätzl. Wertberichtigungen auf Kundenausleihungen möglich - Reuters: Cilag plant Verkauf von 11,8 Mio Idorsia-Aktien vorbörsliche Indikation -6,5% - Mikron: Rückgang bei der EBIT-Marge auf etwa -5% (VJ +4,8%) erwartet erwartet für das erste Halbjahr 2020 einen operativen Verlust rechnet mit operativem Verlust im ersten Semester 2020 (HEADLINE) - Molecular Partners: Arbeiten mit AGC Biologics bei Anti-COVID-19 Programm - Straumann kauft "bedeutende" Mehrheitsbeteiligung an DrSmile plant später vollständige Übernahme vorbörsliche Indikation +1,5% - VAT H1: Umsatz von rund 319 Mio Fr. erwartet (VJ 263,0 Mio) Auftragseingang von rund 358 Mio Fr. erwartet (VJ 261,6 Mio) EBITDA von 95 Mio Fr. erwartet (VJ 65,9 Mio) Rechnen mit günstigen Marktbedingungen im Rest des Jahres übertrifft Umsatzprognose für das 2. Quartal 2020 vorbörsliche Indikation +5,0% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Anteil von Franklin Resources sinkt auf 2,93% - Julius Bär: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,02% - Mobimo: Norges Bank meldet Anteil von 3,01% - PSP-Grossaktionär Alony Hetz baut weiter ab PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis und MK H1 - GV: Meyer Burger mit ao GV zu Kapitalerhöhung Montag: - BC Jura: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2020 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 05/20 (endgültig; 16.00 Uhr) Fed-Präsident von Atlanta hält eine Rede (online; 18.00 Uhr) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: JUNE CPI +2.5% Y/Y VS MEDIAN +2.5% Y/Y CHINA JUNE PPI +0.0% Y/Y VS MEDIAN -3.2% Y/Y - DE: EXPORTE MAI +9,0% GG VORMONAT (PROGNOSE +14,0) IMPORTE MAI +3,5% GG VORMONAT (PROGNOSE +12,4) LEISTUNGSBILANZSALDO MAI +6,5 MRD EURO (PROGNOSE +10,0) HANDELSBILANZSALDO MAI +7,1 MRD EURO (PROGNOSE +7,0) EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.7.: - U-Blox (0,60 Fr.) SONSTIGES - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0641 - USD/CHF: 0,9367 - Conf-Future: +133 BP auf 173,73% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,38% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,29% auf 10'178 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,38% auf 1'533 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,19% auf 12'602 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,97% auf 12'495 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,24% auf 4'981 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)