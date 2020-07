STIMMUNG - Nach den jüngsten Gewinnen sind an der Schweizer Börse am Dienstag tiefere Kurse angesagt. Die wieder zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China und die steigenden Covid-19-Infektionszahlen in den USA dürften die Kauflust der Anleger merklich dämpfen, heisst es am Markt. - SMI vorbörslich: -1,09% auf 10'188,91 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,04% auf 26'086 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -2,13% auf 10'391 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +NA% auf 22'590 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Enspryng (Satralizumab) in der Schweiz zugelassen FDA erteilt Mosunetuzumab den Status Therapiedurchbruch kollaboriert mit Blueprint Medicines in Krebsforschung - Swatch 2020: Positives Betriebsergebnis erwartet Erwarten starkes zweites Halbjahr H1: Nettoumsatz 2'197 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'258 Mio) Reinverlust 308 Mio Fr. (AWP-Konsens: -250 Mio) Betriebsverlust 327 Mio Fr. (AWP-Konsens: -307 Mio) Hohe Kundennachfrage in Regionen nach Lockdown Gesamtkonzern im Juni wieder mit positivem Betriebsergebnis - Partners Group 2020: Kapitalzusagen von 12 - 15 Mrd USD erwartet H1: AuM 96,3 Mrd USD (AWP-Konsens: 96,2 Mrd) Kapitalzusagen 8,3 Mrd USD (AWP-Konsens: 9,0 Mrd) - AMS gibt neue vorrangige Schuldtitel im Umfang von 200 Millionen Euro aus - BCJ H1: Geschäftserfolg 8,65 Mio Fr. (VJ 8,66 Mio) Reingewinn 6,99 Mio Fr. (VJ 6,61 Mio) H2: Verschlechterung des Umfelds mit negativem Einfluss auf Ergebnis erw. verdient im ersten Semester etwas mehr (HEADLINE) - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen Juni -93% gg VJ auf 201'692 - Meyer Burger gibt Bezugsrechte aus - Handel bis zum 20. Juli - Orascom DH: Verkäufe in El Gouna stiegen im Q2 um 27,4% auf 54,4 Mio CHF Gesundheits- und Sanitärprotokoll in El Gouna von TÜV bestätigt - Orior 2020: Guidance in Planung - Umfang und Detailllierungsgrad noch offen H1: Umsatz 287,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 280,8 Mio) Organisches Wachstum +0,2% (AWP-Konsens: -3,2%) EBITDA wird Vorjahresniveau nicht erreichen Sortiment konnte während Coronakrise rasch umgestellt werden - Santhera schliesst erste Tranche der Finanzierungstransaktion ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: Harris Associates senkt Anteil auf 2,97% - BlackRock meldet 5,08% - Sunrise: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,02% - Swiss Life: Credit Suisse meldet tieferen Anteil von 7,21% - Vifor: Deutsche Bank meldet Anteil von <3% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 3,05% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Partners Group: Conf. Call zu verwalteten Vermögen H1 (09.00 Uhr) Mittwoch: - Bossard: Umsatz H1 - DKSH: Ergebnis H1 + MK - Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich) Donnerstag: - Richemont: Trading Update Q1 - Rieter: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Zuger KB: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex Juni 2020 (8.30 Uhr) - EU: Industrieproduktion 05/20 (11.00 Uhr) ZEW-Konjunkturerwartungen 07/20 (11.00 Uhr) - US: Verbraucherpreise 06/20 (14.30 Uhr) Realeinkommen 06/20 (14.30 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Ausland: - CHINA EXPORTE JUNI IN DOLLAR GEMESSEN +0,5% (PROG -2,0) EXPORTE JUNI IN YUAN GEMESSEN +4,3% (PROG +3,52) IMPORTE JUNI IN YUAN GEMESSEN +6,2% (PROG -4,7) IMPORTE JUNI IN DOLLAR GEMESSEN +2,7% (PROG -9,0) HANDELSBILANZÜBERSCHUSS IN DOLLAR GEMESSEN 46,2 MRD (PROG 59,6) - DEUTSCHLAND: VERBRAUCHERPREISE JUNI +0,9% GG VJ (PROG +0,9) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE JUNI +0,6% GG VM (PROG +0,6) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI JUNI +0,8% GG VJ (PROG +0,8) VERBRAUCHERPREISE HVPI JUNI +0,7% GG VM (PROG +0,7) - GROSSBRITANNIEN: INDUSTRIEPRODUKTION MAI +6,0% GG VORMONAT (PROGNOSE +6,5) INDUSTRIEPRODUKTION MAI -20,0% GG VORJAHR (PROGNOSE -20,4) BIP MAI +1,8% (PROG: +5,5%) EX-DIVIDENDE DATEN: per heute: - Mobimo (10,00 Fr.) per 22.7.: - Swiss Life (5,00 Fr., Nennwertrückzahlung) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2020 DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0685 - USD/CHF: 0,9417 - Conf-Future: -141 BP auf 173,37% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,437% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,69% auf 10'301 Punkte - SLI (Montag): +0,77% auf 1'555 Punkte - SPI (Montag): +0,69% auf 12'758 Punkte - Dax (Montag): +1,32% auf 12'800 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,73% auf 5'056 Punkte

